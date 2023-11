500286a1cb

a8f20b360e

Política Bancada Social Cristiana anunció acusación constitucional contra ministro Montes Las diputadas aseguraron que presentarán el libelo la próxima semana y que ya cuentan con las diez firmas necesarias. Pero, las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y republicanos no respaldarán la acusación hasta tener "todos los antecedentes a la mano". Diario UChile Martes 14 de noviembre 2023 17:35 hrs.

Compartir en

Los diputados de la bancada Social Cristiana anunciaron que realizarán una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la situación del Caso Convenios. Los parlamentarios Sara Concha, Yovana Ahumada, Gloria Naivellán, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo aseguraron que presentarán el libelo la próxima semana y que ya cuentan con las diez firmas necesarias para hacerlo, pese a que en la bancada son sólo siete parlamentarios. “Creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado con el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir aquel sueño ha sido destinado a aquellas fundaciones de los amigos del Presidente”, sostuvo la diputada Sara Concha. La bancada apuntó al ministro Montes como el responsable político de los posibles casos de corrupción. “Están todos los antecedentes a la mano, incluso hay una comisión investigadora acerca del caso y yo creo que incluso ustedes, que son de la prensa, no pueden desconocer que no existan los antecedentes”, indicó Concha. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que su colectivo “no va a apoyar la acusación constitucional y la UDI no va a prestar ninguna firma”. Mientras, el diputado Agustín Romero (republicano) sostuvo que la bancada del Partido Republicano primero estudiará los antecedentes. “Ahora, yo quiero ser bien claro, aquí no es mejor el que llega primero, sino que lo importante es que los antecedentes tengan mérito para llegar a un buen resultado”, expuso. Desde Evópoli, Francisco Undurraga dijo que el partido no apoya, “en este instante”, acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. “Nosotros creemos que, en primer lugar, desde la sede política tenemos que esperar el informe de la Comisión Investigadora”, declaró. Por su lado, el diputado de RN, Frank Saurbaum, manifestó que el colectivo “va a esperar los resultados de la comisión investigadora y no descartamos ninguna herramienta, en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente, y siendo injusto con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad”. “Hasta ahora el ministro Montes ha mostrado disposición a poder entregar toda la información y buscar la forma de que se esclarezca los hechos lo antes posible”, declaró Saurbaum. Además, sostuvo que RN evalúa “positivamente” el rol que ha jugado Montes frente al Caso Convenios, pero la decisión de apoyar la acusación constitucional “depende de la comisión investigadora respecto de la eventual responsabilidad que él pueda tener”. En tanto, el diputado Hernán Palma (IND) expuso que la acusación constitucional no contará con su apoyo, porque el Congreso Nacional debe dedicar sus esfuerzos en legislar el Presupuesto 2024 “en función de la anti-corrupción, en lugar de concentrarnos en cortar cabezas de ministros de Estado”. “De prosperar esta acusación, el ministro podrá reiterar las numerosas acciones que sabemos ha tomado desde el comienzo del Caso Convenios, realizando investigaciones internas región por región, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando tanto con el Ministerio Público como con el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República”, expuso Palma.

Los diputados de la bancada Social Cristiana anunciaron que realizarán una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la situación del Caso Convenios. Los parlamentarios Sara Concha, Yovana Ahumada, Gloria Naivellán, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo aseguraron que presentarán el libelo la próxima semana y que ya cuentan con las diez firmas necesarias para hacerlo, pese a que en la bancada son sólo siete parlamentarios. “Creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado con el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir aquel sueño ha sido destinado a aquellas fundaciones de los amigos del Presidente”, sostuvo la diputada Sara Concha. La bancada apuntó al ministro Montes como el responsable político de los posibles casos de corrupción. “Están todos los antecedentes a la mano, incluso hay una comisión investigadora acerca del caso y yo creo que incluso ustedes, que son de la prensa, no pueden desconocer que no existan los antecedentes”, indicó Concha. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que su colectivo “no va a apoyar la acusación constitucional y la UDI no va a prestar ninguna firma”. Mientras, el diputado Agustín Romero (republicano) sostuvo que la bancada del Partido Republicano primero estudiará los antecedentes. “Ahora, yo quiero ser bien claro, aquí no es mejor el que llega primero, sino que lo importante es que los antecedentes tengan mérito para llegar a un buen resultado”, expuso. Desde Evópoli, Francisco Undurraga dijo que el partido no apoya, “en este instante”, acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. “Nosotros creemos que, en primer lugar, desde la sede política tenemos que esperar el informe de la Comisión Investigadora”, declaró. Por su lado, el diputado de RN, Frank Saurbaum, manifestó que el colectivo “va a esperar los resultados de la comisión investigadora y no descartamos ninguna herramienta, en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente, y siendo injusto con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad”. “Hasta ahora el ministro Montes ha mostrado disposición a poder entregar toda la información y buscar la forma de que se esclarezca los hechos lo antes posible”, declaró Saurbaum. Además, sostuvo que RN evalúa “positivamente” el rol que ha jugado Montes frente al Caso Convenios, pero la decisión de apoyar la acusación constitucional “depende de la comisión investigadora respecto de la eventual responsabilidad que él pueda tener”. En tanto, el diputado Hernán Palma (IND) expuso que la acusación constitucional no contará con su apoyo, porque el Congreso Nacional debe dedicar sus esfuerzos en legislar el Presupuesto 2024 “en función de la anti-corrupción, en lugar de concentrarnos en cortar cabezas de ministros de Estado”. “De prosperar esta acusación, el ministro podrá reiterar las numerosas acciones que sabemos ha tomado desde el comienzo del Caso Convenios, realizando investigaciones internas región por región, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando tanto con el Ministerio Público como con el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República”, expuso Palma.