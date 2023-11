“Deja planteada una duda política”: Las definiciones tras la comparecencia de Crispi en la Comisión Investigadora por Caso Convenios

04a96a3d97

En el más absoluto silencio y flanqueado por diputados del oficialismo, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, ingresó a la Comisión Investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputados y Diputadas. En la instancia, que indaga posibles responsabilidades políticas del Caso Convenios, respondió cuestionamientos frente a su obligación de asistir a la comisión y dio cuenta que nueve días antes de que estallara mediáticamente tuvo conocimiento del caso Democracia Viva. Iniciada la sesión, Crispi fue interpelado por el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, vinculando su reiterada negativa a asistir a la instancia a un actuar del Gobierno frente a casos de corrupción. Lo que dio pie a momentos álgidos dentro la comisión con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aludiendo a que el reglamento de la Cámara artículo 313 consignaba que “ni aún por la unanimidad de sus integrantes ni de la Sala pueden extender su cometido a otras materias”, de forma de eludir dicho cuestionamiento. No obstante, Crispi se allanó a responder señalando que mantenía plena disposición a colaborar. “Como exparlamentario comprendo totalmente el rol fiscalizador y lo respeto, (…) Por tanto, ha sido bastante incómoda esta situación a la que hemos llegado porque lo que menos quisiera es mostrarme distante con la función fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas”. zanjó. Frente a la “disputa jurídica” que se abrió en su obligación de asistencia a la comisión, entre el juicio del Gobierno y la Contraloría, Crispi aclaró que “mi principal responsabilidad es con el Presidente de la República, hay un espacio que yo debo cuidar con quién es mi jefe de mantener cierta reserva, pero, por otro lado, también hay un bien público que tiene que ver con despejar ciertas dudas, porque acá ha habido un caso que de alguna manera ha generado un nivel de indignación y molestia a nivel nacional. Es por eso que, en el rol que a cada uno le toca, de repente hay que ponderar esta situación”. “Este es un tema que se va a extender en los próximos gobiernos y esta es mi opinión: creo que la Presidencia de la República es un espacio que debe resguardar cierta intimidad que no es sinónimo de ocultar cosas, tiene que ver con algo de sentido común que altas decisiones, de información delicada, que afecta a la nación, por tanto creo que desde la ética de la responsabilidad también implicaba hacer un examen”, explicó. Crispi sobre caso Democracia Viva: “Ni de lejos tenía acceso a esa información” La instancia más esclarecedora se dio cuando los diputados Juan Carlos Beltrán (RN) y Yovana Ahumada (Avancemos Chile) -quién alertó sobre el caso en Antofagasta- solicitaron a Crispi contextualizar la cronología relativa al momento donde tuvo conocimiento sobre Democracia Viva por primera vez. En esa línea, el jefe de asesores del Segundo Piso declaró que “el día 16 (de junio) es el día que el Presidente toma conocimiento, de algo que ha crecido en estos cinco meses enormemente, yo como jefe de asesores tome conocimiento de un rumor en relación a esto el día 07 de junio antes que el Presidente de la República“. En esa fecha habría tomado conocimiento del vínculo de militancia entre Daniel Andrade (RD), director de la Fundación Democracia Viva, y el Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), que derivó en su salida. “Lo que hago es derivar (antecedentes) a la subsecretaria de Vivienda, llamó a la subsecretaria y le consultó si ha escuchado hablar de esto”, sostuvo. Respecto a la información que fue entregada por los trabajadores del Serviu de Antofagasta, Crispi sostuvo que “ni de lejos tenía acceso a esa información“, afirmando junto a ello que hasta ese momento no sabía de la existencia de Democracia Viva. Por lo demás, sobre la querella que el 20 de junio dos diputados del Partido Republicano interpusieron contra su persona, el exministro Giorgio Jackson, y la actual directora de la Dipres, Javiera Martínez, para investigar la eventual responsabilidad penal de los tres militantes de RD, Crispi afirmó que no ha sido citado por la Fiscalía de Antofagasta para declarar en calidad de imputado, sin embargo, “la instrucción que yo le he dado a mi abogado es que se me tome declaración cuanto antes posible, porque no hay nada que ocultar”. El “lamentable” balance de los miembros de la Comisión Investigadora Tras el término de la instancia, el diputado y presidente de la CEI Caso Convenios, José Miguel Castro (RN), calificó como “lamentable” que el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, haya declarado tener conocimiento del caso a través de un “rumor”. “O sea, a través de rumores es que este Gobierno se comunica, a través de enterarse por la prensa es que toman las acciones necesarias, con fechas dispares, la verdad es que hoy día no hemos tenido creo yo una buena comisión en cuanto a insumos para poder esclarecer qué es lo que pasó realmente dentro de La Moneda, quizás es una pregunta que nunca va a poder responderse o por lo menos no este poder político, quizás sí la Fiscalía”, apuntó. Por su parte, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, señaló que, “en lo personal me quedo con más dudas que claridad en estos temas. Lamento que desde un principio se puso trabas y el oficialismo blindó al señor Crispi, entró en hartas contradicciones como la fecha cuando se enteró el presidente, o sea es poco creíble que el señor Crispi no conociera Democracia Viva”. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Raúl Soto, declaró que “si bien considero que Miguel Crispi respondió adecuada, correcta y precisamente todas las preguntas, deja planteada una duda desde la perspectiva política“. Este cuestionamiento estaría dado si en el intertanto, luego de haber conocido el caso, “hizo lo suficiente para haber puesto las alertas correspondientes para haber evitado que este tema explotara como explotó en términos de hacerle daño al Gobierno”. Soto consideró que Crispi pudo haber tenido una actitud “más diligente” al haberle hecho seguimiento a la información y dar cuenta a la autoridad de la cartera. “Yo creo que debió haber informado a Carlos Montes y al propio Presidente de la República el mismo día en el cual tomó conocimiento”, añadió. El próximo jueves 9 de octubre la CEI recibirá al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, donde se espera entregue mayores detalles del curso de las investigaciones por el Caso Convenios. Imagen de Portada: Agencia ATON

