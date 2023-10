“Conducirá a niveles de miseria sin precedentes”: Autoridades de la ONU y OMS rechazan evacuación de ciudadanos en Gaza

Más de un millones de personas tienen menos 24 horas para abandonar sus hogares al norte de la ciudad de Gaza, en territorio palestino. El Ejército israelí advirtió que intensificará su ofensiva de represalia contra Hamás, tras los ataques terroristas de la organización militar no estatal el sábado 7 de octubre.

“Civiles de la ciudad de Gaza, evacúen hacia el sur por su propia seguridad y la de sus familias y aléjense de los terroristas de Hamás que los están utilizando como escudos humanos”, declararon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hamás desestimó las ordenes del Ejército israelí y pidió a los ciudadanos palestinos que “permanezcan firmes en sus hogares y firmes frente a esta repugnante guerra psicológica emprendida por la ocupación”, según un comunicado de las autoridades del grupo recogido por la agencia de noticias Associated Press.

Mientras, la Organización de la Naciones Unidas (ONU), por medio de una declaración escrita de su portavoz, Stéphane Dujarric, calificó de “imposible” le evacuación impulsada por la FDI y sostuvo que de llevarse a cabo tendría “consecuencias humanitarias devastadoras“.

Asimismo, distintas autoridades de la ONU se han pronunciado respecto a la advertencia de Israel. El comisionado general de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Philippe Lazzarini, afirmó que “el llamamiento de las fuerzas israelíes para desplazar en 24 horas a más de un millón de civiles que viven en el norte de Gaza es horrendo”.

“Esto conducirá a niveles de miseria sin precedentes. Todas las partes deben respetar las leyes de la guerra”, destacó Lazzarini.

“The call from the Israelis forces to move more than 1 million civilians living in northern #Gaza within 24 hrs is horrendous. This will lead to unprecedented levels of misery.

All parties must uphold the laws of war.

The time for humanity to prevail is now.”

– @UNLazzarini pic.twitter.com/9oW8DyKLrP

— United Nations Geneva (@UNGeneva) October 13, 2023