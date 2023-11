51cbc0cab5

73636206ae

seguridad Alejandra Mohor: “Me preocupa mucho más que no cambie la respuesta pública a que cambie el crimen” La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana aseguró que lo natural es que el crimen varíe, pero frente a ello el Estado tiene que innovar, mejorar sus capacidades de persecución penal y las policías requieren mayor especialización. Diario UChile Miércoles 15 de noviembre 2023 14:38 hrs.

Compartir en

“Una reflexión fundamental que tenemos que hacer antes de empezar a lanzar los dardos sobre las responsabilidades, es todo lo que hemos hecho durante estos últimos 25 años”, dijo la experta en seguridad, Alejandra Mohor, tras ser consultada por las estrategias para combatir el crimen organizado. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) afirmó que se tienen que revisar “los resultados que hemos obtenido, porque lo cierto es que se han implementado diversas políticas públicas, se han fortalecido instituciones tradicionales como las policías, se han incrementado significativamente los recursos del sector, se han aprobado una cantidad de leyes que aumentan facultades y penas muy importantes y sin embargo, seguimos hablando de crisis y de recrudecimiento”. En esa misma línea, Mohor planteó que “me preocupa mucho más que no cambie la respuesta pública a que cambie el crimen. Si cambia el crimen, como todo fenómeno social, es normal, es natural, es parte de que se vea permeado por la globalización (…) entonces eso no me preocupa, como me preocupa el hecho de que la respuesta siga siendo aumentar penas, aumentar recursos, sin una racionalidad de por medio”. Respecto a las medidas que deberían implementarse para que el Estado enfrente de mejor manera los problemas de seguridad, la investigadora sugirió “mejorar la capacidad de persecución penal”, introduciendo cambios en las tareas que realiza la Policía de Investigaciones (PDI). “Tenemos una policía científica, la PDI, que ha logrado avanzar mucho en su especialización pero que sin embargo todavía tiene que destinar buena parte de sus recursos a distribuir citaciones judiciales y partes judiciales. Eso no es racional. Esos detectives que han estudiado cuatro años, se han perfeccionado durante su carrera y requieren una mayor especialización, pero para dedicarse a investigar efectivamente hechos criminales de alta connotación”, señaló. Mohor además apuntó a la falta de atención de Carabineros a las tareas preventivas y al despliegue territorial, algo que a su parecer “resulta fundamental para poder concurrir de manera más pronta y oportuna a atender situaciones de emergencia, pero también para solidificar su contacto con la comunidad que se ha visto deteriorada en diversos puntos de nuestra historia y en la reciente también”. “Carabineros no está destinando los recursos humanos que requiere al patrullaje en las calles. Como hemos aprendido de la experiencia de otros países, hay formas de patrullaje que son más efectivas que otras y eso debemos implementarlo adecuadamente”, agregó. Por otra parte, Mohor criticó la falta de cambios al sistema penitenciario y a la manera en que la misma personas y la clase política, trata a las personas privadas de libertad. “Las estamos empujando más al borde de la sociedad y es un discurso que se levanta muy fácilmente desde las clases políticas, desde los medios de comunicación y que cala profundo en las personas. Resulta que quienes están privados de libertad eventualmente van a volver a vivir en sociedad y debemos ser capaces de prepararlos para esa vuelta, de prepararnos a nosotros mismos como sociedad, de acogerlos adecuadamente para que haya una efectiva reinserción social”, indicó. Finalmente, la experta se refirió al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios anunciado por el Gobierno, una iniciativa que a su juicio “va en la dirección correcta”, pero que tiene que ir de la mano de otros cambios. “Tener fiscales especializados y con dedicación exclusiva es importante. Sin embargo, quienes ejecutan la investigación que mandata el fiscal son las policías. El fortalecimiento de la capacidad de persecución tiene que ir de la mano con un fortalecimiento de las policías, no respecto de atribuciones que ya tienen, sino de brindarle el tiempo, especializarlas, quitarles las tareas que son accesorias y que podría ejecutar un ente civil”, insistió. Revisa la entrevista completa aquí: La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana aseguró que lo natural es que el crimen varíe, pero frente a ello el Estado tiene que innovar y mejorar sus capacidad . Además, sugirió revisar las tareas que realizan las policías.

“Una reflexión fundamental que tenemos que hacer antes de empezar a lanzar los dardos sobre las responsabilidades, es todo lo que hemos hecho durante estos últimos 25 años”, dijo la experta en seguridad, Alejandra Mohor, tras ser consultada por las estrategias para combatir el crimen organizado. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) afirmó que se tienen que revisar “los resultados que hemos obtenido, porque lo cierto es que se han implementado diversas políticas públicas, se han fortalecido instituciones tradicionales como las policías, se han incrementado significativamente los recursos del sector, se han aprobado una cantidad de leyes que aumentan facultades y penas muy importantes y sin embargo, seguimos hablando de crisis y de recrudecimiento”. En esa misma línea, Mohor planteó que “me preocupa mucho más que no cambie la respuesta pública a que cambie el crimen. Si cambia el crimen, como todo fenómeno social, es normal, es natural, es parte de que se vea permeado por la globalización (…) entonces eso no me preocupa, como me preocupa el hecho de que la respuesta siga siendo aumentar penas, aumentar recursos, sin una racionalidad de por medio”. Respecto a las medidas que deberían implementarse para que el Estado enfrente de mejor manera los problemas de seguridad, la investigadora sugirió “mejorar la capacidad de persecución penal”, introduciendo cambios en las tareas que realiza la Policía de Investigaciones (PDI). “Tenemos una policía científica, la PDI, que ha logrado avanzar mucho en su especialización pero que sin embargo todavía tiene que destinar buena parte de sus recursos a distribuir citaciones judiciales y partes judiciales. Eso no es racional. Esos detectives que han estudiado cuatro años, se han perfeccionado durante su carrera y requieren una mayor especialización, pero para dedicarse a investigar efectivamente hechos criminales de alta connotación”, señaló. Mohor además apuntó a la falta de atención de Carabineros a las tareas preventivas y al despliegue territorial, algo que a su parecer “resulta fundamental para poder concurrir de manera más pronta y oportuna a atender situaciones de emergencia, pero también para solidificar su contacto con la comunidad que se ha visto deteriorada en diversos puntos de nuestra historia y en la reciente también”. “Carabineros no está destinando los recursos humanos que requiere al patrullaje en las calles. Como hemos aprendido de la experiencia de otros países, hay formas de patrullaje que son más efectivas que otras y eso debemos implementarlo adecuadamente”, agregó. Por otra parte, Mohor criticó la falta de cambios al sistema penitenciario y a la manera en que la misma personas y la clase política, trata a las personas privadas de libertad. “Las estamos empujando más al borde de la sociedad y es un discurso que se levanta muy fácilmente desde las clases políticas, desde los medios de comunicación y que cala profundo en las personas. Resulta que quienes están privados de libertad eventualmente van a volver a vivir en sociedad y debemos ser capaces de prepararlos para esa vuelta, de prepararnos a nosotros mismos como sociedad, de acogerlos adecuadamente para que haya una efectiva reinserción social”, indicó. Finalmente, la experta se refirió al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios anunciado por el Gobierno, una iniciativa que a su juicio “va en la dirección correcta”, pero que tiene que ir de la mano de otros cambios. “Tener fiscales especializados y con dedicación exclusiva es importante. Sin embargo, quienes ejecutan la investigación que mandata el fiscal son las policías. El fortalecimiento de la capacidad de persecución tiene que ir de la mano con un fortalecimiento de las policías, no respecto de atribuciones que ya tienen, sino de brindarle el tiempo, especializarlas, quitarles las tareas que son accesorias y que podría ejecutar un ente civil”, insistió. Revisa la entrevista completa aquí: La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana aseguró que lo natural es que el crimen varíe, pero frente a ello el Estado tiene que innovar y mejorar sus capacidad . Además, sugirió revisar las tareas que realizan las policías.