Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Proceso constitucional: Organizaciones y partidos políticos comienzan a tomar posturas de cara al plebiscito de diciembre Esta tarde Renovación Nacional y la CUT oficializarán su definición en sus respectivos consejos. También dio la sorpresa esta jornada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien pese sus críticas iniciales, anunció su voto "A Favor" del texto. Natalia Palma Miércoles 25 de octubre 2023 14:04 hrs.

Hoy organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos comenzarán a oficializar su postura de cara al plebiscito del 17 de diciembre, en que la ciudadanía decidirá si votar “A favor” o “En contra” de la propuesta de la nueva constitución despachada por el Consejo Constitucional. Esto, ad portas de que finalice el proceso para el que solo resta la votación final por parte del órgano electo respecto de la totalidad del texto. Hito sobre el cual, incluso, se ha estudiado la posibilidad de adelantarlo de su fecha inicial, programada para el 6 de noviembre. A partir de las 19:00 horas Renovación Nacional desarrollará su Consejo General para definir su posición en la antesala de la elección. La secretaria general, Andrea Balladares, se refirió al resultado de la Comisión Política convocado ayer martes por el partido, que anticipa su inclinación por el “A favor”. “Anoche terminamos la segunda Comisión Política Extraordinaria a la que llamó el presidente de RN (Rodrigo Galilea) para analizar y debatir sobre la propuesta constitucional y fue así como por 22 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra decidió hacer el llamado de votar “A favor”. Esto, después donde los distintos expertos y consejeros constitucional se reunieron con los consejeros regionales, en una gran señal de cara a este Consejo, donde esperamos definir una postura única y oficial de nuestro partido”, dijo. En la Casa Ciudadana, el vocero Claudio Salinas también oficializó la inclinación por respaldar el texto, indicando que “en lo principal la discusión que se ha dado dentro del Consejo ha respondido legítimamente a nuestras expectativas ciudadanas. Por un lado, nos hemos dado cuenta de que se han respetado nuestras libertades en temas tan esenciales, como salud, educación, entre otras materias”. Sin embargo, quien dio la sorpresa esta jornada fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al anunciar su voto “A favor” en el plebiscito, pese a las críticas que vertió hace un mes en conversación con El Mercurio sobre el proceso al mencionar que “si sigue así, no voy a poner mi capital político para aprobar la constitución”. En esta ocasión, la jefa comunal apuntó que “respecto al proceso que estamos viviendo la primera pregunta es ¿nos une como sociedad? Y yo debo confesar que siento frustración por el hecho de que este proyecto efectivamente no haya recibido un acuerdo más amplio. Pero en este momento ya hay un texto y, por lo tanto, me he dedicado a leerlo, a estudiar y yo voy a votar A Favor, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto”. Mientras en la vereda contraria, en el oficialismo si bien optaron por guardar su pronunciamiento oficial una vez sea entregado el proyecto constitucional al Presidente Gabriel Boric, insistieron en sus críticas sobre sus contenidos. El diputado y uno de los vicepresidentes del Partido Socialista, Leonardo Soto, explicó que parte de las razones del sector para dilatar su definición se debe a que “por lo menos de Socialismo Democrático, nunca bajamos los brazos frente a un proceso político complejo como el que hoy día vivimos frente al Consejo Constitucional y, hasta el último instante que esté en funcionamiento y sea legalmente posible, vamos a buscar la manera para que nuestros adversarios políticos recapaciten y entiendan que imponerle a todos los chilenos una constitución que solo va a representar al mundo conservador y a la élite económica es una mala idea”. En tanto, la consejera del Partido Comunista, Karen Araya, manifestó que “lamentamos que finalmente lo que se dio fue esta imposición de la mayoría republicana, esta pasada de máquina, lamentamos que Chile Vamos haya bailado la canción que puso republicanos, creemos que eso fue lo que entorpeció el proceso y que no nos permitiera poder lograr los acuerdos que requeríamos”. En tanto, para la tarde de este miércoles se espera que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realice su Consejo Directivo Nacional Ampliado para asumir una postura oficial sobre la propuesta constitucional, cuya valoración en los días previos ha sido de preocupación, especialmente en lo concerniente a materias de derecho laboral.

