Internacional Biden avala versión de Israel por bombardeo a hospital: “Parece que lo hizo el otro bando” Por su parte la Yihad Islámica Palestina negó su responsabilidad en el ataque y apuntó hacia el Estado de Israel como causante de la masacre que asesinó a más de 500 personas. Diario UChile Miércoles 18 de octubre 2023 9:28 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado por válida la versión de Israel sobre el ataque que dejó el martes cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza, señalando que por los datos de los que se dispone actualmente “parece que lo hizo el otro bando”. Biden ha realizado unas breves declaraciones ante los medios antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien se ha mostrado “apenado” e “indignado” por la destrucción del hospital, de la que Israel ha culpado a Yihad Islámica. “Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros“, ha dicho, para acto seguido admitir que “hay mucha gente por ahí que no está segura” de lo que ocurrió. El mandatario norteamericano ha llamado a ayudar a la población “inocente” que se ha quedado “en mitad” del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. “Hamás no representa a todos los palestinos”, ha declarado. “El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias”, ha afirmado Biden, “muy feliz” por una visita que llega precedida de las que ya realizaron previamente sus secretarios de Estado y de Defensa. La versión de Israel El Ejército de Israel se ha distanciado este miércoles del ataque ejecutado el martes contra un hospital en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con al menos 500 muertos, según las autoridades gazatíes, y ha sostenido que la ausencia de un cráter consistente con sus municiones demostraría que no está detrás del suceso, del que ha sido acusado por las autoridades palestinas y los gobiernos regionales. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reiterado su postura de que el suceso fue causado por el impacto de un proyectil disparado por Yihad Islámica y ha adjuntado imágenes del aparcamiento del hospital y de cráteres de ataques israelíes previos. “No hay signos visibles de cráteres o daños significativos a los edificios”, han recalcado en un vídeo, publicado a través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Asimismo, el Ejército de Israel ha publicado en su cuenta en X un corte de audio que supuestamente recoge “una conversación entre operativos de Hamás” sobre el suceso en el que abordan el incidente y afirman que el proyectil fue lanzado por Yihad Islámica “desde un cementerio situado detrás del hospital”. Posteriormente, Daniel Hagari, uno de los portavoces del Ejército de Israel, ha acusado el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de engañar a los medios de comunicación internacionales tras el suceso, que ha provocado incluso la cancelación de una cumbre en Jordania en la que iban a participar los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; Egipto, Abdelfatá al Sisi; y la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Yihad Islámica Palestina niega participación en los hechos El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) negó en las últimas horas su responsabilidad por la explosión en el Hospital Al Ahli de Gaza, rechazó la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes, lo que causó cientos de muertos y acusó a Israel de cometer “la brutal masacre”. El movimiento islamista -segunda fuerza con más potencial militar en Gaza tras el grupo Hamás- aseguró que Israel “inventa mentiras” y “está tratando de evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió al bombardear” el recinto del centro médico, en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unos 2.000 civiles. “Afirmamos que las acusaciones promovidas por el enemigo (Israel) son falsas e infundadas, y que YIP, como el resto de las fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas, especialmente hospitales, como puestos militares para almacenar armas o lanzar misiles”, agregó el grupo en un comunicado. Fuente: ATON Chile/Europa Press/EFE

Foto: Europa Press

