Internacional Nacional Política Juan Enrique Serrano y gira por China: “Desde el punto de vista chino, creo que van apuntar como una victoria la presencia de Boric” Para el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la U. Chile, la visita de Boric es un "éxito" porque cuenta con resultados tangibles, pero sobre todo porque exhibe públicamente la sólida y estable relación entre ambos países. Bárbara Paillal Martes 17 de octubre 2023 18:26 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el coordinador académico Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Juan Enrique Serrano, realizó un balance de la gira presidencial a China y sus principales hitos. En esa línea, aseguró que existen triunfos tanto para Chile como para el país asiático. Desde la arista nacional, para Serrano “en clave de diplomacia, política exterior y de política interna, pues la visita de Boric es una necesidad, es un éxito porque han habido resultados bien tangibles: la firma de memorádums“. Además, como primera visita de Boric a la República Popular de China ha propiciado, a su juicio, “poder declarar públicamente que las relaciones viven un buen momento porque ha habido ciertas dudas en el pasado, últimos tres años sobre ello”. “Es un gesto muy importante para reafirmar la solidez de la relación entre ambos países, además pues a nivel económico e internacional claramente Chile está en una posición delicada, y envidiable a la vez, hay que ver si vamos a aprovechar nuestras ventajas competitivas para poder equilibrar los poderes que tenemos por un lado, Estados Unidos, Europa y China”, añadió el académico. El también Doctor en Ciencia Política por la Universidad París I Panthéon-Sorbonne señaló que desde la perspectiva de China, el objetivo era contar con el Presidente Boric en el Foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional, iniciativa basada en inversiones y comercios destinadas sobre todo a infraestructuras en el exterior de China. “Este foro es complejo porque comparado con los anteriores que tuvo lugar el 17′ y el 19′, esta vez China está un poquito más aislada que antes, les ha costado más conseguir que jefes de Estado acudan a este foro, concretamente contamos únicamente 20 jefes de Estado este año, en comparación a los 27 que hubo en 2017 y los 29 que hubo en 2019. Entonces, es importante destacar que Chile ha apoyado claramente este foro, lo cual espero que sea agradecido de cara al futuro por parte del gobierno chino”, declaró Serrano. Consultado si los esfuerzos del Ejecutivo por entregar certezas a los inversionistas chinos dieron resultados, respecto a la estabilidad de nuestro país, materia que fue tratada en el Consejo Empresarial Chile-China durante esta visita, el académico manifestó que “claramente desde fuera, cuando se mira Chile actualmente se está preguntando si este país da la certeza jurídica para inversión y para el comercio que daba antes“. “Hay indicios que apoyan a una visión optimista pese a todo el caos provocado por el tema constituyente, eso lo vemos desde dentro, hay cierta autoflagelación, cierto pesimismo un poco irracional, porque si miramos desde fuera, pues claramente Chile sigue siendo visto como un socio fiable, no hay dudas desde el punto de vista exterior“, acotó Serrano. En esa línea, aseguró que “los acuerdos que han llegado los empresarios y diplomáticos chilenos apuntan a esa dirección“. En relación a la inversión china de más de 200 millones de dólares por parte del grupo chino Tsingshan en Mejillones, Región de Antofagasta, para una fábrica de baterías de litio, señaló que “esta operación en concreto va en la dirección correcta. Creo que genera un precedente importante de una empresa que invierte en nuestro país generando capacidades productivas, no únicamente extrayendo y exportando la materia prima sin tratar, en bruto. Es en el camino, nuestro futuro depende de eso, de ser capaces de exportar productos con valor añadido y no únicamente productos sin tratar”. En ese sentido, señaló que tiene implicancias directas en la Estrategia Nacional del Litio, una propuesta que recalcó fue inspirada precisamente en el modelo comparado exitoso de países de Asia Oriental, cuyo planteamiento de inversión extranjera está condicionada a transferencia de tecnología. Como académico con foco en estudios sobre China, Serrano señaló que “tengo la sensación y me atrevería a decir que los dirigentes chinos entienden esto, claramente saben que para poder ganar la carrera del litio contra los competidores europeos y estadounidenses, tienen que ser capaces de transferir tecnología, entonces en ese sentido creo que tenemos la sartén por el mango y soy optimista“. Más que ratificar el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, el académico considera que esta visita debe permitir “acabar con las dudas que han podido surgir sobre el estado de la relación últimos años últimos tres o cuatro años“. Esto en referencia a episodios como la licitación anulada de pasaportes al consorcio chino-alemán, Aisino, que para Serrano “fue la primera vez que yo observo como la geopolítica o la rivalidad, entre bloques geopolíticos, ha influido en nuestra apertura económica internacional, ese precedente quiero pensar que es un hecho aislado”. Eso sí, recordó también la decisión del gobierno de Piñera sobre el trazado del cable de alta velocidad óptico transpacífico, donde la opción de China fue desechada a favor de la opción de Japón- Australia. “Esto también es bastante controvertido porque sabemos ahora que ese trazado es más caro y es menos viable y, de hecho, el consorcio de empresas que estaba detrás de esa ruta, de esa opción, pues ha declarado que no puede cumplir el contrato”, señaló. “Quiero pensar que esas dudas de que nuestra apertura económica podía verse matizada por factores externos (Estados Unidos, Europa), pues espero que se lleguen a acabar y que Chile siga manteniendo su política exterior de apertura que siempre la ha caracterizado y no se pliegue a presiones externas“, añadió Serrano. En relación a cómo quedan las relaciones entre Chile y China tras la visita presidencial, el Doctor en Ciencia Política expresó que “internamente esta relación tiene una buena salud, somos socios estratégicos“. “Y ahora, pues esta visita al Foro de la Franja y la Ruta, a nivel simbólico para el gobierno chino es muy importante, tanto que me atrevería a decir que es una decisión acertada la visita en este momento y no otro, una visita con muchas actividades no solamente el foro pero -insisto- desde el punto de vista chino, creo que van a apuntar como una victoria la presencia de Boric, un jefe de Estado más en este foro“, concluyó. Imagen de Portada: Cancillería de Chile

