Sergio Morresi tras primera vuelta presidencial en Argentina: “Las perspectivas de ellos contra nosotros tuvieron un golpazo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política argentino, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral, Sergio Morresi, abordó las elecciones que tuvieron lugar ayer domingo en el vecino país, cuyo resultado posicionó a los abanderados Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (Libertad Avanza) para la segunda vuelta presidencial, dejando atrás a la candidata del macrismo, Patricia Bullrich. Sobre este escenario, el académico señaló que el triunfo de Massa, carta del peronismo, “logró imponer un marco de comprensión de la elección que no era buscado por los opositores, que fue el de plantar la discusión en términos de defensa de la democracia, de defensa de la política comprendida como un trabajo más colectivo y, a pesar de una situación que es muy preocupante, logró dejar esa discusión de la economía en un segundo plano”. Según Morresi “eso se logró en parte gracias a una campaña muy enfocada, gracias a medidas de gobierno que podrá tener costos quizá los próximos meses en términos de decisión monetaria, pero que en términos inmediatos fueron bien recibidas, pero también diría que hubo errores de la oposición, tanto de la centroderecha como de la derecha más radicalizada”. “El hecho de que en Argentina se vote dos veces, es decir, unas primarias y unas elecciones generales, también me parece sirvió como señal de alarma para buena parte del oficialismo que había confiado demasiado en que su elección era solamente con la centroderecha, con Juntos por el Cambio, y no había combatido suficientemente durante las elecciones primarias a la derecha más radicalizada. Entonces, me parece que en este segundo tramo de campaña hubo un enfoque mucho más claro y fue fundamental para que el candidato Sergio Massa se recuperara”, explicó. Además, apuntó que “había una parte no solo del oficialismo, sino de la oposición, que viene insistiendo en este discurso con el que ayer Massa celebró su victoria, que tiene que ver con dejar atrás una visión de finalizar la grieta de ‘ellos contra nosotros’ y de buscar acuerdos amplios que incluyan a sectores que piensan muy distinto, pero que coinciden en una vocación de construcción”. “Ese discurso con el que ayer Massa celebró era también el discurso de parte de la oposición, no de la parte de la derecha radicalizada de Milei, pero sí de una parte de Juntos por el Cambio (…) Entonces, en algún punto uno puede decir (que) las perspectivas de ‘ellos contra nosotros’ ayer tuvieron un golpazo”, remarcó Morresi. Con todo, afirmó que de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre supone un escenario “completamente distinto”. “Es una elección de a dos, de dos estilos y resaltaría una cuestión más allá del éxito que logró Sergio Massa ayer: La situación económica no es de ningún modo una situación buena, él es ministro de Economía, entonces, si deviene un empeoramiento, Javier Milei va a seguir teniendo chances”, dijo. Revisa la entrevista completa acá:

