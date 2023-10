2ea754ce15

Entrevista Nacional Plebiscito Política Antonia Rivas (CS): “Los comisionados de derecha tenían su marco en el borrador del Consejo por la codicia política de tener la mayoría” La abogada expresó su desazón por la falta de acuerdos en que derivaron los diálogos para evaluar el texto de los consejeros y afirmó que, pese a ser muy pronto para tomar una decisión en el plebiscito, “se nos está haciendo más difícil la pista". Natalia Palma Sábado 14 de octubre 2023 18:49 hrs.

Fue durante dos intensas jornadas que los representantes de la Comisión Experta despacharon un total de 622 observaciones a la propuesta evacuada por el Consejo Constitucional. Votación que estuvo marcada por recriminaciones cruzadas ante la falta de acuerdos en los nudos conflictivos del texto. De esta forma, será a partir del lunes que el órgano democráticamente electo deberá pronunciarse sobre si acepta o no dichas modificaciones, para lo cual ya el consejero y delegado del Partido Republicano, Luis Silva, adelantó que la colectividad “hará todos los esfuerzos” por reponer la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda, la norma sobre migración que establece la expulsión “en el menor tiempo posible” de los extranjeros que se encuentren en condición irregular en el país y la objeción de conciencia individual e institucional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la comisionada de Convergencia Social, Antonia Rivas, realizó un balance respecto del resultado de las negociaciones en las que devino esta etapa del proceso, señalando que con la oposición “llegamos a acuerdos en cuestiones técnicas, que pueden ser sustanciales en materia de administración del Estado, pero no en aquellas materias que le interesan a la ciudadanía, sobre todo en materia de derechos sociales, de no poner en riesgo el aborto en tres causales”. En ese sentido, comentó que “en general creo que los comisionados de derecha estaban muy aferrados, tenían su marco en el texto del borrador del Consejo, por razones políticas partidistas, por la codicia política de tener la mayoría y eso implicó que no pudiéramos avanzar en proponer mejoras sustanciales relevantes, incluir no nuestras ideas en el texto, sino que nuestras ideas no fueran excluidas o no fueran posiblemente declaradas inconstitucionales”. “Creo que nosotros teníamos muy firme la defensa del anteproyecto, ellos tenían muy firme la defensa del texto del Consejo. Hay una mayoría sin duda elegida democráticamente, pero es distinto hablar de Parlamento que del borrador constitucional. Hablé en la intervención de las lecciones del proceso anterior y creo que estas, en este caso, no fueron consideradas”, sentenció la abogada y doctora en Antropología Sociocultural. Por lo mismo, recalcó que será la ciudadanía la que determine el futuro de la propuesta en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. “Yo creo que este es un texto que no solo pone en riesgo derechos que ya hemos ganado las mujeres, las niñas, los jóvenes de este país, sino, incluso, retrocede en materias de la constitución vigente”. Asimismo, compartió los análisis de algunos sectores que apuntan a una “presidencialización” del proceso constitucional, especialmente por parte de republicanos. “Lo que se está instalando es claramente una campaña política presidencial y también un programa de gobierno, una forma de mirar el mundo de una manera muy asociada al mundo rural del Chile central, ya no está la cueca y el rodeo, pero las ideas base siguen”. De todas maneras, planteó que ante las intenciones de José Antonio Kast de presentarse nuevamente como abanderado “puede perfectamente gobernar con la constitución vigente”. “Lo que está haciendo es profundizando de alguna manera lo privado, la protección a las empresas más que intentando que logremos una sociedad más equilibrada y más justa”, dijo. “Una de nuestras labores como comisionados expertos era intentar mejorar algunas cosas que eran técnicamente algunas cosas que eran complicadas para el Estado de derecho, para la institucionalidad, algunas cosas sí llegamos a acuerdo; sin embargo, esta es una constitución irresponsable creo yo en ese sentido ¿Qué va a pasar? Bueno, el momento constituyente creo que por ahora no hay ninguna posibilidad de abrir uno nuevo en caso de que esto se rechace, nos quedaremos con la constitución vigente, con sus quorum y seguiremos pensando cómo tener una constitución más moderna, de este siglo y que responda a nuestras demandas”, aseveró. Con todo, Rivas reforzó su deber constitucional. “Esto no ha terminado, quedan etapas, pero sin duda estoy muy preocupada de lo que viene y creo que los consejeros también en una posición minoritaria van a tener un rol de plantear nuestros puntos, de seguir insistiendo hasta el final que tenemos que ofrecerle a Chile una constitución que sea para todos y todas, que no excluya a un sector y cuando veamos el resultado, con texto en mano, vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer en conjunto, como lo hemos demostrado en este proceso que desde la izquierda hasta la centroizquierda estamos unidos en nuestras críticas y posibilidades de mejora”. Consultada sobre si estaría por el “En contra” en el plebiscito, la comisionada indicó que “todavía es difícil de decirlo, pero cada día se nos está haciendo más difícil la pista”.

