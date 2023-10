“Estamos en guerra”, declara el primer ministro israelí tras ataque de Hamás y ONU pide que ofensiva “cese de inmediato”

Una miríada de cohetes fueron disparados el sábado desde la Franja de Gaza hacia Israel, donde murió al menos una persona, de acuerdo con el corresponsal de la AFP en el territorio palestino y fuentes médicas.

Las fuerzas armadas israelíes informaron de la activación de sirenas en el sur del país, mientras la policía pidió al público permanecer cerca de los refugios antibombas. Las sirenas fueron activadas también en Jerusalén.

El brazo armado de Hamás reivindicó este ataque y aseguró que esta operación llamada Diluvio Al-Aqsa, tiene el objetivo de “poner fin a todos los crímenes de la ocupación (Israel). Su tiempo de arrasar sin rendir cuentas terminó”.

Por su parte, los militares israelíes aseguraron también que “un número indeterminado de terroristas se infiltraron a Israel desde la Franja de Gaza“, sin dar más detalles. “Hubo un ataque combinado con ayuda de parapentes”, indicó a la prensa el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Richard Hecht.

“Ahora mismo estamos combatiendo en distintos puntos alrededor de la Franja de Gaza (…) nuestras fuerzas están combatiendo en tierra” en Israel, añadió.

El portavoz no quiso comentar reportes que dicen que varios israelíes fueron capturados por los combatientes palestinos.

Igualmente dijo que miles de reservistas serán llamados a filas para operar en Gaza, así como en el norte del país, cerca de las fronteras con Líbano y Siria, y en la ocupada Cisjordania.

“Estamos mirando a todos lados (…) esto es algo grande”, avisó el portavoz.

En tanto, por medio de un video difundido en redes sociales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu informó que “ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación o en rondas de combates, en una guerra. Hamás lanzó un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde la madrugada”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023