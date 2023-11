04a96a3d97

Educación Entrevista Nacional Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama: “El Gobierno insiste en una línea de resolución equivocada” El dirigente gremial destacó que desde la entrega del petitorio docente el 13 de septiembre el Mineduc ha estado "entrampado". Mientras, las escuelas continúan sin condiciones mínimas básicas habilitantes para el retorno a clases. Jocelyn Jara Lunes 6 de noviembre 2023 16:48 hrs.

El presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez instó al Gobierno a decretar emergencia educacional en la región por la crisis que persiste y que los mantiene movilizados luego de 62 días. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el docente afirmó que “tenemos un tremendo problema acá, las autoridades derechamente están superadas por lejos. En ese sentido, esta mesa donde estuvo la subsecretaria y personal del Ministerio de Educación y de la DEP (Dirección de Educación Pública), acordamos hacer esta solicitud al Ministerio del Interior, a decretar emergencia educacional en Atacama, para poder salir de este conflicto”. Asimismo, se refirió a los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien sostuvo en entrevista con TVN, que “lo que yo diría es ‘preocupémonos de la segunda parte que es la más importante, que los estudiantes vuelvan y recuperen los aprendizajes’”. Así, indicó que se han alcanzado 60 días de movilización debido a que “predominan posiciones de intransigencia”. En torno a esto, el dirigente aseguró que el gremio se encuentra en “una encrucijada muy compleja”, porque mientras los dirigentes gremiales se reúnen con el delegado presidencial y el gobernador de Atacama, “aparece el ministro de Educación declarando que nosotros somos intransigentes, que cada día le agregamos un poco más a nuestros petitorios”. Rodríguez comentó que el petitorio de los docentes se entregó el 13 de septiembre y hoy el Gobierno “nuevamente toma una línea paralela que no nos está llevando a la solución del conflicto, al contrario, la agudiza. Sabemos que hay reuniones de los partidos políticos de Gobierno donde nos acusan de intransigentes, cuestionan nuestro rol como dirigentas y dirigentes, pero eso está muy lejano a la realidad”. “El Gobierno, el Ministerio (de Educación) y la Dirección Nacional de la DEP están entrampados y no hay ninguna escuela desde esa fecha ahora con sus condiciones mínimas básicas habilitantes”, destacó Además, señaló que como Colegio de Profesores de Atacama se encuentran asistiendo a una clase magistral con el obispo de la región, Ricardo Morales, quien es doctor en educación. El presidente regional del gremio comentó que “Morales plantea una situación que no se quiere solucionar y afecta a los más humildes, y se refiere a los niños que viven en los campamentos alrededor de las escuelas públicas, que llevan 62 días sin clases”. “El Ministerio, el Gobierno de Chile, ya que el Presidente se ha referido en dos oportunidades al conflicto, siguen insistiendo en una línea de resolución de esto totalmente equivocada. Ellos tienen que darse instrumentos que les permitan inyectar recursos y poder resolver esto de una vez por todas”, declaró. Por otro lado, sostuvo que “aquí hay una falla estructural de la Ley 20.501, ese es el motivo de fondo. A esto le faltó más discusión, más participación, más actores relacionados con educación. Aquí hay algo que atender urgente y lo entiende el Ministerio de Educación, o sea, hay que cambiar la ley, van a retirar este proyecto que está actualmente y reformular lo que está”. Respecto a la recuperación de clases en la región, el docente señaló que “las hemos ido corriendo semana tras semana”. No obstante, subrayó que “nosotros estamos haciendo cosas, y además, para poner en perspectiva las recuperaciones de los contenidos perdidos tendríamos que separar el 2024 en trimestres. Todo lo que no dejamos ver ahora, verlo en el primer trimestre. Pero si estas condiciones mínimas habilitantes no están, vamos a tener un pésimo año escolar 2024”. Revisa la entrevista completa a continuación: Imagen de portada: Ministerio de Educación.

