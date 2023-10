7b3950ee28

Deportes Juegos PanAm ParapanAm El deseo de Lucas Nervi tras su oro: “Ojalá que los Juegos Olímpicos del 2036 se realicen en Chile” El atleta chileno habló en el Centro de Prensa del Estadio Nacional tras ganar el oro panamericano en Santiago 2023 en el lanzamiento de disco. Diario UChile Martes 31 de octubre 2023 18:32 hrs.

Lucas Nervi fue el responsable de darle a Chile el sexto oro panamericano en Santiago 2023, al ganar el lanzamiento del disco en el Estadio Nacional durante la jornada del pasado lunes. Emocionado tras la victoria, el atleta chileno llegó con su presea en el cuello al Centro de Prensa del recinto ñuñoíno, donde habló este martes largamente con los medios sobre lo que significa este tremendo logro para su carrera. “Ha sido increíble el apoyo y el cariño de la gente. Esto vine a buscar. Uno ya veía la ciudad disfrazada para los Panamericanos. Me enorgullece poder aportar a esta energía de Santiago 2023. Esto es una muestra de que vamos por el buen camino con mi entrenador, pero no puedo quedarme con eso, ya que debo concentrarme en poder generar esa energía en la gente”, partió diciendo Nervi. En ese sentido, el atleta declaró que “ver esta cantidad de gente en el Estadio Nacional es algo que me emociona mucho. Uno recibe muchos estímulos y tiene que buscar la forma en que sólo te favorezcan. Llegué y me fui en metro, como lo hago siempre al entrenar. Es un recuerdo que nunca se me va a ir”. A la hora de analizar lo que ha sido su preparación, Nervi detalló que “mi metodología de trabajo está dando resultado, pero sé que puedo dar más. Siempre hay detalles que se pueden mejorar. Hay competencias donde uno viene a buscar la medalla y otras donde buscas la marca. Acá vine por la medalla y estoy conforme con eso, pero siempre hay una gotita extra que puede llenar el vaso”. “Con mi equipo hemos privilegiado el desarrollo técnico por sobre el físico, porque después uno puede explotar el físico con una técnica ya bien desarrollada. Puedo todavía mejorar mis niveles de fuerza. Estoy feliz porque sé que tengo mucho margen de mejora para lanzar más lejos”, agregó. En ese sentido, el nacido en Ñuñoa declaró que “me ha gustado en mi carrera no tener un objetivo claro. Mi objetivo está puesto más en la longevidad, cuidando las lesiones y la nutrición. Eso me ha llevado a tener buenas marcas. Este es un paso más en el camino. El próximo año es Paris 2024 y ahí está el siguiente objetivo, después vendrá un mundial y otro torneo, y ahí cambia. Ojalá que los Juegos Olímpicos del 2036 se realicen acá en Chile. Daría todo deportivamente para decir presente, sería increíble decir presente”. Sobre lo que ha sido su carrera hasta llegar a este hito, el chileno concluyó que “lo que te forma como deportista no son los logros. En el 2018 me sacaron de los Juegos Olímpicos de la Juventud por secretaría, pero pude seguir. El año pasado me lesioné, competí igual a pesar de todo y lancé tres nulos en un mundial con 19 años. He pasado de todo y he podido salir adelante”. La medalla de oro de Lucas Nervi en el lanzamiento del disco fue la sexta presea dorada para Chile en estos Panamericanos de Santiago 2023, cita donde la delegación local es hasta el momento octava en el medallero con un total de 38 preseas.

