50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Política Alicia Lira por Día del Ejecutado Político: “Se sigue luchando por la verdad y la justicia” El próximo lunes 30 de octubre se conmemorará la efeméride con un acto en el Museo de la Memoria donde la agrupación insistirá en garantizar además la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Raúl Martínez Miércoles 25 de octubre 2023 16:14 hrs.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, recordó que fue un trabajo de todas las entidades a nivel nacional las que permitieron que se estableciera un Día Nacional que se conmemora cada 30 de octubre desde el 2009. “Fue una lucha de las agrupaciones a nivel nacional de familiares de ejecutados políticos en todo el país para tener un día donde se conmemorara, se reivindicara, se mantuviera la memoria viva tanto de los hombres, mujeres, niños y niñas que fueron ejecutados”, señaló la representante. En el caso de este año, Lira sostiene que como familiares “nos violenta el hecho que los civiles que fueron instigadores, promotores del golpe, han gozado de impunidad estos 50 años”. Por otra parte, también la actividad servirá para “reivindicar el proyecto político que fue la Unidad Popular con la presidencia de nuestro querido Presidente Salvador Allende”. Alicia Lira subrayó eso sí que aún hoy “se sigue luchando por la verdad y la justicia porque hay que recordar que aún existen ejecutados sin entrega de restos, hay más de 800 casos de ejecutados que aún no tienen fallo y estamos hablando incluso de crímenes que se cometieron en 1973”. Para la representante de la AFEP, es importante “mantener la memoria, pero antes que eso la verdad y la justicia para que nunca más se repitan estos crímenes”. Esto porque a su juicio “ningún gobierno se la ha jugado por garantizar la no repetición, que el Estado se haga responsable en la investigación, en la ejecución de justicia y en la deuda pendiente que tiene con los familiares de las víctimas”. Al respecto advirtió que “mientras no se haga, no hay garantía de no repetición. Y si no hay garantía, otro gobierno puede llegar a violar los derechos humanos como lo hizo Sebastián Piñera”. El acto por el Día Nacional del Ejecutado Político se conmemorará con un acto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Matucana 501, Metro Quinta Normal, desde las 18:30 horas y participarán artistas como Los Insobornables, Roberto Márquez de Illapu, los hermanos Coulon de Inti Illimani, Conjunto Imaginación y Cecilia Concha Laborde. Imagen de portada: Agencia ATON

