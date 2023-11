5f00af9112

Deportes “La inclusión no es un capricho”: Gobierno firma Acuerdo por la No Discriminación e Inclusión con la Corporación de Santiago 2023 De cara al comienzo de los Juegos Parapanamericanos 2023 el Ejecutivo se comprometió a capacitar a voluntarios del evento en esta materia, y a elaborar una guía de buen trato que será difundida entre atletas, deportistas y oficiales técnicos. Joana Carvalho Viernes 10 de noviembre 2023 16:54 hrs.

El Presidente Gabriel Boric encabezó la firma del convenio entre el Gobierno y la Corporación de Santiago 2023 con motivo de los VII Juegos Parapanamericanos, que permitirá capacitar a las y los voluntarios en aspectos relacionados con la no discriminación e inclusión. Con este acuerdo la Subsecretaría General de Gobierno, a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, se compromete a apoyar técnicamente en la elaboración de una guía de buen trato, la cual será difundida entre personal voluntario, atletas, deportistas y oficiales técnicos, en el marco de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Asimismo, el Observatorio capacitará en materia de no discriminación con dos focos principales: personas en situación de discapacidad y personas LGBTIQA+ a quienes integran el programa de Voluntariado de la Corporación para juegos Parapanamericanos. Se busca capacitar a cerca de mil personas, a través de modalidad e-learning. En el encuentro, el Presidente Gabriel Boric destacó la importante labor de las y los voluntarios. “Ustedes van a ser vectores de contagio de algo muy positivo: la inclusión. La inclusión tiene que ser todos los días y ese el compromiso que nosotros tenemos que adoptar como Gobierno”, declaró. En ese sentido, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que su cartera, junto a la de Deportes, ha empeñado su mayor esfuerzo para potenciar la información y “la pedagogía que hay que hacer” respecto a lo que significa competir en los Juegos Parapanamericanos. “Estos Juegos no pueden ser un evento más. Tienen que ser un espacio para aprender y para crear mayor conciencia de que la inclusión no es un capricho, no se hace como una respuesta a una hipersensibilidad de algunos. La inclusión es un derecho y una necesidad para habitar una sociedad más democrática”, subrayó la vocera. Vallejo subrayó que “una de las cosas que ha marcado a los Panamericanos son los valores detrás del deporte, no es solo obtener la medalla de oro, de plata o de bronce, son también los valores que queremos posicionar en nuestra sociedad para una mejor convivencia”. “Por lo tanto, esta capacitación también va ayudar a reforzar esos valores”, enfatizó. Así, la secretaría de Estado hizo un llamado a las y los voluntarias a que transmitan aquellos valores a sus comunidades, para que la no discriminación e inclusión no se olviden cuando acaben los Juegos Panamaericanos y Parapanamericanos, sino que sea “un legado para los territorios y las familias”.

