Deportes Juegos PanAm ParapanAm Santiago 2023: delegación universitaria que participará en los juegos es homenajeada por la Universidad de Chile Autoridades de la Casa de Bello se reunieron con deportistas y funcionarios representantes en esta contienda. Ampliar los beneficios para las y los deportistas fueron parte de los temas que se trataron en el desayuno de despedida. Diario Uchile Lunes 16 de octubre 2023 15:42 hrs.

En la recta final para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, este lunes, en horas de la mañana, la Universidad de Chile ofreció un desayuno a las y los estudiantes que representarán a la Casa de Bello en esta cita deportiva. Esta actividad contó con la participación de diversas autoridades de la Universidad, principalmente la rectora Rosa Devés, quien se mostró orgullosa de los integrantes de la comunidad universitaria que serán parte de Santiago 2023 y resaltó la labor de la casa de estudios en favor de compatibilizar la vida deportiva de alta competencia con el quehacer universitario. Del lado del Gobierno, estuvo la subsecretaria del Deportes, Antonia Illanes, excompetidora de natación, la cual se refirió al aporte de la Universidad en el ámbito deportivo y en los recientes Panamericanos. “Las y los estudiantes de la U. de Chile que van a competir son fundamentales. Además, la Universidad ha aportado con mucha voluntad para los juegos, así que estamos muy orgullosos de eso. Ha aportado con muchos técnicos, incluyéndome, como exalumnos. Estamos expectantes por lo que se viene, pero también muy orgullosos”, señaló. En total, son 44 las y los deportistas de la comunidad universitaria los que serán parte de estos juegos, a los que se suman 14 representantes que van a ser parte de los cuerpos técnicos, jueces, sport managers, entre otros. ¿Qué posibilidades brinda la universidad para compatibilizar los estudios y el deporte? Es una pregunta que se conversó durante esta mañana así como otras demandas expresadas por los competidores. Al respecto, el director de Deportes y Actividad Física, Dylan Padilla, precisó que “temas como la flexibilidad académica y las becas deportivas, son muy bien recibidas. Queremos trabajar en eso, la Rectora ha comprometido poder escuchar a los deportistas en el Consejo Universitario y con la Directora de Pregrado hay que ver cómo articulamos mejor la flexibilidad con la Secretaría de Estudios”. Una de las participantes universitarias en esta contienda será Rocío Muñoz, atleta de 21 años y estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, quien se refirió justamente a la forma en la que compatibiliza estas dos áreas de su formación, además de sus expectativas para estos juegos. “En mi caso priorizo más el deporte que el estudio. No me mato tomando seis o siete ramos, sino que tomo menos, tres o cuatro ramos por semestre, todo esto para poder hacer la carga y la compatibilización un poco más fácil. Así que, obviamente la medalla siempre está en pelea, pero sobre todo me gustaría hacer mi mejor marca en estos juegos”, explicó. Muñoz es de las competidoras más jóvenes de la universidad y estará participando este lunes 30 de octubre en salto largo donde, según dijo, espera poder primero romper su propio récord y aspirar el siguiente año a clasificar a las Olimpiadas de Paris.

