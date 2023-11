ff0ca7518e

Educación Entrevista Nacional Política Emilia Schneider frente a implementación de los SLEP: “Tenemos que hacer cambios y avanzar, en ningún caso retroceder” La diputada señaló que "el debate de fondo y que muchas veces se busca evadir, es el sistema de financiamiento de la educación pública, que hace crisis no solamente en la educación escolar, sino también en la educación incial y superior". Jocelyn Jara Domingo 12 de noviembre 2023 20:00 hrs.

A partir del debate político que se ha generado en torno a los Servicios Locales de Educación Pública y el recientemente finalizado paro de profesores y profesoras en la región de Atacama, la diputada del Partido Convergencia Social e intgrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, entregó su mirada con respecto a esta materia. La ex presidenta de la FECH señaló que se debería analizar desde las aristas de sus propias condiciones, donde “por cierto hay una importante deuda en materia de infraestructura, de mantención, de inversión de la etapa, cuando los establecimientos educacionales estaban a cargo de las municipalidades de la zona, además de un traspaso y una instalación bastante deficiente de este servicio local en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Y ha habido malas administraciones del servicio local, lo cual incluso hoy levanta sospechas por eventuales irregularidades, que deben ser investigadas”. Por otro lado, sostuvo que “además tenemos que mirar cómo esto nos abre debates más estructurales. Hay problemas de diseño en la reforma de la nueva educación pública que inicia el proceso de desmunicipalización, que tenemos que corregir, hay problemas del sistema de financiamiento, y tenemos, en general, un sistema de educación que no pone en el centro la educación pública y su fortalecimiento”. También enfatizó en que “hoy día tenemos el desafío de reconstruir la educación pública, no solamente para sus estudiantes y sus comunidades, sino también para el desarrollo y el futuro del país”. “El abandono y la crisis de la educación pública no parte ni termina con Atacama, sino que es un tema mucho más profundo del cual nos tenemos que hacer cargo”, declaró la diputada. Con respecto a qué debería pasar con los Servicios Locales de Educación Pública luego del acuerdo al que se llegó entre el Colegio de Profesores y Profesoras y el Ministerio de Educación, la parlamentaria indicó que esto “permite destrabar el conflicto, poner el foco en fortalecer los establecimientos educacionales y responder a los déficits de infraestructura, y sobre todo, que las y los estudiantes vuelvan a clases y puedan continuar de la mejor forma su proceso de aprendizaje que es lo más importante”. No obstante, declaró que “respecto a los servicios locales en general, yo creo que tenemos que, –y es algo que ha dicho el ministro de Educación, distintos académicos y académicas, el propio Colegio de Profesores y Profesores y también el consejo asesor de la nueva educación pública- revisar la reforma de la nueva educación pública, corregir aquellos aspectos de diseño y de la política pública, para hacernos cargo de sus déficits, mejorarlos y avanzar”. A su vez señaló que “esto es algo que se ha estado haciendo también en este gobierno, fortalecer y mejorar los traspasos, acompañar mejor a los municipios para que traspasen los establecimientos educacionales a los servicios locales que se vengan a instalar, y acompañar mucho mejor la instalación de esos servicios públicos. Creo que ahí hay una cuestión fundamental en la cual tenemos que poner mucho foco”. Sobre la opinión de expertos en la materia, como que el problema no es la desmunicipalización en sí, sino la forma de financiamiento de los SLEP, Schneider concuerda. “Creo que el debate de fondo y que muchas veces se busca evadir, es el sistema de financiamiento de la educación pública, que hace crisis no solamente en la educación escolar, sino también en la educación inicial y superior. En todos esos niveles necesitamos hacer cambios para poner en el centro el fortalecimiento y la reconstrucción de la educación pública”. Asimismo, sostuvo que “hoy tenemos un sistema que ha tendido al abandono de estos establecimientos, en particular en el escolar tenemos un sistema basado principalmente en subvenciones, con escasos aportes basales, muchas veces variable o incierto para las escuelas, rígido y poco flexible, y que no permite hacerse cargo de las necesidades efectivas de las comunidades educativas. Tenemos que hacer un cambio en esas materias, y poner el foco en reconstruir la educación pública en materia de infraestructura, en materia pedagógica, y también, de cuál es el rol que juegan estos proyectos educativos en nuestro país, porque son fundamentales para pensar el crecimiento, de desarrollo y el futuro de Chile”. “Entonces tenemos mucho que hacer, no solamente en términos de sistema de financiamiento, sino también en términos de cuál es el proyecto, el paradigma educativo, y la estrategia que tiene nuestro país para la educación pública. Creo yo que es hora de que los distintos sectores políticos nos pongamos de acuerdo y trabajemos y pongamos en el centro la educación pública, sino seguirá siendo el gran ausente del debate”, recalcó. Añadió que “espero que la derecha y sectores de la oposición, que han buscado usar esta crisis como una trinchera política, salgan de ese oportunismo y se dispongan a trabajar, porque habemos sectores, y en particular el movimiento social, que llevamos muchos años exigiendo que fortalezcamos la educación pública, que le pongamos prioridad, y ya es hora de que nos pongamos todas y todos a trabajar, y le demos una respuesta a la ciudadanía”. Según información publicada hoy por El Mercurio, municipios como el de Punta Arenas, entre otras comunas, donde su alcalde Claudio Radonich (RN) sostiene que “faltan siete días para el traspaso y lamentablemente no tenemos las herramientas que necesitamos”, que por lo pronto optarían por postergar el proceso de desmunicipalización y traspaso del servicio educacional a los SLEP si fuera posible. Ante esto, la diputada aseguró que “la verdad es que he escuchado más a senadores y senadoras, y a otros parlamentarios y parlamentarias insistir en la suspensión del avance en la instalación de los servicios locales”. “Yo creo que para las municipalidades, los alcaldes y las alcaldesas, es un tremendo agobio la gestión de la educación pública, porque no tienen los recursos ni las herramientas para enfrentar una tarea tan compleja, además de que se arrastran importantes deudas desde períodos pasados, sin mencionar que hemos visto también cómo hay alcaldes que deberán enfrentar a la justicia y a distintas instituciones, por su pésima gestión, y por las irregularidades en la gestión del servicio educativo. Hay incluso alcaldes que quedarán inhabilitados como sostenedores”, sostuvo. Agregó que “a mí no me parece una buena idea suspender los traspasos a los servicios locales, porque genera más incertidumbre para las comunidades educativas. Creo que tenemos que fortalecer los traspasos, acompañar mucho más a las municipalidades y a los nuevos servicios locales, y eso tiene que ser una prioridad. Un buen acompañamiento para que el servicio se instale y empiece a funcionar de buena forma, pero no creo que podamos suspender este proceso, así como así, no es algo que además señalen los expertos y expertas de izquierda y derecha, es algo que transversalmente es una mala idea”. Pese a lo anterior, indicó que “creo también que tenemos que, -y esto lo ha anunciado el ministro de Educación- darle una respuesta a la crisis educativa municipal, no sólo en materia de resultados, en materia pedagógica, de convivencia escolar y de infraestructura, sino que también las municipalidades arrastran muchísimas deudas. A 2022 eran aproximadamente 80 mil millones que se debían en cotizaciones no pagadas a sus trabajadores y trabajadoras de la educación”. “Es necesario que haya un proyecto de ley, que lo señaló también el ministro Cataldo, que se está trabajando para abordar esta crisis, para poder hacerse cargo de estas deudas, y para poder avanzar de la mejor forma en el proceso de desmunicipalización y de fortalecimiento de la educación pública”, aseguró. En relación a la respuesta de la Dirección de Educación Pública, que apela a que deben cumplir la Ley N° 21.040 por lo que no pueden frenar el traspaso del servicio educacional hacia los SLEP, Schneider señaló que “creo que todas y todos tenemos que cumplir la ley y nadie puede dedicarse a boicotear y a obstaculizar el traspaso de los servicios locales o la implementación de la reforma a la nueva educación pública, porque es una ley vigente de nuestro país, eso es una obviedad”. “Ahora, me parece que esa es una respuesta un tanto insuficiente para hacernos cargo de los problemas hoy. No creo que tengamos que detener este proceso, pero sí creo que tenemos mucho que mejorar en materia de acompañamiento y traspaso a las municipalidades y servicios locales, que necesitamos dar una respuesta a la crisis municipal, y tenemos que mejorar aquellos aspectos que sean necesarios, hacernos cargo de los déficits que tiene la reforma a la nueva educación pública”. “Como sociedad es claro que tenemos un desafío grande, que tenemos que poner en el centro la educación pública. Tenemos que hacer cambios y avanzar, en ningún caso retroceder”, finalizó. Imagen de portada: Agencia ATON

