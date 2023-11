27fb0f28ad

Nacional Política seguridad Por crisis de seguridad: Gobierno lidera Consejo Nacional contra el Crimen Organizado La ministra Tohá señaló que en Chile hay "hechos de sangre" que se producen a través de "prácticas repugnantes que no habíamos conocido". En diciembre se entregará una propuesta para fortalecer la capacidad del Estado ante delitos de secuestro. Bárbara Paillal Jueves 23 de noviembre 2023 15:32 hrs.

Con presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el Gobierno inauguró el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado en respuesta al aumento de hechos violentos y delictivos en el país. La instancia cuenta con participación de los principales directivos de instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, Gendarmería y el Servicio Nacional de Aduanas. Cabe destacar que el consejo tenía programado sesionar en diciembre, cumpliendo un año desde el inicio de la Política Nacional del Crimen Organizado pero -producto de la contigencia- Interior decidió adelantar la convocatoria. En su discurso inaugurual, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “esta reunión tenía por objeto evaluar en conjunto lo que han sido los avances de este año de trabajo, pero con motivo que en las últimas semanas han habido en el país incidentes graves que han causado conmoción y que a todos nos preocupan, y que es bastante evidente que están vinculados al crimen organizado, hemos decidido que esta reunión en primer lugar se adelante”. En ese sentido, la instancia liderada por el subsecretario Monsalve, no solo tendrá por objeto evaluar avances gubernamentales en la materia, “sino también levantar de este diálogo nuevas acciones, nuevas iniciativas, nuevas medidas que pensamos que son necesarias para enfrentar este tipo de delitos tan violentos que hemos visto”. Respecto a lo anterior, para Tohá, aunque “han habido avances sustantivos, da cuenta que se ha ido instalando una dinámica de trabajo colaborativo entre las instituciones que no tiene precedentes en nuestro país“. No obstante, recalcó que “todo ese avance choca con la realidad de que hay delitos dramáticos que afectan a compatriotas, a personas que viven en nuestro país, hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a los que no nos queremos acostumbrar”, sostuvo. Tras el encuentro, el subsecretario Monsalve señaló que, en acciones que fueron acordadas durante la sesión de esta jornada, se estableció constituir un equipo con tareas a corto plazo para analizar y fortalecer las capacidades del Estado contra el delito de secuestro. “Ya hemos sido testigos del delito de secuestro extorsivo, donde una organización secuestra a una persona y busca forzar que se pague a cambio de la liberación normalmente dinero, respecto a aquello hemos constituido un grupo de tareas en primera instancia entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, la PDI y Gendarmería”, señaló. El grupo abordará “las modificaciones legales que permitan fortalecer la lucha contra este delito, la tecnología y capacitación que requieren nuestras instituciones para ser más eficaces en la lucha contra este delito, por tanto, con urgencia el Ministerio del Interior va a convocar a este grupo de tareas con el objeto de durante el mes de diciembre tener una propuesta contundente que permita fortalecer la capacidad del Estado”. Imagen de Portada: Ministerio del Interior.

