Paulina Vodanovic por caso de Hermosilla: “La fe pública se ve golpeada una vez más”

La presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic, calificó de “máxima gravedad” los posibles hechos constitutivos de delito que relevó Ciper Chile por medio de un audio que involucra al abogado Luis Hermosilla en pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). En conversación con la primera edición de Radioanálisis, declaró “yo no recuerdo una situación de esta envergadura en materia jurídica, judicial y de escuchar cómo una persona con la trayectoria que tiene Luis Hermosilla, no solo planifica cómo cometer delitos sino que a viva voz señala ‘esto es delito’, cómo da cuenta que aparentemente no es primera vez”. “Cómo de manera tan descarnada se planifica no defender con todas las herramientas que uno pueda defender a un cliente porque evidentemente el deber de un abogado es buscar una estrategia jurídica de acuerdo a la Ley y proporcionarle la mejor defensa con argumentos a la persona que uno representa, de verdad para mí esto es muy fuerte, me duele además como abogada”, añadió. Para la presidenta del PS, lo que da cuenta esta filtración “es que finalmente el mejor abogado del mundo, si no incurriera en estas prácticas, a las que alude Hermosilla, tal vez está en otro mundo, (…) en cuántos casos habrán hecho cosas así, cuánta gente estará metida en temas de esta índole, la fé pública finalmente se ve golpeada una vez más frente a quienes deben cuidar el derecho, el sistema jurídico”. “Este caso es de máxima gravedad precisamente por eso, porque defrauda una vez más la fé pública y demuestra que el poder económico que hay en este caso, donde se investiga distintos fraudes que, además en la conversación se da cuenta de ello, aquí hay entrega de facturas falsas de una empresa a otra, como si fueran hechos normales”, señaló Vodanovic. Sobre medidas a adoptar para evitar estas prácticas, la senadora apuntó al proyecto de Ley de Inteligencia Financiera pues “busca el origen de los dineros” en el crimen organizaco. En esa línea, señaló que en esta legislación introduce mejoras al sistema financiero, “esta ley es un instrumento útil para que revisemos a la luz de este caso cómo se puede proteger el SII, de la CMF y otra institucionalidad que permita o blinde al Estado de estos delitos”. Plebiscito 17 de diciembre La presidenta del PS se refirió también al futuro de este segundo proceso constitucional, al respecto señaló que “lo que yo percibo es una desazón, es una falta de compromiso con esta nueva Constitución, no veo entusiasmo de nadie ni siquiera de los que están más fervorosamente en el ‘a favor’, más bien todos esperando que pases estos días y se termine este episodio”. “Tal vez no era el mejor momento, pero el Presidente pidió que se abriera este segundo momento constitucional pensando que este era un compromiso con los chilenos, que habíamos fallado en la primera propuesta constitucional y que se podía hacer otro tipo de propuesta que uniera al país, y eso se logró con el texto propuesto por la Comisión Experta, que iba de Republicanos al Partido Comunista”, declaró. “Lamentablemente tenemos hoy un texto pétreo, un texto bastante duro que puede ser imposible incluso de modificar en forma integral dada la complejidad que tiene su modificación y que no se va a adecuar a las mayorías del país que es precisamente lo que uno busca la nueva Constitución, eso no lo ofrece este texto”, expresó. “y esperar en un futuro que exista la madurez como país un texto que de verdad sea para todos los chilenos y no un texto solo para la derecha”, zanjó. ¿Continuación de Montes? Tras los informes de Contraloría se puso nuevamente en tela de juicio la continuidad del ministro Montes, arriesgando un desgaste parecido que llevó a la renuncia de Jackson, al respecto “creo que nunca es bueno las comparaciones ni para bien ni para mal, las situaciones son distintas, el ministro Montes dio cuenta de la acción pronta en cuanto tuvo conocimiento de los hechos”. “Ahora, yo entiendo que esto es un problema político, no es un problema de eficiencia, porque finalmente muchos verán la posibilidad de tumbar a un ministro, pegarle al Gobierno con eso, la verdad es que está acusación constitucional que se anuncia por parte del Partido Social Cristiano, no sé que motivaciones tiene más allá de hacer el punto político”, sostuvo. En ese línea, la senadora aseguró que “el ministro Montes ha dado cuenta que él ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, tanto que el Contralor la semana pasada así lo reconoce, señala que administrativamente se solucionaron todas las irregularidades”. Revisa la entrevista completa acá:

