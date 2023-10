c93594bff1

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión Mixta debate primeras observaciones de la propuesta constitucional en medio de tensiones por el uso de la palabra En el oficialismo acusaron de limitar el tiempo de las intervenciones para abordar las normas no resueltas por el Consejo. Mientras, en la oposición apuntaron a la necesidad de participar en igualdad de condiciones a los distintos sectores políticos. Natalia Palma Jueves 19 de octubre 2023 14:44 hrs.

Hoy jueves la Comisión Mixta se encuentra desarrollando su primera sesión de discusión para abordar las 32 observaciones que no fueron objeto de consenso en el Consejo Constitucional. Según especificó el secretario de la comisión, Rodrigo Pineda, el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales es el encabezado en el que reside la mayor cantidad de materias pendientes de resolución, con 12 observaciones. Así las cosas, inició el debate en orden por capítulos, partiendo con el de Fundamentos del Orden Constitucional, en el que, por ejemplo, expertos y consejeros debatieron durante el primer bloque observaciones relativas a organización del Estado, paridad de entrada en las elecciones, rango constitucional de los tratados internacionales, entre otras materias. Esto último, eso sí, no exento de dificultades respecto del uso de la palabra, en el que el oficialismo acusó la restricción del tiempo de las intervenciones. La comisionada del PPD, Verónica Undurraga, expresó que “tenemos cinco días para hacer esto y dentro del plazo que se juega la presentación de las propuestas me parece que, manteniendo esa prudencia, podríamos alargar por lo menos un minuto más, el tiempo da para eso. Tengo la sensación de que hay una especie de resistencia a dar explicaciones o a debatir y me parece que eso, especialmente en esta etapa del proceso, no es adecuado para cumplir con nuestro propósito”. Asimismo, lamentó que la paridad de entrada no fuera zanjada en el Consejo Constitucional, puesto que a su juicio se trata de una norma “habilitante”. “Es muy importante entender que la democracia representativa, la representación es un principio democrático que no se limita solo a la representación de ideas, sino que también supone que las personas tengan la posibilidad de acceder a cargos de representación. Para eso se necesita evitar barreras al acceso”, afirmó. El consejero del Partido Socialista, Alejandro Köhler, comentó que, pese a que las 32 observaciones pendientes no suponen “elementos sustantivos del texto constitucional”, “queremos entender las razones que tiene la derecha para insistir en normas que deterioran nuestra democracia, afectan el Estado de derecho y diluyen las posibilidades que el Estado sea efectivamente social y democrático de derecho”. Mientras que, consultado sobre la definición de una postura oficial en torno al texto, el también ex alcalde reforzó que una vez finalizado el mandato constitucional “dentro de las cuestiones programadas por nuestro bloque está un hito que para nosotros es muy importante, que es una suerte de cuenta pública, inclusiva, participativa, que posiblemente se realice el 25 de octubre, como una forma de expresar allí una especie de evaluación de este proceso”. En la oposición, la consejera de Renovación Nacional, Pilar Cuevas, manifestó su disconformidad ante la posición del oficialismo y señaló que “no me gusta que de la izquierda los consejeros reiteren una y otra vez por qué estamos en contra de tal norma”, agregando que respecto de la paridad de entrada “si hubiéramos estado en contra no llegarían a la Mixta. Si hubiéramos querido rechazarla, se rechaza, tenemos los votos, somos mayoría democrática, no circunstancial”. “Me gustaría que el ánimo fuera más cordial, que las palabras fueran más gratas, que hubiera menos confrontación de parte de los consejeros de izquierda. El oficialismo ya tomó su postura, por lo menos los presentes en este Consejo, me parece legítimo, lo que sí les pediría es que, si ya tienen tomada una postura por el “En contra”, que no entorpezcan el desarrollo de la Comisión Mixta”, emplazó Cuevas. En tanto, el consejero y presidente de la Comisión Mixta, Carlos Recondo, se refirió a los cuestionamientos del oficialismo sobre una resistencia a la discusión, indicando que “al inicio hubo opiniones, pero tenemos que ser ecuánimes en el uso del tiempo para que todos se sientan que están participando en igualdad de condiciones. Esa ha sido, además, la norma desde el día uno de todo el proceso”. Foto en portada: Proceso Constitucional 2023

