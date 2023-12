99185271e0

Internacional Diego Khamis: “La única manera de que Israel acceda a algo es mediante la presión del resto de los países” El director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile acusó una "doble moral" de parte de la comunidad internacional, porque aún no se han aplicado sanciones al país judío desde el Consejo de Seguridad de la ONU o en alguna otra instancia. Diario UChile Martes 5 de diciembre 2023 11:54 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Khamis, abordó los últimos ataques en la Franja de Gaza tras el fin de la tregua entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás. El pasado viernes se reactivaron los bombardeos en el enclave palestino a casi siete días de mantenida la negociación que permitió la liberación de 110 rehenes y la excarcelación de 240 palestinos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ya se contabilizaban 32 fallecidos y decenas de personas heridas a horas de retomados los ataques. En esa línea, Khamis sostuvo que “estamos viendo un genocidio en vivo y en directo por televisión, y mientras el mundo no tome una decisión efectiva de detener la locura que está cometiendo Netanyahu vamos a seguir viendo esto en televisión sin poder hacer nada”. “La última cifra que nosotros manejamos son que hay 15 mil 500 asesinados, más de 40 mil heridos, 6 mil 150 son niños asesinados, hay 7 mil desaparecidos de los cuales 4 mil 700 son niños, hay 1,8 millones de desplazados y dentro de los asesinados hay 67 periodistas y más de 50 funcionarios de Naciones Unidas. Según (António) Guterres, en ningún otro conflicto habían muertos más niños que en éste y estamos hablando que todavía no se cumplen dos meses”, añadió. Al respecto, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile señaló que existen mecanismos para que la comunidad internacional presione a un estado que se encuentra al margen de la legalidad y está cometiendo crímenes de guerra. “Tenemos acá un Estado que está al margen de la legalidad, miembro de Naciones Unidas, que es Israel y un pueblo al que se le han vulnerado sus derechos por más de 70 años que es el pueblo palestino”, sostuvo. Entonces, para Khamis “si los estados o la comunidad internacional -igual como se ha hecho en otros conflictos- quisiera tomar medidas concretas a fin de presionar a Israel para que se adecúe a la legalidad internacional, nadie le está pidiendo algo distinto a eso, se podría hacer”. “Uno ve una especie de doble moral del mundo sobretodo de occidente en el sentido de que en otros conflictos cuando hay estados que se salen de la legalidad internacional, el Consejo de Seguridad, distintos países, los presionan a fin de respetar la legalidad, ejemplos hay muchos, pero acá en el caso de los palestinos al parecer hay una doble moral o una moral selectiva porque nunca se ha aplicado alguna sanción real a Israel”, declaró. En ese sentido, el director ejecutivo comentó que “medidas como las que tomó Chile de llamar a consultas al embajador, que fue el primer país en tomar una acción diplomática concreta en contra de Israel, es el camino correcto, pero hoy día ya estamos viendo un genocidio en vivo, no se han detenido con esas medidas. Necesitamos que los aliados típicos de Israel en el fondo detengan esta locura”. En otras medidas que se podrían realizar en miras de resolver el conflicto, Khamis expuso que “acá lo que uno espera es básicamente la solidaridad internacional, la presión desde la sociedad civil, medidas de presión de parte del Gobierno como las que ha tomado (Chile), mantener el tema en la palestra, porque por básico que suene es algo muy relevante porque si los conflictos se invisibilizan ya no hay nada que hacer”. Consultado sobre si hay espacio para una nueva tregua entre Hamás e Israel, el director ejecutivo indicó que “acá hay que entender que hay un Estado ocupante y un pueblo ocupado (…), por lo tanto, la única manera de que Israel acceda a algo es mediante la presión del resto de los países, por eso, si no hay presión, si no hay declaraciones como las que hemos visto de mandatarios sobre todo de occidente que es lo que más les importa a ellos, esto no va a parar. Esa es la única manera de que yo creo se alcanza una tregua, el resto es ciencia ficción”. Revisa la entrevista en el siguiente enlace: Imagen de Portada: Agencia Wafa.

