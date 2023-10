Francisca Parra y el balonmano luego de Santiago 2023: “Lo más importante es que no nos dejen botadas de nuevo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la seleccionada nacional de balonmano, Francisca Parra, dijo tener “emociones encontradas” por el cuarto lugar que de manera histórica lograron “Las Lobas” en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La atleta nacional declaró que “en el papel éramos el último equipo, el peor clasificado. En Toronto salimos últimas, en los Juegos de Lima ni siquiera clasificamos, así que haber llegado a las instancias de semifinales ya es un paso muy grande para el balonmano chileno, pero igual triste porque estuvo muy cerca, ni siquiera fue un partido peleado o que supiéramos que Paraguay nos iba a ganar, sino que siempre estuvo ahí, sobre todo al final que estuvimos a un gol”.

Previo al desafio que es el mundial de handball a realizarse en el mes de diciembre y evaluando el crecimiento del deporte a nivel nacional, Parra señaló que “mirando hacia atrás, efectivamente nunca habíamos tenido un proceso. Llegaban entrenadores de fuera, estaban un año y medio, se avanzaba pero luego quedábamos solas. Estuvimos casi un año sin entrenador, el handball chileno estaba muerto antes de que nuestro actual entrenador llegara”.

“Si uno ve desde donde partimos ha sido mucho el crecimiento, de hecho, partimos entrenando en cancha de pasto por todo el tema del coronavirus que no tiene nada que ver con una cancha de balonmano y así, poco a poco, hemos tenido que ir lidiando con situaciones”, añadió.

Asimismo, la seleccionada nacional señaló que “en estos tres años han habido muchos fracasos, lleno de ‘fracasos’ que al final son aprendizajes o momentos para seguir creciendo y ya a fines del año pasado llegó la clasificación al mundial y ahí nos posicionamos terceras, detrás de Brasil y Argentina que tienen un nivel superior, que están un pasito más arriba de nosotras”.

“Se notó que el equipo había avanzado mucho respecto a los años anteriores y pudimos clasificar terceras al mundial que obviamente fue algo histórico, se había hecho antes pero hace 10 años. Veníamos con esa racha, por eso teníamos muchas expectativas para el campeonato de Santiago 2023″, afirmó.

Respecto al trabajo que se puede realizar a nivel país para que de aquí en adelante el deporte pueda tener un mayor desarrollo, Parra señaló que se debe partir por la Federación. “Que nos asegure un próximo ciclo olímpico correspondiente a lo que somos, somos una selección y somos profesionales, independiente de que recién este año nos hayan empezado a pagar porque aparte en Chile te empiezan a pagar cuando ganas, cuando debiera ser totalmente al revés, pero de todas formas intentamos siempre ser profesionales”, señaló.

“Entonces, lo mínimo es poder confiar en que no se va a cortar el trabajo, eso no pasa tanto por nosotras sino que ya es tema administrativo de traer gente profesional, gente que haga bien su trabajo. Yo no sé si nuestro entrenador de ahora va a seguir o no, pero lo más importante es que no nos dejen botadas de nuevo. No estamos para volver a una situación así“, declaró.

Sobre el apoyo del público en Santiago 2023, la deportista sostuvo que “fue lo más bonito de toda la semana, ver todo el apoyo, jugar con público. Ahora lo pienso y no me acuerdo cómo jugaba en otros países con el estadio vacío. Fue muy bonito tener a la gente apoyándote, gritando, alentando”.

Respecto a la gotera que afectó la competición del balonmano femenino en el Polideportivo de Viña del Mar, la seleccionada nacional dijo que “es una pena sinceramente, me da pena decirle papelón porque igual es mi país el que organizó el evento. Estuvimos más de tres horas en el camarín, ansiosas claramente porque estábamos jugando el partido más importante de nuestra carrera como selección, no sabíamos qué iba a pasar, entraban a decirnos que se suspendía”.

“Nos dijeron en un momento que el partido no se iba a jugar, que eramos bronce (…) pasan 10 minutos y nos dicen que se juega, eso sí fue un papelón. Fue una vergüenza cómo jugaron con nuestra cabeza, no estoy diciendo que el partido pasó por esto, pero qué vergüenza estar en una instancia de éstas y que no se respete el trabajo que hicimos”, concluyó.

Revisa acá la entrevista completa: