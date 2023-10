e92dde8df0

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Daniela Seguel luego de su victoria en el debut de Santiago 2023: “Tengo un buen tenis para seguir demostrando” La próxima rival de la jugadora nacional será la estadounidense Jamie Loeb (284°). Este martes, Alejandro Tabilo (122° del ranking ATP) también avanzó a los octavos de final luego de vencer al costarricense Jesse Flores (757°). Diario UChile Miércoles 25 de octubre 2023 11:16 hrs.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (122° del ranking ATP) avanzó a los octavos de final del tenis masculino en los Juegos Panamericanos tras superar por 6-4 y 6-3 al costarricense Jesse Flores (757°) en una hora y 19 minutos. Pese a un comienzo algo dubitativo en el que le quebraron el servicio, el representante de Chile logró acomodarse en la arcilla del Court Central del Estadio Nacional y recuperar el break en el octavo game, cerrando el parcial por 6-4. En la segunda manga, el chileno impuso su juego y mejoró considerablemente la efectividad de su primer servicio (84%) y con el apoyo del público fue desmoronando a su rival, quien intentó dar batalla, pero no lo suficiente para vencer al chileno, que terminó cerrando el set por 6-4. Con esto, Tabilo se instaló en la ronda de los 16 mejores donde enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo (447°). “Empecé a sacar mucho mejor al final del primero y todo el segundo. Al cierre pude presionar un poco más y feliz con el resultado” destaca el tenista luego del partido. Consultado por los triunfos en el debut de otros jugadores locales, dice que trata de enfocarse en su juego pero muy feliz por los resultados hasta ahora. “Ojalá lleguemos todos lo más lejos posible” comenta. Sobre la cancha, menciona que la sintió “un poco blanda en algunas partes, pero está muy buena”. “El público me ayudó un montón en los momentos claves” concluye y proyecta la preparación para el encuentro con Vallejo que ” juega muy bien, hay que analizarlo y descansar”. La tarde del martes se selló con otro triunfo nacional. La tenista Daniela Seguel (725° ranking de la WTA) venció por 6-3 y 6-4 a la representante de Argentina Luciana Moyano (732°) en una hora y 47 minutos y avanzó a los octavos de final de la competición panamericana. Con un gran ambiente en el Court Central del Estadio Nacional, la “Pantera” quebró el servicio en una oportunidad en la primera manga que finalmente ganó por 6-3.

El segundo parcial comenzó muy favorable para la chilena, quien rápidamente se puso 3-0. No obstante, la argentina subió el nivel de su juego y recuperó el break, quedando 4-3 en el marcador. Fue en ese instante donde el público jugó su “partido” al comenzar a apoyar a Seguel. La deportista del Team Chile levantó su juego y se quedó con el parcial por 6-4. “Los primeros partidos siempre son difíciles, creo que hoy jugué bastante mejor de lo que esperaba , a nivel de nervios no lo sentí tanto porque sentí el apoyo del público y me gustó mucho” afirma. En el segundo set me “mantuve firme de cabeza para seguir trabajando los puntos”. La próxima rival de Seguel será la estadounidense Jamie Loeb (284°), quien superó a la bahameña Sydney Clarke (sin ranking) por 6-3 y 6-0. La tenista chilena recuerda que jugó una vez con Loeb en el Australian Open hace muchos años. “Va a ser un partido difícil, ella ha estado por mucho tiempo en el 100 y el 200, es una jugadora de muy bien nivel. Pero tengo las capacidades para pelear y tengo un buen tenis para seguir demostrando” comenta Seguel. También analiza sus expectativas mirando la reciente temporada. “Lo principal es disfrutar, son mis cuartos Juegos Panamericanos y quizás los últimos a nivel profesional porque ya tengo 30 años. Y por como se ha vivido todo el proceso, han sido años difíciles: el pasado estuve a punto de dejar el tenis y hace dos meses me lesioné por lo que llevo tres semanas jugando”. “Confío en mis capacidades” dijo. Información de Aton y DiarioUChile Foto portada de Pablo Bigorra/Santiago 2023 vía Photosport

