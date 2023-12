3db97c0348

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Jaime Aránguiz tras el fin de Santiago 2023: “Ahora viene el trabajo difícil de los gobiernos y autoridades” El deportista ganador de la primera medalla paralímpica en el bádminton destacó la desigualdad de recursos entre el Team Chile y el Team Para Chile. El atleta aspira clasificar a Paris 2024, pero ve lejana la posibilidad de unos JJOO Santiago 2036. Camilo Vega Martinez Sábado 2 de diciembre 2023 9:40 hrs.

Jaime Aránguiz no da más de la alegría. Los últimos días han sido más que un sueño cumplido para él. Su medalla de oro conseguida en el bádminton en la categoría WH2 se transformó en la 16 del Team Para Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Tras años de mucho trabajo, se tomó un tiempo para reflexionar sobre su recorrido, pero con miras hacia el futuro. “Estoy muy muy contento y satisfecho. Lo que trabajamos es de hace años. Es una meta que me propuse y que se logró con creces”, contó rebosante de alegría en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Su medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos fue la primera en la historia del bádminton y, además, fue la última del Team Para Chile en Santiago 2023. El deportista destacó que su mentalidad estaba puesta en llevarse la medalla de oro sí o sí. En Lima 2019 se sentía listo para llegar a la cima, pero una lesión previa al certamen le impidió competir al 100% y finalmente terminó en cuarto lugar. “Iba preparado para ganar la de oro (en Santiago 2023). Que coincidentemente sea la última del Team Para Chile y además la primera en la historia del bádminton en Chile, no lo asimilé hasta días después. Cerré el medallero y además abrí el medallero del bádminton. Me siento muy feliz por la hazaña que logramos con mi equipo de trabajo. Espero que no sea la última. Espero también que mis compañeros me tomen como referencia y podamos llevar la disciplina más arriba”, señaló Aránguiz. Santiago 2023 fue un éxito a nivel país y Jaime Aránguiz lo reconoce. El medallista de oro considera que uno de los principales aspectos positivos del evento fue la posibilidad que tuvo la gente de acercarse a distintas disciplinas, tanto a nivel convencional como paralímpico. “La fiesta deportiva funcionó. Estábamos todos expectantes de ver si funcionaba o no por el tema de los tiempos. Afortunadamente resultó bien y más aún que se le dio la cobertura necesaria para que la gente pudiera conocer el deporte tanto convencional como paralímpico. Lo encuentro genial, más aún que con toda esta fiebre deportiva la gente se haya empapado de más disciplinas aparte del fútbol”, resaltó el actual número 8 del mundo en la categoría WH2. Aránguiz no se preocupó del hecho de que estos Panamericanos y Parapanamericanos tendrían como sede a Santiago, pero si aseguró que fue una presión extra al comienzo el ser local. “Hablo por muchos deportistas, no nos preocupa mucho dónde va a ser la sede, nos enfocamos netamente en la competencia y hacer nuestro mejor desempeño. Pero estando en casa es otro tipo de presión. En mi caso, es la primera vez que mi familia puede verme competir. Si lo vemos por ahí, fue gratificante porque por fin pudieron ver lo que hago”, manifestó. El deportista paralímpico no quedó ajeno al llamado “legado” de Santiago 2023. Fueron más de 650 millones de dólares los que invirtió el Estado de Chile en infraestructura, remodelaciones y equipamientos, según el ministro Jaime Pizarro. En su discurso en la Plaza de la Constitución el pasado 28 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric aseguró que las instalaciones estarán a disposición de las federaciones y los deportistas. Para Aránguiz, esta es la base. De aquí en más, se debe seguir potenciando y fomentando el deporte desde niños y niñas en adelante, según su apreciación. “Ahora viene el trabajo difícil de los gobiernos a cargo y autoridades. Siendo sede, nos quedaron varios recintos delegados. Al transmitirse en tv abierta, la gente conoce nuevas disciplinas y los niños que son el futuro se empiezan a interesar. Eso fue lo mejor que quedó, que muchos niños me vieron y me dicen ‘oh quiero jugar bádminton’. Aunque es un deporte poco conocido, ya hay niños que se están interesando. Viene un trabajo super duro y que no solo dure este tiempo que está la fiebre del deporte”, aseguró Aránguiz. El desafío post Santiago 2023 En esa misma línea, el campeón parapanamericano no escatimó a la hora de hacer un fuerte llamado a las autoridades. Aránguiz cree que el Team Para Chile debe tener más recursos a disposición tras la histórica participación en Santiago 2023, donde se consiguieron 51 medallas en total. “El tema de recursos es complejo, siempre se está viendo que se reparte mal la torta. Que aprendan los gobiernos que el Team Para Chile está dejando la misma o más logros que el Team Chile, que somos todos deportistas y se empiece a repartir los dineros de manera más equitativa”, expresó el para atleta nacional. Aránguiz sigue y seguirá disfrutando de su logro, pero ya pone la mira en el futuro. Es de mentalidad ganadora, como lo deja ver en sus ambiciones para lo que viene. Su primera y principal meta es difícil, y así lo reconoció. “Estamos trabajando para intentar la clasificación a París 2024. Está difícil porque es por ranking. Si se logra, darlo todo en París, sino iniciar un nuevo ciclo para los próximos Juegos Olímpicos”, mencionó. Actualmente, el chileno está batallando por uno de los 3 cupos individuales que restan en su categoría. El israelí Amir Levi está a poco más de mil puntos de distancia. Para recortar la diferencia y buscar su clasificación a París 2024, Jaime Aránguiz primero deberá viajar al Open de Dubai a disputar el triunfo a mediados de diciembre. En última instancia, el medallista dorado deberá jugarse el todo por el todo en el Campeonato Mundial de Tailandia en febrero del 2024. Los Juegos Olímpicos son una de sus ambiciones. A pesar de que ronda la posibilidad de tenerlos en nuestro país en 2036, Jaime Aránguiz lo tomó con cautela. “Los Juegos Olímpicos son palabras mayores. Me encantaría que fueran en Chile, pero creo que no estamos preparados para albergar unos Juegos Olímpicos. Pero para eso se está trabajando. Gracias a los Panamericanos tenemos infraestructura adecuada para albergar varios deportes. No hay que apurarse”, cerró Aránguiz. Fotos: Aton.

