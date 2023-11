06e7ed7d5a

Claudia Pizarro: "Cuando tuvimos más homicidios fue en un estado de excepción" La alcaldesa de La Pintana expresó que no respalda la idea de implementar esta herramienta para afrontar la crisis de seguridad. En cambio, propuso medidas más a largo plazo, como planes que fomenten la cultura y el deporte en niños y niñas. Diario UChile Miércoles 29 de noviembre 2023 10:33 hrs.

Ante la pregunta de si debería implementarse un estado de excepción en la Región Metropolitana para afrontar la crisis de seguridad, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, recordó los malos resultados que esta medida habría tenido durante la pandemia. "En el 2019 los militares salieron a la calle en la comuna de La Pintana y en muchas más, y cuándo tuvimos más homicidios fue en un estado de excepción", dijo la edil, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. De acuerdo a Pizarro, el que efectivos de las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública, no garantiza que "los homicidios y los robos bajen, porque los militares están preparados para ir a la guerra, para cuidar las fronteras, pero no para hacer esta prevención y este control que sabemos que nuestras policías, especialmente Carabineros, están preparados y formados para eso", planteó. En esa línea, la alcaldesa sugirió implementar lo que ella misma ha impulsado en su comuna: planes de fomento al deporte y la cultura en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de disminuir los niveles de delincuencia. "Creo que eso tiene que ver mucho con la transformación que necesitamos en cada uno de los individuos. No solo es aprender a tocar un instrumento de cuerda, sino que también es conocer otro mundo a través de la música y transformar sus vidas. Esto permite conocer otras realidades y que los jóvenes se acerquen a las oportunidades y los sueños empiecen a concretarse. Los sueños en la comuna de La Pintana se cumplen y nosotros estamos enfocados en tener una comuna dónde se hace mucho deporte y cultura ocupando los espacios libres", indicó. "Eso es seguridad. Iluminar las calles es seguridad, hacer más cultura, más deporte y para eso hay que tener recursos. Eso es invertir en seguridad", afirmó. Pizarro además se refirió a otros temas de la actualidad nacional, como los casos de corrupción en los municipios de Algarrobo y Maipú. Ante aquello, la edil se mostró de acuerdo con que existan mayores mecanismos de control en los municipios, entre ellos, que los concejales tengan más injerencia en los gastos de los gobiernos locales. "Yo no me opongo a que los concejales tengan más atribuciones. Junto con más atribuciones también hay que mirar que tengan una mejor dieta, porque van a aumentar sus funciones y eso hay que contemplarlo. No solo hay que mejorar la ley, sino también quién va a solventar esos ingresos mayores para mayores funciones", advirtió. Finalmente, la autoridad transparentó su postura frente al plebiscito constitucional del 17 de diciembre: "Es en contra y lo lamento mucho", expresó. "Creo que uno no se prepara para una elección para ir a votar 'En contra'. Este texto no es el apropiado, el que hubiésemos querido en términos personales, creo que es un retroceso y que no está el espacio ni el momento para tener una nueva Constitución como la que queremos. Los extremos polarizan un país y creo que esta Constitución es parte de ese extremo", concluyó.

