Juegos PanAm ParapanAm Con récord panamericano: Dos Santos se queda con el oro y Abarza con la plata El eterno competir del chileno batió su marca de Lima 2019. De todas maneras, al finalizar la competencia, Abarza destacó su amistad con el brasileño y calificó a Santiago 2023 como el campeonato que más ha disfrutado. Diario UChile Martes 21 de noviembre 2023 12:02 hrs.

El brasileño Gabriel Dos Santos está llamado a ser una de las grandes figuras de la para natación en Santiago 2023. El récord planetario en el último Mundial de Sheffield consiguió su segunda medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos, al imponerse en la final de 200 metros libres S2. En una competencia que generó alta expectativa en el público, por la presencia del crédito local, Alberto Abarza, Dos Santos fue muy superior a sus rivales y se quedó con la prueba con un registro de 4:05.05. Dicha marca rebaja en cinco segundos el récord parapanamericano obtenido por el mismo Abarza en Lima 2019. El chileno comenzó en desventaja, pero remontó hasta obtener el segundo lugar de la prueba y sumar su segunda medalla de plata en Santiago 2023. Consultado al respecto y a su rivalidad con el brasileño Dos Santos, Abarza destacó la amistad que los une hace muchos años y también calificó estos Juegos Parapanamericanos como el campeonato que más ha disfrutado. “Como que no siento la presión o el ánimo de estar pensando que tengo que llegar primero. Esto ha sido gracias a Dios poder estar acá y a toda la gente que nos ha venido a apoyar, a mi familia, a mis hijas, a mi cuerpo técnico, que han podido estar conmigo y me ha apañado en estos dos últimos meses muy difíciles para mí”, dijo Abarza, quien fue operado de la vista en agosto y volvió al agua sola la semana pasada. “Podría haber quedado último y hubiese quedado igual de conforme de haber podido estar en esta fiesta”, agregó. Quien también participó en esta jornada de competencias, fue el chileno Eduardo Muñoz, que en la final de los 100 metros pecho, categoría SB12, llegó cuarto. De todas maneras, el para nadador se mostró conforme con el resultado y resaltó que fue una carrera sin errores desde el punto de vista técnico. “Creo que hice una nado muy correcto e hice todo lo que tenía que hacer. En discapacidad visual no siempre sale todo perfecto porque uno tiene que mantener el centro de la pista sin irse a las bollas, calzar la salida, calzar las vueltas, no golpearse en el muro en la llegada y en la vuelta para no doblarse los dedos, no quedar muy lejos de la muralla y todo eso salió muy bien. Nadé en un estilo muy correcto también, lo que faltó ahí fue la potencia”, indicó. Con información de Agencia Aton.

