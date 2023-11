03759e1626

Nacional seguridad Presidente Boric: “A la delincuencia le vamos a ganar como Estado, no como derecha o izquierda” Tras la ausencia de la oposición en la mesa de diálogo sobre crisis de seguridad, el Jefe de Estado hizo un llamado a la unidad para afrontar los problemas actuales del país. En tanto, el Mandatario abordó la futura relación entre Chile y Argentina. Diario UChile Martes 21 de noviembre 2023 11:33 hrs.

El Presidente Gabriel Boric se refirió durante este martes a los problemas recientes de seguridad pública nacional. En un punto de prensa donde presentó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el Mandatario abordó esta crisis. De paso, mandó un mensaje a la oposición tras ausentarse de la mesa de diálogo con exautoridades de Interior. El Mandatario enfatizó en la prioridad que significa esta crisis de seguridad y anunció algunas medidas que se tomarán a la brevedad. “El Gobierno, en conjunto con Carabineros y la PDI, ha dispuesto una serie de medidas para mejorar la eficacia policial, la seguridad y prevención de delitos. En los próximos días se va a desplegar un plan operativo especial de intervención territorial en barrios que se consideran críticos”, explicó. “Vamos a reforzar el Plan Calle Sin Violencia con una nueva línea de trabajo que incluye equipos de fiscales especializados en delitos de homicidio”, agregó el mandatario al respecto. A pesar de la situación actual, también hizo un llamado a no aprovecharse políticamente del alza de la delincuencia en el país. “Chile no es el país más inseguro de América Latina. Es cierto que los delitos violentos han aumentado y es mi principal prioridad, pero mentirle a la población y tratar de generar más sensación de temor por un punto político, así no se avanza”, apuntó. No obstante, el principal foco del Presidente Gabriel Boric fue el realizar un llamado a la oposición tras su ausencia en la mesa de diálogo para abordar los problemas de seguridad. “Nosotros vamos a seguir invitando a colaborar en esto. La gente será la que juzgue cuál es el objetivo detrás. Queremos en conjunto con todas las instituciones ganarle a la delincuencia. Nos necesitamos todos”, expresó. “Trabajemos todos en la misma línea. A la delincuencia le vamos a ganar como Estado y como sociedad. No como derecha o izquierda. No las instituciones trabajando por separado. No por el parlamentario que tenga más retweets. No yo porque suba uno o dos puntos en una encuesta. Todos juntos como sociedad”, enfatizó el presidente. En la instancia, el mandatario también fue consultado por los resultados de las elecciones en Argentina. Tras el triunfo de Javier Milei, el Presidente Boric fue abordado por las diferencias políticas entre ambos y la importancia de mantener buenas relaciones con el país vecino. “El pueblo chileno y el argentino son hermanos. Mi deber, independiente de las diferencias políticas que existen, es que nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras”, cerró.

