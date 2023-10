e9903ec414

Cultura “Portal”: Alectrofobia sorprende con álbum que aborda la salud mental y el abuso de drogas En conversación con nuestro medio, la voz principal de la banda nacional de rock alternativo, Gerardo Elgueta, reflexionó sobre las temáticas que aluden en su nuevo disco tras dedicarse por mucho tiempo a componer sobre injusticias sociales. Joana Carvalho Lunes 9 de octubre 2023 13:25 hrs.

Tras la exitosa presentación de su nuevo disco “Portal”, la banda nacional de rock alternativo Alectrofobia todavía tiene varias presentaciones agendadas para cerrar el año y seguir compartiendo su música con sus fieles fanáticos. Con fechas en el Festival REC en Concepción (28 y 29 de octubre) y las sesiones VOLCOM de Rockaxis, se suma una destacada presentación en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, en la que abrirán el show de los argentinos Arde La Sangre el 25 de noviembre. A lo largo de su trayectoria musical, la cual comenzó en Temuco incluso un poco antes del lanzamiento de su primer disco “Desde el Barrio” en el 2011, la banda de rock se ha dedicado a componer canciones que aluden a las injusticias sociales de Chile. Pero, su nuevo álbum “Portal” quedó impregnado con un tinte distinto. Elaborado junto al destacado productor argentino Mario Breuer (Fito Páez, Charly García y más), su reciente proyecto discográfico es uno de los más personales de la agrupación hasta el momento. Con letras crudas y temas necesarios de conversar como la salud mental, el bullying escolar, el alcoholismo, la muerte, la vida y el abuso de drogas. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la voz y bajo de Alectrofobia, Gerardo Elgueta, reconoció que ya “están más viejos” y las experiencias que traen consigo los años han cambiado el “prisma con que vemos las cosas”. “Me dí cuenta que tenía que escribir sobre otras cosas que pudiesen servir como una herramienta de crítica social pero desde otra mirada (…) Este disco me gustó mucho como quedó, lo he disfrutado como músico interpretante y como público auditor, eso no me había pasado antes”, afirmó. Para Elgueta, los artistas y letristas deben responsabilizarse respecto a la oportunidad de hablar, a través de la música, sobre ciertos temas que a veces son capaces de calar hondo en las personas y en la sociedad en su conjunto. “Siempre me he sentido llamado a decir aquellas cosas que veo y me parecen evidentes, pero que no se dicen. Nosotros siempre hemos sido una banda muy muy clara en relación a la reivindicación de los derechos fundamentales”, destacó. “Esa es mi bandera de lucha y la punta de lanza de Alectrofobia”, agregó el bajista. Contrarios a las injusticias La agrupación autora de discos como “Imbécil”, “Violenta Fortuna” y “Era Luz” fue fundada por Gerardo Elgueta y Rudy San Martín (guitarra principal), hasta que después de algunas entradas y salidas de integrantes pudieron consolidarse junto a Alonso Cabello como baterista. La voz principal de la banda originaria del sur del país, Gerardo Elgueta, subrayó que el conjunto musical ha estado permanente en contra de “todas las injusticias que en Chile siguen existiendo”. Aquellas injusticias no las han vivido de lejos, dado que crecieron viendo “violencia estatal”, así como también vivieron conscientes de múltiples situaciones cuestionables que “en las noticias no salían”. En ese sentido, canciones como “América y sus males” y “Demolición” se refieren, directa o indirectamente a la revuelta social de octubre de 2019. La segunda, con frases como “demoler, a las pirañas yanquis que nos vienen a comer”, menciona uno de los sobrenombres con el cual interpelaban desde las calles al expresidente Sebastián Piñera. “La figura de Sebastián Piñera representa muchísimas cosas negativas que suceden en el país. Esto de hablar de un ‘golpe de Estado no tradicional’, me parece sumamente irresponsable”, aseveró. En esa misma línea, opinó que “hoy, ser negacionista frente a hechos que se saben y sucedieron es muy grave (…) Y banalizar un concepto como el de golpe de Estado creo que es muy violento, esa es la postura que llevamos y seguiremos llevando”, puntualizó. Próximas presentaciones de Alectrofobia La banda chilena de rock alternativo ya está por preparar su equipaje, primero para viajar a la Región del Biobío y presentarse en el Festival Rec en Concepción el 28 de octubre. Además, el 25 de noviembre serán los teloneros de la destacada banda argentina Arde la Sangre. El bajista y letrista de Alectrofobia se refirió de una manera “poco rockera” respecto a cómo se preparan para tales conciertos. “Estamos haciendo esto con mucho cariño, somos muy dedicados a nuestro público porque nos ha costado ganar un público fiel”, reconoció. Elgueta detalló que en el momento en que como banda se dieron cuenta del público que con tanto esfuerzo lograron conseguir, se propusieron siempre entregar “el mejor show que podíamos darle”. “Eso ha hecho que estemos en constante competición con nosotros mismos y nuestros últimas presentaciones, por lo que hemos sido unos estudiosos de nuestras presentaciones en vivo y tratamos de mejorar no solo en lo musical, sino también en lo visual”, indicó. De esa manera, el artista nacional destacó que las próximas fechas en vivo en las que tocará la banda se vienen con un nuevo show, cargado no solo de sus nuevas canciones, sino que también de aquellos temas más antiguos que anteriormente no han interpretado en los escenarios.

