Nacional Política Diputado Mellado (RN): Martínez “no va a poder ingresar a la Sala cuando se esté discutiendo el proyecto de Presupuesto” El parlamentario no cuestionó la labor técnica de Javiera Martínez a la cabeza de la Dipres, pero advirtió que el debate por el Presupuesto 2024 se enlodaría de confirmarse que es citada a declarar como imputada por el caso Convenios. Bárbara Paillal Jueves 12 de octubre 2023 19:50 hrs.

Luego de que El Mercurio consignara una citación desde el Ministerio Público para que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, declarara como imputada por el caso Convenios, la coalición de Chile Vamos solicitó en bloque que la autoridad diera un paso al costado de la primera línea del debate por la Ley de Presupuesto 2024. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, profundizó en la acción adoptada por los jefes de bancada de los partidos de su coalición, más Republicanos, luego de conocida la noticia y de haberse reunido con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. En esa línea, Mellado señaló que la citación “cambia una película política, no técnica porque el trabajo de Javiera Martínez es un trabajo serio técnicamente (…), pero este es un tema de visión política y ¿qué hicieron los presidentes de las bancadas? Hablaron con Elizalde y le dijeron mire ‘saque de primera línea a Javiera Martínez para que haya un interlocutor distinto tramitando el proyecto de ley de Presupuesto’, que es la ley más importante que se tramita en el año, para que no se mezcle políticamente con esto que la Fiscalía la va a citar a declarar como imputada”. “Entonces, el mezclar dos cosas es el tema que nosotros estamos advirtiendo al Gobierno que va a ser complicado si efectivamente ella es llamada a declarar como imputada, que es distinto como testigo, sobre el caso de Democracia Viva”, aseguró el parlamentario. El también integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos señaló que Martínez “no tiene la culpa de haber estado con un pastel (Andrade), pero la verdad, sí tenía antecedentes antes y no los hizo saber o no hizo en consecuencia algo, eso es un tema distinto”. En ese sentido, Mellado aclaró que en la declaración de Chile Vamos “no es un tema que la saquen de su puesto, sino que la retiren de primera línea en la tramitación del proyecto porque políticamente este tema (Convenios) en el cual ella está imputada es el tema más emblemático, más importante y por eso salió Giorgio Jackson de su cargo”. El parlamentario también señaló que, de no remover en su cargo a Javiera Martínez, “lo que va a pasar es que ella no va a poder ingresar a la sala cuando se esté discutiendo el proyecto de Presupuesto y no va a poder responder las preguntas y el Gobierno no va a tener cómo responder las preguntas de los parlamentarios, y eso se va a entrampar y va a haber ‘gallitos políticos’ en ese tratamiento del proyecto de Ley que es la parte más importante”. El proyecto se encuentra actualmente siendo discutido en cinco subcomisiones, pero tras la comisión mixta general, será debatida en la Sala de la Cámara de Diputados y, en esta instancia, Mellado aseguró que “no la van a dejar entrar si efectivamente todavía está en primera línea“. Como respuesta desde el Gobierno y en particular el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “no existen citaciones por parte del Ministerio Público ni al exministro Jackson, ni al asesor Miguel Crispi ni a la directora de Presupuesto“. Cabe destacar que la información tampoco fue confirmada por el Fiscal de Antofagasta al ser una investigación bajo secreto. Además, en relación a la carta de Chile Vamos, en conversación con Radio Universo, Cordero señaló que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos” y que “es una declaración algo apresurada porque no hay constancia de esa citación”. A partir de aquello, el diputado respondió que, a pesar de que es un procedimiento secreto, “las partes que hicieron la querella son las que han pedido la diligencia y el fiscal va a tener que acceder a esa diligencia tarde o temprano. Entonces, el punto es el cuándo y eso para nosotros complica porque el rostro que tiene que ser técnico, que es el que está a la cabeza de la Dirección de Presupuesto en esta discusión, se ve enturbiado por este tema político”. Consultado si es contradictorio realizar esta acción cuando en anteriores discusiones presupuestarias, como las que se desarrollaron durante el gobierno de Sebastián Piñera mientras habían autoridades públicas imputadas por el estallido social, como el ex subsecretario Juan Francisco Galli, Mellado respondió que “no hay ninguna contradicción” porque en este caso, Martínez, es quien lidera la negociación de Presupuestos, a diferencia de la administración anterior. Imagen de Portada: Agencia ATON

