Justicia Nacional Política En tensa antesala por votación en la Cámara: Comisión de Seguridad aprueba veto a Ley de Usurpaciones La instancia evacuó con observación positiva once de catorce propuestas del Ejecutivo. Considerando el pronunciamiento, este miércoles la Sala tendrá que visar las indicaciones en medio de las últimas definiciones de las colectividades. Bárbara Paillal Martes 7 de noviembre 2023 21:31 hrs.

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas visó finalmente el veto a la Ley de Usurpaciones. La instancia, con mayoría opositora, aprobó once de las catorce observaciones del Ejecutivo quedando despachada a la Sala de la Corporación que este miércoles deberá votar la propuesta. La comisión, presidida por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, recogió así la recomendación emitida desde el Senado, donde el veto presidencial fue despachado con mayoría de las observaciones aprobadas. Las definiciones respecto a la votación de esta jornada fueron tomadas tempranamente. En un punto de prensa matutino, el diputado de la UDI, Henry Leal, anticipó que rechazaría la totalidad del veto. Lo mismo hizo, previo al inicio de la votación, el diputado Longton, afirmando que votaría “gran parte del veto en contra”. Sin embargo, en esta jornada fue clave el descuelgue de la diputada opositora de la bancada Social Cristiana, Gloria Naveillán, quién se inclinó a votar a favor señalando que “no hay nada peor que quedarse sin Ley“. También fue decidor el respaldo entregado por el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannnet, a la propuesta del Gobierno. Las observaciones aprobadas versan, por ejemplo, sobre la adición de las normas de gradualidad de las penas, la usurpación sin violencia o intimidación en las personas pero con daño en las cosas y la que elimina el marco penal rígido para dejarlo establecido al régimen general. En tanto, fueron rechazadas indicaciones claves del Gobierno: la supresión de las normas de legítima defensa privilegiada, la eliminación del numeral 3 del artículo 1 sobre usurpación sin violencia en las personas y la del numeral sobre detención por flagrancia para llevarlo a régimen general. Este miércoles será el turno de la Sala de la Cámara para pronunciarse sobre el veto donde el Ejecutivo solo necesita mayoría simple para que la propuesta sea aprobada. Con las definiciones de parte de la oposición -por rechazar el veto-, como, por ejemplo, lo dio a conocer Renovación Nacional esta tarde, es fundamental para el Gobierno contar con el apoyo transversal del oficialismo, eso sí la gran interrogante hasta el cierre de esta nota es la postura que adoptará el Partido Comunista. En el Senado ambos representantes de la colectividad, Claudia Pascual y Daniel Núñez, decidieron rechazar dos observaciones y abstenerse de otras cinco aludiendo “no estar en condiciones de respaldar las penalidades de cárcel en las tres figuras de usurpación que hace este veto”. Sobre ello, Tohá sostuvo hoy que “se ha hecho lo posible por convencerlos“. Cabe destacar que la única diputada comunista de la Comisión, Alejandra Placencia, fue remplazada en esta jornada por el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter. “El Gobierno hizo una encerrona al Congreso Nacional” En el curso de la instancia, como ha sido una constante dentro de las discusiones del veto presidencial existieron momentos álgidos cuando, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, declaró que el Gobierno estaba realizando una “encerrona” al Parlamento. “El Gobierno lo que ha hecho es hacerle una encerrona al Congreso Nacional, o usted me aprueba lo que le traigo o se queda sin ley, y aquí yo lamento mucho que un Gobierno que dice ser dialogante con el Congreso lo ha ejercido de la peor manera posible y en contraposición de las víctimas que hoy día lo que exigen no son fórmulas intermedias”, señaló el diputado opositor. Como respuesta la ministra del Interior sostuvo que la interpelación de Schalper “realmente es un insulto porque la encerrona es un delito y lo que el Gobierno de Chile está haciendo es aplicar la Constitución”. “Se evita que terminemos con un mamarracho, se evita que a través del veto se debilite la ley porque el Presidente no quiere debilitar la ley, quiere hacer una bien planteada, efectiva, que no sea para ganar cuñas o likes sino para proteger a las víctimas y dar la señal de que la usurpación en Chile no se acepta y se sanciona con penas adecuadas a su gravedad”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON

