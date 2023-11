ff0ca7518e

Entrevista Nacional Salud Doctor Felipe Balbontín sobre el cáncer de próstata: “Lo más importante es el examen de antígeno prostático y, si está alterado, ir a un especialista” Este mes, especialistas como el presidente de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata pretenden sensibilizar a la población masculina sobre la patología, la importancia del control urológico periódico y la orientación de diagnóstico. Jocelyn Jara Domingo 12 de noviembre 2023 8:40 hrs.

A propósito de la conmemoración del Día Mundial por la Lucha contra el Cáncer de Próstata, de este 17 de noviembre, el urólogo y presidente de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata, Felipe Balbontín derribó algunos mitos en torno a la enfermedad y enfatizó en la importancia de su detección precoz. Actualmente el cáncer es la primera causa de muerte en Chile, y a su vez, según el último estudio de Globocan, más de 8 mil hombres padecen cáncer de próstata específicamente, y más de 2 mil 200 mueren al año, siendo así el tipo de cáncer con la tasa de mortalidad más alta del país. El especialista Felipe Balbontín señaló que, en el sistema de salud privado, Chile cuenta con tratamientos efectivos para curar la enfermedad. Por el contrario, sostuvo que no sucede lo mismo en el sistema de salud pública del país. “En términos generales, Chile tiene buenos índices tanto de diagnóstico, como de tratamiento, pero existen diferencias en la medicina privada y en la medicina pública. En la medicina privada existen más alternativas para el tratamiento que en la medicina pública. El objetivo de la Corporación Chilena Contra el Cáncer de Próstata es lograr difundir los distintos tratamientos que existen, el diagnóstico precoz y que esto esté al alcance de todos los chilenos”, indicó el médico. “Desgraciadamente, en el servicio público por lo general, se ofrecen una o dos alternativas, que sería la cirugía o la radioterapia externa, las cuales dejan secuelas importantes, y muchas veces pasan más de dos o tres meses en poder solucionar el problema. Eso no es así en la medicina privada, y además que ahí se tiene acceso a más tratamientos y más alternativas, que a veces son menos invasivas e igual de curativas que las cirugías”, aseguró el urólogo. No obstante, cabe recordar que el tratamiento para este padecimiento cuenta con la cobertura de las Garantías Explícitas en Salud (GES). El experto profundizó en torno a las largas listas de espera en el sector público de salud en el país. “En Chile es uno de los cánceres que más muertes produce y de los 2 mil 200 hombres que mueren al año por cáncer de próstata, hay muchos de ellos que están en estas listas de espera y que no logran ser tratados. Existe una demora de un promedio de tres meses en poder hacer el tratamiento”, declaró. A su vez advirtió que “efectivamente hay cánceres que pueden llegar a dar metástasis en ese tiempo, y ahí sí hay que apurarse y a veces el sistema público falla en eso”. Pese a lo anterior, Balbontín argumentó que “no es tanto la demora, sino la poca información y la poca conciencia que tienen los hombres, y ese es el factor más importante de todos. Uno, es la poca conciencia de que se puede hacer un diagnóstico precoz, y que existen tratamientos que no son tan mutilantes como la cirugía, y que son tan buenos como ésta, siempre y cuando se logre poder hacer un diagnóstico precoz”, afirmó. “Entonces el llamado sobre todo en este mes azul del cáncer de próstata, es que la gente tome conciencia y se haga exámenes de pesquisa de cáncer de próstata y pueda hacer un diagnóstico precoz, para que tengan más alternativas que sólo la cirugía, que de por sí es muy mutilante”, recalcó. Los principales mitos que existen en torno a la enfermedad “El primer prejuicio es que los pacientes se aterran porque les van a hacer un tacto rectal, y esa es la principal resistencia que tienen los hombres al ir al urólogo. Y en particular, en el tema del cáncer de próstata, el primer examen que se toma es de antígeno prostático y cuando está alterado, uno se salta a la resonancia. Ese es el primer mito que hay que derribar, que no necesariamente se le va a hacer un tacto rectal, y por lo general, con el antígeno uno se orienta bastante a si el paciente tiene o no tiene cáncer de próstata”, explicó el médico especialista. Según comenta el doctor Balbontín, “otro mito es ya tener el diagnóstico de un cáncer prostático, y pensar que después de la operación van a quedar incontinentes e impotentes. Hoy, si podemos hacer el diagnóstico precoz, podemos optar a otros tratamientos que no son tan invasivos y que son igualmente curativos, y que no van a afectar la calidad de vida. Hago una invitación a los hombres a que se hagan el examen de antígeno prostático y a desmitificar el hecho de que se va a tener que hacer necesariamente un tacto rectal, y que de descubrirles algo, están condenados a la impotencia y a la incontinencia”, enfatizó. Consultado por la reciente iniciativa liderada por el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, de pedir al Gobierno decretar alerta sanitaria contra el cáncer, el doctor aseguró que “estas acciones hacen que la gente tenga conciencia de que esto existe, que es otra pandemia, y que así uno puede mitigar tanto la posibilidad de morirse por un cáncer de próstata, como los efectos secundarios que producen los tratamientos”. Con respecto a la mortalidad del cáncer de próstata y en qué etapa ésta es curable, Balbontín indicó que “por lo general uno le dice a los pacientes que si el antígeno está en menos de diez, su cáncer es curable. Cuando ya sobrepasa ese número, existen más posibilidades de una metástasis y se hace más difícil”. “Hoy tenemos excelentes herramientas para poder ver si hay metástasis como el PET-TC de PSMA, que hoy día se usa en el antígeno prostático específico de membrana, y podemos hacer un diagnóstico preciso de si el cáncer está localizado o está con metástasis”, complementó. “Un asesino silencioso” “Este cáncer es un asesino silencioso, porque efectivamente no da síntomas, y los síntomas generalmente urinarios, son por un Crecimiento Prostático Benigno (CPB), que nos pasa a todos los hombres, y que no necesariamente está asociado al cáncer. Este es un cáncer que va alterar el antígeno prostático primero, y mucho después va a alterar algún problema urinario, cuando ya está demasiado avanzado. Por eso el examen preventivo que se da a través del examen de sangre es tan importante”, enfatizó. “Lo más importante es hacerse un examen de antígeno prostático, y si está alterado, ir a un especialista. El antígeno prostático en el hombre, sobre 1 ya es alterado, por eso que es importante que, si el antígeno está sobre el valor, no necesariamente esperar al número 4, que es lo que sale en los exámenes normales, que son entre 0 y 4. Muchas veces en hombres jóvenes pueden tener un antígeno de 3, y tener un cáncer”, especificó el presidente de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata. “Además, es bastante barato el examen, y es muy común y muy frecuente, y la idea es que se haga una vez al año en todos los hombres que tienen más de 50 años, o más de 40 con antecedentes familiares de cáncer de próstata. Y generalmente está cubierto por Fonasa”, concluyó Balbontín. Como presidente de la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata, y en el contexto de la campaña “Toma el Control”, organizada por dicha entidad y la marca TENA, Felipe Balbontín participará de la realización de un testeo gratuito entre el 11 y el 14 de noviembre, en la Plaza Ñuñoa, donde se efectuarán 400 tests de antígenos prostáticos a los hombres mayores de 45 años que acudan al lugar. Imagen de portada: Comunicaciones Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata

