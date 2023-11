30fecbf32a

Proceso Constituyente Ruggero Cozzi (RN) sobre nueva propuesta constitucional: “Corrige los problemas de gobernabilidad que tenemos” El coordinador de la campaña por el "A favor" señaló que la tendencia respecto a esta alternativa va en aumento. No obstante, reconoció que "todo parece indicar que este va a ser un resultado muy estrecho". Diario UChile Viernes 17 de noviembre 2023 19:10 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el coordinador de la campaña por el “A favor” en el plebiscito del 17 diciembre, Ruggero Cozzi (RN) se refirió a la campaña electoral del nuevo proceso constituyente. El abogado y exintegrante de la Convención Constitucional, reconoció que la campaña “está cuesta arriba” para la opción “A favor”. Sin embargo, destacó que “si uno mira las tendencias, salvo alguna que otra encuesta de la semana pasada, la tendencia es que el ‘A Favor’ va creciendo”. “Todo parece indicar que este va a ser un resultado muy estrecho”, agregó. Cozzi sostuvo que “una pregunta que hay que hacerse con altura de miras, es de qué manera podemos intentar cerrar de mejor forma esta discusión constitucional, esta ventana que se abrió con el plebiscito de entrada el 2019, y que hoy necesitamos cerrar de alguna manera”. “La izquierda, paradójicamente, hoy está llamando a votar ‘En contra’, lo que significaría que se mantiene la Constitución que la misma izquierda llamó durante mucho tiempo la ‘Constitución de los cuatro generales'”, señaló. Para el abogado, tanto los sectores políticos de izquierda y derecha “están transformando esto en una nueva pugna, en donde un bando trata de derrotar al otro, sin importar mucho la discusión constitucional”. “Eso a mí me parece lamentable, porque creo que somos muchos los que realmente creemos de que Chile a estas alturas -qué duda cabe- necesitamos una nueva Constitución, y si no la logramos sacar adelante ahora, no va a haber una nueva discusión constitucional en el corto plazo, pero yo creo que tampoco en el mediano”, expuso. El exconvencional indicó que el texto elaborado por el Consejo Constitucional “es una Constitución escrita en democracia y que nace de un acuerdo político”. Además, aseguró que “en materia de reforma al sistema político, la propuesta corrige varios de los problemas que tenemos actualmente de gobernabilidad”. “El texto de la Comisión de Expertos, respeta las 12 bases, y el texto del Consejo Constitucional también las respeta. La mejor evidencia de eso, es que nunca fue necesario acudir al comité de árbitros, que nunca se activaron porque ninguna de las partes, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, estimó que se habían vulnerado las 12 bases. Por lo tanto, éstas se respetaron íntegramente”, dijo. Revisa la entrevista completa a continuación: Imagen de portada: Agencia ATON

