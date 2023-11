Nicolás Córdova no descarta quedarse en la Selección adulta pese a perder con Ecuador

Tras la derrota de Chile contra Ecuador como visitante, en donde Nicolás Córdova debió oficiar como DT interino de La Roja, el adiestrador no le cerró la puerta a quedarse al mando de la selección adulta, señalando que su estadía “no depende de mí”.

En ese sentido, señaló que “soy funcionario de la Federación. Mi objetivo fue venir a hacer un proyecto de las Selecciones Juveniles, eso ya empezó, estamos muy contentos con la puesta en marcha, hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la Federación ya no es asunto mío y tampoco voy a pronunciarme respecto a si me gustaría o no (quedarse de DT de la Selección Adulta) porque en ningún momento de mi corta carrera jamás me he candidateado para ningún puesto y esta no va a ser la excepción. Esto fue algo circunstancial, fue una situación que generalmente no se da”.

“Yo vine a trabajar a las Selecciones Juveniles porque me parece que tenemos mucha materia prima y creo que tenemos que generar un proceso a largo plazo que nos genere jugadores de nivel”, añadió, reconociendo que el nivel de las inferiores no es el más óptimo: “Hoy día, si bien los chicos compitieron en un nivel muy alto, los mejores jugadores de Ecuador están en nivel mundial y eso no lo podemos desconocer”.

“Agradezco el apoyo que me dan los jugadores; pero (la continuidad en la selección adulta) es algo que tiene que ver la Federación. Yo estoy a disposición, vine feliz a hacer el proyecto de las selecciones juveniles, que es lo que me tenía muy entusiasmado. Esto ha sido un paréntesis, pero todo lo que venga después no depende de mí, depende de las personas que toman las decisiones y lo único que espero es que se tome la mejor decisión”, señaló.

Con la derrota contra Ecuador, Chile permaneció en la octava posición fuera de zona clasificatorias con cinco puntos, mismas unidades que Paraguay, pero con peor diferencia de goles.

Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport