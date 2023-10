e92dde8df0

e084e0a1e8

Nacional Política Proceso Constituyente Germán Becker (RN): “Este proyecto quedó bastante mejor que la Constitución actual” El consejero realizó un análisis del proceso ad portas de la votación final del borrador y afirmó que "creemos que vamos a poder explicarle a la gente que lo mejor es votar 'a favor' en esta oportunidad". Diario UChile Miércoles 25 de octubre 2023 11:18 hrs.

Compartir en

Ad portas de la votación final del borrador de la nueva Carta Magna por el Consejo Constitucional que se llevará a cabo este próximo lunes, el Consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, realizó una análisis de los resultados del proceso y afirmó que “este proyecto quedó bastante mejor que la Constitución actual“. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el consejero declaró que “para nadie es un misterio que esto partió de menos a más, partimos muy atrás en la opción a favor, la gente estaba aburrida del tema de la Constitución, ya no quería saber más del tema, incluso hay mucha gente de derecha que no quiere apoyar el proyecto porque piensan que no es necesario, piensan que es mejor quedarse con la Constitución actual”. En esa línea, afirmó que hubo avances en distintas aristas, incluyendo en los derechos sociales, “entonces, yo creo que es un mejor texto que el actual y, en ese sentido, creemos que vamos a poder explicarle a la gente que lo mejor es votar a favor en esta oportunidad“. Becker además se refirió a las dinámicas dentro del proceso y señaló que “vimos en la izquierda varias cosas, en primer lugar, ellos decían ‘todos juntos, ningún voto aparte’ aunque pensara la persona del Partido Comunista distinto al del Socialismo Demócratico. El del Socialismo Democrático al final tuvo que rendirse ante la izquierda más dura, la izquierda más dura llegó, y eso lo digo responsablemente, con la intención de alguna manera de echar abajo este proceso, de boicotearlo, desde un principio”. “No pueden comparar esto con lo que pasó con la Convención, en la Convención a la derecha no se le dio ninguna posibilidad de nada, acá nosotros hicimos múltiples reuniones, conversamos, tratamos“, defendió el Consejero RN. Consultado si la propuesta actual logró moderar aquellos aspectos que habían sido criticados incluso por personeros de derecha, Becker afirmó que “se ha ido corrigiendo bastante, por ejemplo, la objeción de conciencia que finalmente aparece en el texto, pero está dejada totalmente a la Ley, o sea, el legislador democrático es el que va a ver cuándo se puede aplicar la legislación de conciencia. La verdad yo creo que eso va a quedar bastante bien“. “En el tema del aborto de tres causales, nosotros como Renovación Nacional, al menos la bancada nuestra siempre dijo que quería mantener el aborto en tres causales, que queríamos que la Constitución permitiera eso y yo creo que eso se logró, eliminando lo que hicimos en el artículo número 1 que era “todo ser humano es persona” y “las personas son libres”, eliminando esas cosas la verdad es que con eso quedó bastante más claro que el aborto en tres causales es el que va a seguir primando en Chile“, aseguró. En caso de que se quiera acudir al Tribunal Constitucional por “la ley protege a la vida de quién está por nacer”, el consejero declaró que “la verdad es que para nosotros es bien parecido (a la Constitución actual) y creo que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el TC“. Sobre la exención de contribuciones a la primera vivienda, Becker afirmó que “si bien siempre uno puede discutir qué tiene que estar y qué no en la Constitución, yo creo que quedó bastante moligerado el tema, quedó mucho más gradual, claramente las personas de mayores recursos en este país no van a tener exención de contribuciones, sí probablemente las personas que le subió mucho la casa por alguna situación y, por ejemplo, son jubilados y no tienen los recursos para abogarlo, pero van a tener que ser personas que no tengan los recursos para pagar”. “La verdad que quedó bastante mejor, no solo en el texto sino que en el transitorio también, entonces eso creo que finalmente se va a cumplir, pero gradualmente, lo cuál hace que el Gobierno de turno pueda ir subsanando la falta de recursos municipales que, por lo demás, según los estudios que hemos hecho no llegaría más allá del 12% del fondo común municipal lo que se dejaría de percibir”, añadió. Asimismo, el representante de La Araucanía señaló que “en la Constitución de la Convención se pusieron más cosas que ahora, la diferencia es que ahora ya no van a haber leyes órganicas constitucionales, por lo tanto, las leyes se van a poder cambiar por quórum calificado que prácticamente es la mayoría de los miembros en ejercicio del Parlamento, por lo tanto, es mucho más difícil cambiar las leyes”. Respecto a dejar explícitas materias que corresponde al Poder Legislativo, Becker respondió “me imagino con lo que está pasando en el Parlamento, con la demora que tienen en toda la tramitación de leyes, con las que han tenido vetos, la Ley de Usurpaciones que ha tenido una serie de problemas, la verdad es que, por ejemplo, la Ley de Inmigración podría salir en dos o tres años más o a lo mejor no salir nunca, de alguna manera esto lo que está haciendo es obligando al legislador a hacer esta Ley y que este lista pronto”. En ese sentido, el Consejero afirmó que “si no lo decimos en la Constitución la verdad puede que no pase nunca“. Para el representante de Renovación Nacional, “no es que no hagan su trabajo (Parlamento), lo que pasa es que el sistema político chileno está muy complicado, hay una dispersión de políticos que es tremenda, hay más de 21 partidos políticos, por lo tanto, cualquier Ejecutivo, éste o cualquier otro, le cuesta mucho tramitar los proyectos de Ley porque tienen que hablar con diputados a veces de manera individual para poder lograr los votos, y eso hace que también se haya trabajado en el sistema político, por eso, se puso la norma del 5% de los partidos políticos, se va a reducir el número de diputados, se van a reducir el número de distritos”. Revisa acá la entrevista completa:

Ad portas de la votación final del borrador de la nueva Carta Magna por el Consejo Constitucional que se llevará a cabo este próximo lunes, el Consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, realizó una análisis de los resultados del proceso y afirmó que “este proyecto quedó bastante mejor que la Constitución actual“. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el consejero declaró que “para nadie es un misterio que esto partió de menos a más, partimos muy atrás en la opción a favor, la gente estaba aburrida del tema de la Constitución, ya no quería saber más del tema, incluso hay mucha gente de derecha que no quiere apoyar el proyecto porque piensan que no es necesario, piensan que es mejor quedarse con la Constitución actual”. En esa línea, afirmó que hubo avances en distintas aristas, incluyendo en los derechos sociales, “entonces, yo creo que es un mejor texto que el actual y, en ese sentido, creemos que vamos a poder explicarle a la gente que lo mejor es votar a favor en esta oportunidad“. Becker además se refirió a las dinámicas dentro del proceso y señaló que “vimos en la izquierda varias cosas, en primer lugar, ellos decían ‘todos juntos, ningún voto aparte’ aunque pensara la persona del Partido Comunista distinto al del Socialismo Demócratico. El del Socialismo Democrático al final tuvo que rendirse ante la izquierda más dura, la izquierda más dura llegó, y eso lo digo responsablemente, con la intención de alguna manera de echar abajo este proceso, de boicotearlo, desde un principio”. “No pueden comparar esto con lo que pasó con la Convención, en la Convención a la derecha no se le dio ninguna posibilidad de nada, acá nosotros hicimos múltiples reuniones, conversamos, tratamos“, defendió el Consejero RN. Consultado si la propuesta actual logró moderar aquellos aspectos que habían sido criticados incluso por personeros de derecha, Becker afirmó que “se ha ido corrigiendo bastante, por ejemplo, la objeción de conciencia que finalmente aparece en el texto, pero está dejada totalmente a la Ley, o sea, el legislador democrático es el que va a ver cuándo se puede aplicar la legislación de conciencia. La verdad yo creo que eso va a quedar bastante bien“. “En el tema del aborto de tres causales, nosotros como Renovación Nacional, al menos la bancada nuestra siempre dijo que quería mantener el aborto en tres causales, que queríamos que la Constitución permitiera eso y yo creo que eso se logró, eliminando lo que hicimos en el artículo número 1 que era “todo ser humano es persona” y “las personas son libres”, eliminando esas cosas la verdad es que con eso quedó bastante más claro que el aborto en tres causales es el que va a seguir primando en Chile“, aseguró. En caso de que se quiera acudir al Tribunal Constitucional por “la ley protege a la vida de quién está por nacer”, el consejero declaró que “la verdad es que para nosotros es bien parecido (a la Constitución actual) y creo que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el TC“. Sobre la exención de contribuciones a la primera vivienda, Becker afirmó que “si bien siempre uno puede discutir qué tiene que estar y qué no en la Constitución, yo creo que quedó bastante moligerado el tema, quedó mucho más gradual, claramente las personas de mayores recursos en este país no van a tener exención de contribuciones, sí probablemente las personas que le subió mucho la casa por alguna situación y, por ejemplo, son jubilados y no tienen los recursos para abogarlo, pero van a tener que ser personas que no tengan los recursos para pagar”. “La verdad que quedó bastante mejor, no solo en el texto sino que en el transitorio también, entonces eso creo que finalmente se va a cumplir, pero gradualmente, lo cuál hace que el Gobierno de turno pueda ir subsanando la falta de recursos municipales que, por lo demás, según los estudios que hemos hecho no llegaría más allá del 12% del fondo común municipal lo que se dejaría de percibir”, añadió. Asimismo, el representante de La Araucanía señaló que “en la Constitución de la Convención se pusieron más cosas que ahora, la diferencia es que ahora ya no van a haber leyes órganicas constitucionales, por lo tanto, las leyes se van a poder cambiar por quórum calificado que prácticamente es la mayoría de los miembros en ejercicio del Parlamento, por lo tanto, es mucho más difícil cambiar las leyes”. Respecto a dejar explícitas materias que corresponde al Poder Legislativo, Becker respondió “me imagino con lo que está pasando en el Parlamento, con la demora que tienen en toda la tramitación de leyes, con las que han tenido vetos, la Ley de Usurpaciones que ha tenido una serie de problemas, la verdad es que, por ejemplo, la Ley de Inmigración podría salir en dos o tres años más o a lo mejor no salir nunca, de alguna manera esto lo que está haciendo es obligando al legislador a hacer esta Ley y que este lista pronto”. En ese sentido, el Consejero afirmó que “si no lo decimos en la Constitución la verdad puede que no pase nunca“. Para el representante de Renovación Nacional, “no es que no hagan su trabajo (Parlamento), lo que pasa es que el sistema político chileno está muy complicado, hay una dispersión de políticos que es tremenda, hay más de 21 partidos políticos, por lo tanto, cualquier Ejecutivo, éste o cualquier otro, le cuesta mucho tramitar los proyectos de Ley porque tienen que hablar con diputados a veces de manera individual para poder lograr los votos, y eso hace que también se haya trabajado en el sistema político, por eso, se puso la norma del 5% de los partidos políticos, se va a reducir el número de diputados, se van a reducir el número de distritos”. Revisa acá la entrevista completa: