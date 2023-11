ff0ca7518e

Internacional Política Comunidad jesuita del El Salvador denuncia arbitrariedades durante el régimen de excepción de Bukele Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el dictamen que suprime las garantías constitucionales y permite detenciones sin órdenes judiciales, ya que en las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal. Diario UChile Domingo 12 de noviembre 2023 10:33 hrs.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, criticó este sábado las detenciones arbitrarias que se cometen en el actual régimen de excepción establecido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La comunidad jesuita asegura que desde el inicio de esta excepción, en marzo de 2022, se ha torturado a inocentes con la justificación de una “lucha antipandillas”. En las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal. Estas declaraciones se dieron durante la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos colaboradoras sucedido hace 34 años, donde el rector Oliva denunció la violación de los derechos humanos de los salvadoreños que han sido víctimas del actual régimen de excepción de Nayib Bukele. En este contexto, el jesuita citó al profeta bíblico Jeremías y explicó que, si viviera en nuestros días y en El Salvador, pediría el cese de la violencia estatal. “Les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: ‘está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo”, indicó Oliva. También señaló que “a los responsables de los centros penales: no sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia, trátenlos con el respeto que merecen como personas que son, no permitan que sigan muriendo en las cárceles, sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres, e informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos”. La Asamblea Legislativa prorrogó el martes por vigésima vez esa medida puntal del presidente Bukele en su “guerra” contra las pandillas, que condujo al arresto de 73 mil 800 presuntos miembros de esas bandas. Más de 7 mil inocentes han sido liberados. La nueva extensión del régimen estará vigente desde el 13 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Fuente: RFI Imagen de portada: Agencia AP Jason DeCrow

