Deportes Juegos PanAm ParapanAm Básquetbol 3×3: chilenas vencen a Brasil y quedan a dos partidos de una medalla El elenco femenino de básquetbol 3x3 del Team Chile se impuso por los cuartos de final y mañana enfrenta a Estados Unidos por semifinales. Diario UChile Domingo 22 de octubre 2023 20:58 hrs.

En un emocionante partido, con el ruidoso apoyo del público que llegó hasta el Estadio Español, el elenco chileno de básquetbol 3×3 derrotó por 18-14 al poderoso equipo de Brasil y se instaló en las semifinales de Santiago 2023. A primera hora, por la fase de grupos, el equipo chileno venció primero a El Salvador por 21-4, y luego mantuvo su nivel para sorprender a Brasil, uno de los equipos fuertes de la competencia. En medio de la euforia, Javiera Novión, pieza clave en Chile, dimensionó el logro. “Estamos muy contentas, logramos el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil con Brasil, pero hicimos un buen partido defensivamente, logramos bloquearlas, dominar el tablero. No nos complicamos con fouls, se nos abrió el aro y no pudieron parar a Ziomara (Morrison). Estoy súper contenta de pasar a semifinales. Ahora hay que partir de cero y sabemos que solo depende de nosotras. Estamos felices y queremos disfrutar este momento”, comentó. La aludida y experimentada Ziomara Morrison, en tanto, agregó: “Estamos felices, lo vivimos intensamente desde el minuto uno. Me pone contenta que estemos demostrando todo lo que hemos hecho. Ojalá la gente comience a creer que de verdad podemos llegar muy lejos”. Cómo hacía muchos años que Ziomara Morrison no defendía a Chile en casa, se emocionó especialmente por el apoyo del público. “La gente influyó muchísimo. Quiero agradecer a todos quienes vinieron a apoyar, realmente se siente. Hace 10 años que no jugaba por Chile en casa y me pone súper feliz ver a todos mis amigos y familia en cancha”, agregó la figura local. En una competencia que entrega puntaje para el ránking olímpico, Morrison declaró las nuevas expectativas del equipo chileno. “Prepararemos lo mejor posible el partido con Estados Unidos. Mañana vamos con todo. El objetivo es pelear una medalla y vamos a darlo todo para conseguirlo”, concluyó. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

