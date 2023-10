e92dde8df0

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Chilena Grimm y su clasificación a París: “Todavía no lo puedo creer” Tras asegurar un cupo en los Juegos Olímpicos, expresó que "el sólo hecho de estar ahí es un honor". El ganador del oro, el ecuatoriano Mendoza, reconoció que "de verdad no me esperaba este triunfo". Diario UChile Miércoles 25 de octubre 2023 21:03 hrs.

Ante un gran marco de público, que llenó el recinto los tres días del evento, el ecuatoriano Julio Mendoza se quedó con la medalla de oro en la competencia individual de adiestramiento ecuestre que se disputó en la Escuela de Equitación Regimiento Granaderos de Quillota, unos 100 kilómetros al norte de Santiago. La medalla de plata fue para el brasileño Joao Marcari, mientras que el bronce quedó en manos de la estadounidense Anna Marek. Con su victoria, Mendoza clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no fue el único en asegurar un cupo en la jornada de hoy: también lo hizo la chilena Svenja Grimm, que finalizó en octavo puesto. “La felicidad es máxima, todavía no lo puedo creer. El nivel de la competencia estuvo muy alto, pero lo hicimos y nos vamos a París. Pensar en una medalla es los Juegos Olímpicos es de locos, pero el sólo hecho de estar ahí y de representar a Chile es un tremendo logro y un honor para mí”, dijo Grimm tras la competencia. Por su parte, el ecuatoriano Mendoza dijo que “gracias a Dios me fue muy bien durante toda la semana, pero hoy penaba en ser segundo o tercero. De verdad el oro no me lo esperaba”. Finalmente, el brasileño Marcari aseguró que “es una gran alegría haber conseguido esta segunda medalla en los Panamericanos. La competencia fue hermosa, la atmósfera espectacular. No tengo palabras para describir lo agradecido que estoy”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

