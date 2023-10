473c822448

Deportes Chilenos Kim-berly Sandoval y Héctor Tapia cayeron en el boxeo panamericano Los representantes locales fueron superados en la ronda de los 16 mejores y se despidieron de Santiago 2023. Diario UChile Sábado 21 de octubre 2023 20:27 hrs.

Uno de los deportes que más expectativas está generando en el público chileno que asiste en masa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 es el boxeo, que se desarrolla en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa. En un ambiente emocionante de la jornada sabatina, una de las peleas más esperadas fue la que protagonizó la local Kim-berly Sandoval, quien debutó en una justa continental, ante la venezolana Tayonis Cedeño, en la categoría 50 kilos. La caribeña hizo valer su mayor experiencia y se impuso sin problemas ante la local, Pese al ferviente apoyo de los hinchas, los jueces no dudaron en darle una victoria en las tarjetas por un claro 5-0. Tras su presentación, Sandoval dijo que “son mis primeros Panamericanos y la verdad es que me siento bendecida, me siento dichosa de tener a toda la gente aquí apoyándome. Sentí todo el cariño de la gente de Chile”.

Kim-berly Sandoval no fue la única representante del anfitrión que salió a escena en el CEO, porque luego fue el turno de Héctor Tapia Cerda, quien tampoco pudo festejar junto a los seguidores chilenos, ya que cayó ante el argentino Nicanor Quiroga, por 5-0. La pelea siempre fue favorable para el representante de Argentina, quien dominó de principio a fin y aprovechó el último round para atacar con más fuerza, cuando el chileno se fue con todo en la búsqueda del KO que nunca llegó. “Estoy representando a todo el pueblo chileno, intenté dejar en lo más alto el nombre de mi país, quizá no fue muy bueno el resultado, pero lo di todo, sabía que no venía bien en las tarjetas entonces fui con todo en el último round, buscando el KO”, explicó Tapia luego de su eliminación. Chile empieza a perder a sus representantes en el boxeo, porque antes ya había sido eliminado Julio Álamos, una de las grandes cartas de los dueños de casa. El boxeo es uno de los deportes que entrega cupos a los Juegos Olímpicos 2024. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

