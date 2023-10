05402323c2

Derechos Humanos Inauguran sitio de memoria en la que fue la casa de Miguel Enríquez La Casa de Miguel Red Solidaria busca que la vivienda, que fue declarada como monumento nacional, sea convertida en el Sitio de Memoria y Resistencia Miguel Enríquez. Diario UChile Lunes 16 de octubre 2023 9:24 hrs.

Con una actividad en el frontis de la vivienda que fue el hogar del líder del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) la organización Casa de Miguel Red Solidaria inauguró el Sitio de Memoria y Resistencia Miguel Enríquez. La vivienda ubicada en calle Santa Fé 725 fue declarada monumento nacional en abril de este año y ahora se busca que sea convertida en un “sitio de memoria y resistencia”. La organización aclaró que “el reconocimiento como Monumento Histórico no significa que la casa donde Miguel Enríquez se mantuvo en la clandestinidad hasta su muerte pueda ser habitada. Lo cierto es que no será demolida, pues aún tiene el 80 por ciento de su estructura original, en particular, el portón de fierro con las marcas donde penetraron las balas de los agentes de la dictadura”. Recordemos que Miguel Enríquez fue abatido en combate al interior de dicha vivienda el 5 de octubre de 1974 por parte de agentes de la dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet. Foto: Donación Manuel Cabieses.

