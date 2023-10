74990e0e52

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Claudio Fuentes por el texto constitucional: “Lo que tienes es que muchos temas de política pública se constitucionalizan” El académico de la Universidad Diego Portales evaluó el trabajo de la Comisión Mixta y comentó que el proyecto pronto a plebiscitar "está un poco zanjado en términos gruesos". Además, advirtió sobre una eventual polarización en torno a la propuesta. Diario UChile Viernes 20 de octubre 2023 10:21 hrs.

En conversación con la primera edición de Radionálisis, el cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, se refirió al trabajo que está desarrollando la Comisión Mixta, en el marco de las etapas finales del proceso constitucional. Consultado por la discusión en el órgano integrado por seis consejeros y seis expertos para la resolución de las 32 observaciones que no lograron zanjarse en el Consejo, Fuentes señaló que “en realidad hay muy poca posibilidad de llegar a un acuerdo entre las derechas y la izquierda, porque en la Comisión Mixta las derechas tienen siete de los 12 votos. Por lo tanto, acá el acuerdo no es tanto con la izquierda, sino que cómo va a negociar Chile Vamos con republicanos el refraseo de las enmiendas”. Según el analista “lo que va a pasar no es que se rechacen las enmiendas, sino que se refraseen, es decir, se mejora le redacción de cada una más que se rechace cada una. Por lo tanto, es muy probable que la mayoría de las 32 observaciones vuelvan para ser aprobadas por el Consejo, donde la derecha también tiene mayoría”. “Yo creo que está un poco zanjado ya el texto en términos gruesos, salvo en estas variaciones que van a haber ahora”, remarcó. A juicio Fuentes “en términos políticos, creo que lamentablemente no se logró un acuerdo transversal, usualmente lo que interesa en los procesos constituyentes, tanto en el anterior como este, se está repitiendo la misma fórmula, en donde las minorías no quedan expresadas en el texto y creo que muy probablemente lo que genere es la polarización en dos posturas muy marcadas respecto de la aspiración que hay sobre un texto constitucional y en donde los principales temas de división van a estar asociados a derechos sociales en particular, derechos de las mujeres en el tema del aborto”. En cuanto a la insistencia por parte de la oposición sobre la conveniencia de la propuesta para la sociedad, con énfasis en aspectos como la seguridad, comentó que “lo que está pasando, dada la preocupación de la derecha por hacer ese vínculo con este texto, lo que tú tienes es que muchos temas de política pública se constitucionalizan. El caso más evidente es la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, donde tienes un asunto de política pública que normalmente está en una ley, que lo constitucionalizan porque es electoralmente atractivo”. “Entonces, vas a tener una serie de medidas que tienen un efecto directo en las personas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad sobre las pensiones, pero eso al constitucionalizarlo te amarra a determinados modelos de sistema de seguridad social”, dijo. Asimismo, afirmó que “en el caso de seguridad es más elusivo, porque en general lo que tenemos en el borrador es bastante estándar respecto de lo que dice una constitución. La policía es una policía profesional, subordinada, jerárquica, o sea, son declaraciones bastante genéricas que definen ciertos principios, pero que no te dicen cuántos policías vamos a tener por municipio, por ejemplo. Entonces, creo que el impacto que tiene directamente en la seguridad de las personas está mucho más mediado por las políticas públicas que por principios generales que se expresan en la constitución”. Revisa la entrevista completa acá:

