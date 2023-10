f726c99f57

Deportes Karen Gallardo, lanzadora de disco, sobre Juegos Panamericanos 2023: “Mi intención es intentar una final” “Soy una agradecida de la Universidad”, dice la atleta olímpica y funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, que competirá en Santiago 2023. Carolina Aliaga - Prensa UChile Martes 10 de octubre 2023 10:27 hrs.

Nuestro país se prepara para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 que se realizarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, y una atleta que está generando expectativas y entusiasmo es Karen Gallardo Pinto, especialista en el lanzamiento de disco. Con un historial de éxitos y un incansable espíritu competitivo, la funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) de la Universidad de Chile se ha convertido en una de las principales esperanzas de medalla para Chile en este evento deportivo de alto nivel. La atleta olímpica, profesora de Educación Física y Magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva, es la entrenadora de la Selección de Atletismo de la Casa de Bello, donde prepara a estudiantes de diversas unidades académicas de la Universidad de Chile en sus carreras deportivas. Hoy, le enseña todo lo que sabe a un pequeño grupo hombres y mujeres que buscan ser las próximas campeonas y campeones de sus respectivas disciplinas. Oriunda de Atacama, Karen Gallardo, de 39 años, ha estado compitiendo en el lanzamiento de disco desde una edad temprana y ha alcanzado logros notables a lo largo de su carrera. La atleta chilena, parte del Team Uchile, que reúne a estudiantes, egresadas y egresados, y funcionarias y funcionarios, ha destacado tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde representó a Chile con distinción y se ubicó entre las mejores lanzadoras de disco del mundo. Los Juegos Panamericanos 2023, que reunirán a atletas de toda América en una competencia feroz, ofrecen a Karen Gallardo la oportunidad de demostrar una vez más su destreza en el lanzamiento de disco y competir contra algunos de los nombres más destacados de su disciplina. Con una preparación intensiva y un enfoque dedicado en su entrenamiento, Gallardo está lista para enfrentar el desafío y llevar la bandera de Chile y de la primera universidad del país en alto. “El lanzamiento de disco es una prueba muy difícil y, siendo bien objetiva, mi intención es intentar una final para estar dentro de las ocho mejores del campeonato. A eso estoy aspirando”, afirma Gallardo, quien es la actual poseedora del récord nacional en la especialidad con 61.10 metros. – ¿Cómo te sientes ahora que quedan pocas semanas para el inicio de la competencia? Bueno, contar los días da más nervios que otra cosa, pero bien, ya es la etapa final de todo, los entrenamientos están en la última etapa de carga y ya empezando a soltar un poco. El lanzamiento de disco es una prueba súper fuerte a nivel americano, así que tenemos en nuestro listado a la campeona olímpica y medallistas mundiales, así que es una prueba muy difícil. Y, siendo bien objetiva, mi intención es intentar una final para estar dentro de las ocho mejores del campeonato. A eso estoy aspirando, la verdad. – ¿Cómo has estado preparándote en esta última etapa? Estuve en una gira internacional con la intención de tener también roce para el Panamericano, pero principalmente para lo que fue la etapa hasta el Mundial, que fue en agosto, y de ahí en adelante he estado entrenando acá en Chile. El fin de semana viajo a Argentina a un campeonato, voy ida y vuelta muy rápido, pero toda la preparación importante se ha hecho acá en Santiago. – ¿Cómo ves representar a Chile y también a la Universidad? Bueno, la Universidad se ha portado un siete conmigo. Principalmente, con el apoyo en los permisos para viajar a competir. Mi jefatura siempre ha sido comprensiva con mis compromisos deportivos. Si bien no viajo mucho, a veces tengo que viajar tres semanas seguidas y nunca he tenido un problema. Así que, por ese lado y el apoyo en general, estoy súper agradecida de la Universidad. Además, mis alumnos y alumnas de lanzamiento de jabalina y disco de la Universidad son súper metódicos y entienden que tienen que entrenar por plan y siguen trabajando súper bien cuando yo no estoy. – ¿Qué se viene post Panamericanos? Después de tener un buen desempeño en los Panamericanos, quiero seguir trabajando en la Universidad, que pronto tendremos el campeonato nacional de la disciplina, así que estamos trabajando con los chicos y chicas en un solo objetivo deportivo, el Nacional, que es en Temuco este año en noviembre, así que nos queda tiempo todavía. Foto: @fotografíadeportiva.

