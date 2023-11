f5600ac5f9

5c1575afa8

Proceso Constituyente Carolina Leitao y nueva Constitución: “Es un texto que divide profundamente a los chilenos” La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC) asumió esta semana la tarea de ser la principal vocera del comando del “En contra”, que reúne a los partidos oficialistas. Diario UChile Sábado 18 de noviembre 2023 12:27 hrs.

Compartir en

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC) asumió esta semana la tarea de ser la principal vocera del comando del “En contra”, que reúne a los partidos oficialistas. Leitao, quien se está con permiso sin goce de sueldo, sostuvo que su experiencia municipal le ha hecho ver lo perjudicial que puede ser el texto que redactó el Consejo Constitucional. “Cuando conocí el texto, sentí que era una responsabilidad. Es algo tan importante para el país, que es imposible quedarse como espectador. Entendí que este era un proceso demasiado importante como para restarse. Aunque pueda tener algunos costos para mí en muchos sentidos, vale la pena hacer el esfuerzo”, sostuvo Leitao en entrevista con La Tercera. Al ser consultado por los motivos que la llevaron para votar “En Contra”, manifestó que “este es un texto que divide profundamente a los chilenos. Está el Estado social y democrático de derecho, pero en el texto no tienes por dónde reconocerlo. Hay cosas intransables para mí, como la propuesta de la exención de contribuciones a la primera vivienda”. “Los pobres alcaldes de derecha tienen que quedarse callados porque no pueden decirlo, pero es transversal. También creo que este texto va en desmedro de los derechos de las mujeres. Y, siendo la seguridad el problema más importante para la ciudadanía, es un texto que no se hace cargo de aquello”, complementó. Sobre la manera en que se ha llevado a cabo el proceso constitucional durante estos años, reconoció que ha sido un fracaso. “Es un fracaso de la política y me incluyo porque soy política. Pensábamos que a través de un proceso constitucional se podían captar las molestias, rabias que para la ciudadanía eran intolerables y que siguen existiendo. No fuimos capaces, desde la política, de llevar adelante este proceso de manera exitosa”, indicó la alcaldesa de Peñalolén. Pese a eso, aseguró que “prefiero volver al punto de partida, que tampoco es 100% la Constitución de la dictadura, antes de tener un mal texto que perjudica a todos los chilenos y que nos divide profundamente, de todas maneras”. Al realizar un análisis de los motivos que llevó al rechazo del primer proceso, Leitao fue clara con su pensamiento e indicó que “más que el texto, lo que sepultó la propuesta anterior fue el proceso. Era un texto perfectible o no tan bueno probablemente, que había que modificar, pero que en su globalidad recogía muchas de las cosas que queríamos cambiar. Yo creo que fue el proceso el que sepultó eso, pero claramente no me arrepiento”. Fuente y foto: ATON Chile

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC) asumió esta semana la tarea de ser la principal vocera del comando del “En contra”, que reúne a los partidos oficialistas. Leitao, quien se está con permiso sin goce de sueldo, sostuvo que su experiencia municipal le ha hecho ver lo perjudicial que puede ser el texto que redactó el Consejo Constitucional. “Cuando conocí el texto, sentí que era una responsabilidad. Es algo tan importante para el país, que es imposible quedarse como espectador. Entendí que este era un proceso demasiado importante como para restarse. Aunque pueda tener algunos costos para mí en muchos sentidos, vale la pena hacer el esfuerzo”, sostuvo Leitao en entrevista con La Tercera. Al ser consultado por los motivos que la llevaron para votar “En Contra”, manifestó que “este es un texto que divide profundamente a los chilenos. Está el Estado social y democrático de derecho, pero en el texto no tienes por dónde reconocerlo. Hay cosas intransables para mí, como la propuesta de la exención de contribuciones a la primera vivienda”. “Los pobres alcaldes de derecha tienen que quedarse callados porque no pueden decirlo, pero es transversal. También creo que este texto va en desmedro de los derechos de las mujeres. Y, siendo la seguridad el problema más importante para la ciudadanía, es un texto que no se hace cargo de aquello”, complementó. Sobre la manera en que se ha llevado a cabo el proceso constitucional durante estos años, reconoció que ha sido un fracaso. “Es un fracaso de la política y me incluyo porque soy política. Pensábamos que a través de un proceso constitucional se podían captar las molestias, rabias que para la ciudadanía eran intolerables y que siguen existiendo. No fuimos capaces, desde la política, de llevar adelante este proceso de manera exitosa”, indicó la alcaldesa de Peñalolén. Pese a eso, aseguró que “prefiero volver al punto de partida, que tampoco es 100% la Constitución de la dictadura, antes de tener un mal texto que perjudica a todos los chilenos y que nos divide profundamente, de todas maneras”. Al realizar un análisis de los motivos que llevó al rechazo del primer proceso, Leitao fue clara con su pensamiento e indicó que “más que el texto, lo que sepultó la propuesta anterior fue el proceso. Era un texto perfectible o no tan bueno probablemente, que había que modificar, pero que en su globalidad recogía muchas de las cosas que queríamos cambiar. Yo creo que fue el proceso el que sepultó eso, pero claramente no me arrepiento”. Fuente y foto: ATON Chile