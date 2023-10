74990e0e52

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión Mixta concluye revisión de las observaciones y prepara propuestas de solución de cara a la votación del sábado Entre las redacciones en las que ya se está trabajando, expertos y consejeros destacaron aquella relativa a la norma de expulsión de migrantes. Por otra parte, agrupaciones sindicales y empresariales comienzan a tomar postura sobre el texto. Natalia Palma Viernes 20 de octubre 2023 14:29 hrs.

La Comisión Experta concluyó con la revisión de las observaciones que no lograron pasar el filtro del Consejo Constitucional, para las cuales deberán plantear propuestas de solución, cuyo plazo de ingreso vencerá hoy a las 23:59 horas. La instancia revisó las últimas 10 observaciones, concernientes a los capítulos V sobre Gobierno y Administración del Estado; VIII sobre Gobierno y Administración Regional y Local; y IX sobre Poder Judicial, en el que se abordaron materias relativas al empleo público, régimen general de la función pública, Consejo de Gobernadores y Alcaldes, reelección de autoridades locales, inhabilidades de los auxiliares de la administración de justicia, entre otros. Previamente, la comisión se pronunció sobre la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, la objeción de conciencia, el financiamiento de la educación, la eliminación de “la grave amenaza terrorista” como condición para declarar estado de sitio y migración. Temáticas en las que tanto el oficialismo como la oposición se mantienen distantes respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo. En el debate el consejero del Partido Socialista, Alejandro Köhler, defendió la observación que suprime la posibilidad de que gobernadores regionales, alcaldes y concejales puedan presentarse como candidatos –una vez finalizado su período de reelección- en otra comuna o región a la que ejercieron dichos cargos. En esa línea, el también exalcalde de Panguipulli expresó que “en el fondo esta norma es sillita musical y yo creo que los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas deben tener una pertenencia territorial, cada comuna tiene una identidad, tiene un corazón que la caracteriza. Entonces, este cambalache que nos proponen ofende creo yo al elector de un territorio determinado”. Mientras, el consejero del Partido Republicano, Sebastián Figueroa, pese a reconocer sus reparos iniciales sobre la norma, manifestó la necesidad de “pensar en lo bueno” que plantea esta disposición. “Hay gente muy buena, muy buenos alcaldes, hay gente que ha ido atesorando mucha experiencia y pucha que cuesta traer gente buena en el servicio público y que quieran permanecer en él. Si hay un buen alcalde, me parece una limitante innecesaria ponerle esta exigencia y no permitirle que pueda ir a otra comuna”. En cuanto a la preparación de las propuestas de solución, cuya votación quedó fijada para mañana sábado, el comisionado RN, Teodoro Ribera, mencionó que en materia de migración “estamos redactando una nota que vamos a presentar, que plantea el derecho del Estado a definir si recibe o no recibe extranjeros, pero esa decisión tiene que hacerse respetando la dignidad de las personas y los derechos fundamentales. Igualmente, creemos que el Estado de Chile tiene todas las atribuciones para no permitir el ingreso de personas que tengan antecedentes penales y las atribuciones para que una persona que ha delinquido en Chile, luego de cumplir su condena en Chile, sea expulsada al extranjero lo más pronto posible”. Por su parte, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, sostuvo que “a nosotros nos parece que hay evidentemente un problema relativo a la migración de la que nos podemos hacer cargo, pero con una redacción seria, con una redacción que dé respuesta a los problemas. Nos parece que la redacción en la que se está insistiendo causa más problemas que soluciones y que se opone a los estándares mínimos de derecho internacional en la materia”. “Por lo mismo, hemos propuesto este estándar de migración regular y ordenada, hemos propuesto también acercarnos a las redacciones que en un primer momento presentó tanto la UDI como RN y que después, sin embargo, dejaron de lado para unirse a esta propuesta más populista, que planteaba el Partido Republicano”, mencionó Pardo. Organizaciones sindicales y empresariales comienzan a tomar postura sobre el texto Por otra parte, durante esta jornada el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, reforzó su intención de votar “A favor” del texto constitucional, luego que ayer en conversación con Radio Pauta el empresario transparentara esta postura, señalando que el proyecto “da para ser aprobado”. En un punto de prensa, el líder del gremio apuntó que “para nosotros desde el punto de vista empresarial, se han abordado en la nueva Carta Fundamental que se le va a proponer al país en diciembre temas que nos dejan conformes de cara a lo que Chile necesita. Chile necesita generar tranquilidad, certeza jurídica, seguridad y crecimiento económico. Como ciudadano, como empresario me parece que los elementos que hoy día tiene el texto que conocemos va en el camino correcto”. En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, si bien comentó que será el próximo 25 de octubre cuando el Consejo Directivo Nacional Ampliado tome una postura oficial sobre la propuesta, la organización “ya se ha pronunciado respecto a cómo se ha llevado este proceso, que no entrega respuestas democráticas”. Según consignó La Tercera, el dirigente afirmó que “vemos con preocupación cómo se restringen los derechos colectivos, en lugar de ser habilitante de derechos”. De todos modos, apuntó que “como CUT, queremos ser responsables y conocer el documento final, con el fin de poder actuar sobre certezas y no fomentar la desinformación que circula, no es el texto que queremos, porque no responde a las demandas sociales y solo acrecienta las desigualdades. Por eso respondiendo a nuestra orgánica, nos pronunciaremos después de nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado”. Foto en portada: Proceso Constitucional 2023

