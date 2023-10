596dbf4e40

Consejera Karen Araya (PC): "El texto final es tan nefasto que la ciudadanía de manera inteligente se dará cuenta de que no es bueno para Chile" La representante oficialista acusó a la derecha de estar cometiendo una ilegalidad al anticipar su postura sobre el plebiscito y consideró como "una traición con el pueblo de Chile" los dichos de Matthei en favor de la propuesta constitucional. Natalia Palma Sábado 28 de octubre 2023 17:13 hrs.

Será a las 10:30 horas del próximo lunes 30 de octubre que los 50 integrantes del Consejo Constitucional sometan a votación la propuesta final de la nueva constitución, adelantándose este hito en una semana a su programación inicial, fijado el 6 de noviembre. Todo esto, en medio de tensiones entre las distintas fuerzas políticas que comenzaron a tomar postura respecto de si votar “A favor” o en Contra”, de cara al plebiscito de diciembre próximo, siendo la más comentada la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien el pasado miércoles transparentó su respaldo al texto, pese a sus fuertes críticas sobre el proceso constitucional hace solo un mes. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la consejera del Partido Comunista, Karen Araya, lamentó que ad portas de concluir el trabajo del órgano electo “no se haya podido lograr este acuerdo que nos exigían los chilenos y chilenas para tener un texto constitucional que fuese a mejorar la calidad de vida de las personas, que diera garantías de poder mejorar la salud, la educación, la vivienda”. “No pudimos ponernos de acuerdo con la derecha, porque finalmente el Partido Republicano y Chile Vamos impusieron su mayoría y hoy día tenemos un resultado de extrema derecha”, cuestionó. En cuanto a las críticas que se ha granjeado la centroizquierda por parte de la oposición respecto de atrasar un pronunciamiento oficial sobre el plebiscito, la representante de la Región Metropolitana señaló que “los partidos progresistas han sido respetuosos con la decisión que tomamos los consejeros y consejeras de Unidad para Chile de esperar a terminar este proceso para poder dar una definición”. En esa línea, Araya confirmó que “hemos fijado el martes (31 de octubre) para dar a conocer nuestra postura a la ciudadanía en esta Cuenta Ciudadana, en la que daremos cuenta del trabajo que realizamos en el proceso constitucional, los problemas que tuvimos para lograr estos acuerdos que Chile requería y a partir de esa actividad que vamos a realizar, los partidos tomarán la decisión que corresponde con el texto en mano como lo señalamos en un inicio del proceso”. Con todo, enfatizó que, pese a la dilación que pueda haber de parte del sector, “el texto es tan nefasto, tan malo, tan regresivo que la ciudadanía de manera inteligente se va a dar cuenta de que este texto no es bueno para Chile. La derecha podrá hacer todas las campañas, podrá tener todos los recursos, podrá tener los medios de comunicación, podrá generar todas las estrategias posibles de campaña, pero la gente no es tonta”. “La gente se da cuenta de que este texto constitucional pone en peligro la democracia del país, que no busca la paz y, en materia de derechos sociales es un texto que, en lugar de venir a solucionar los problemas y necesidades más urgentes de los chilenos y chilenas, se convierte en un problema más”, remarcó. Asimismo, acusó que “la derecha está cometiendo una ilegalidad, no se puede hacer campaña de manera anticipada, nosotros somos respetuosos de la ley, la campaña comienza después de la entrega del texto constitucional al Presidente de la República. Por lo tanto, la derecha está cometiendo, una vez más, una ilegalidad. El lunes se termina este proceso, porque se vota el texto final y el martes vamos a dar a conocer cuál es nuestra definición”. En tanto, sobre los dichos de la alcaldesa Evelyn Matthei sobre votar “A favor” del proyecto, Araya insistió en que “lo que vemos es que no tenemos dos derechas, sino que una derecha unida tras ese objetivo que los une a ambos, que es entregarle más poder a quienes han tenido el poder económico en este país durante todos estos años, en perjuicio de las grandes mayorías de chilenos y chilenas que han vivido una crisis de desigualdad. Republicanos pone la música y Chile Vamos la baila”. “Lamento que Evelyn Matthei finalmente haya decidido bailar la música que pusieron los republicanos y tomarle la mano a José Antonio Kast. Yo hoy día puedo señalar la alcaldesa está cometiendo una traición con el pueblo de Chile, con la ciudadanía, porque este texto constitucional le hace mal a Chile”, criticó. Finalmente, la consejera del PC sostuvo que ante la incerteza política que plantea el plebiscito “lo que no pudimos arreglar en el Consejo Constitucional, lo que no pudieron arreglar las y los comisionados expertos, el pueblo de Chile va a tener la posibilidad de arreglarlo el 17 de diciembre. Yo espero que este texto no se apruebe con la intención de que podamos dejar abierta la posibilidad de poder buscar cambios en la constitución”. “Por supuesto que entiendo esta fatiga electoral que tienen los chilenos y chilenas, no tensionaría hacia un nuevo proceso constitucional, creo que eso no le hace bien a nuestro país, serán los mismos chilenos quienes van a tomar la decisión si continuar con un siguiente proceso o buscar mecanismos para cambiar la constitución actual”, aseveró.

