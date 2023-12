b1d4997748

Nacional Política seguridad Alcalde PAC sobre estado de emergencia comunal: “Es un buen titular pero no aporta al combate contra la delincuencia” El jefe comunal cuestionó la efectividad de la medida, puesto que a su juicio desplaza la problemática a la zona sur de Santiago, que cuenta con un presupuesto ocho veces menor. "Deberíamos estar abocados a hacer prevención situacional", dijo. Bárbara Paillal Miércoles 6 de diciembre 2023 19:18 hrs.

“No aporta en lo concreto al combate contra la delincuencia“. Así el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Indp), calificó el estado de emergencia comunal decretado por los jefes comunales de La Florida y La Reina a modo de enfrentar la crisis de seguridad en la Región Metropolitana. La noche del martes el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, inició el primer despliegue sobre la comuna con la participación de más de 150 funcionarios de Seguridad Ciudadana, municipales y Carabineros. El saldo de esa primera jornada fueron tres detenidos y 18 vehículos retirados de la vía pública. Frente a dicho operativo, Astudillo afirmó que “tanto el alcalde de La Reina, Palacios, como el alcalde Carter tienen buenas intenciones”; sin embargo, señaló que “hay que analizar qué trae consigo esta medida y la verdad es que yo estuve consultando con mi equipo jurídico si es que esto le daba algunas atribuciones o alguna facilidad para poder enfrentar el tema de la delincuencia y la verdad es que de eso no hay nada”. La autoridad consideró que respecto de la iniciativa “es poner un nombre, es querer describir un estado que en realidad no depende de las atribuciones que tenemos nosotros los municipios”. “Entonces, a mí me parece que es un buen titular, me parece que es bien intencionado, no creo que haya algún otro trasfondo, pero la verdad es que no aporta en lo concreto al combate contra la delincuencia”, recalcó. En esa línea, el alcalde reflexionó sobre la desigual entrega de recursos per cápita para los municipios cada 100 mil habitantes. “Los presupuestos de las comunas de la zona oriente son ocho veces mayores que los que manejamos los municipios de la zona sur de Santiago. Entonces, por eso que es muy difícil que podamos todos aportar al combate de la delincuencia”, sostuvo. “Por ejemplo, si algunas comunas tienen la capacidad de tener equipos muchos más robustos eso en cierta medida hace que la tarea para los delincuentes sea más compleja y desplace el delito a zonas que están más desprotegidas, y realmente si nosotros no tenemos la posibilidad de poder equiparar o nivelar hacia arriba la verdad es que son medidas que no van a aportar realmente”, afirmó. Por otra parte, abordando la idea de formalizar la injerencia de ciudadanos con la función preventiva, idea impulsada por el alcalde de La Florida, Astudillo afirmó que ya “la comunidad en todas partes aporta al combate contra la delincuencia. Ahora, hay que hacerlo de manera responsable. Cuando la comunidad aporta, la comunidad se está exponiendo”. En su lugar, el jefe comunal planteó que la ciudadanía y los municipios aborden la crisis con las herramientas con que ya se cuentan. “Para eso usamos los canales que son de denuncia, está el denuncia seguro, nosotros también tenemos un canal que es de denuncia y de persecución penal comunitaria. Entonces, las personas a nosotros nos indican lo que está ocurriendo en sus sectores de manera anónima y nosotros presentamos esa información en Fiscalía”, sostuvo. “Lo que ha permitido que Pedro Aguirre Cerda se haya posicionado como una de las comunas de la zona sur de Santiago que tiene mayor cantidad de ingresos de causas en la Fiscalía y eso al final se traduce en que las policías empiezan a investigar y que se empiezan a decomisar drogas, se empieza a decomizar armas, dinero. Entonces, para mí es una forma mucho más concreta de poder combatir la delincuencia”, sostuvo. En ese sentido, Astudillo aseguró que “acá nosotros tenemos un rol preventivo y nosotros deberíamos estar abocados a hacer prevención situacional, de velar porque todas las luminarias estén en correcto funcionamiento, de que no hayan micro basurales, de que no hayan zona oscuras, de que haya presencia también de las patrullas municipales porque eso también aumenta la sensación de seguridad y también poder controlar algo que es muy importante y que mejora bastante los niveles de seguridad que es combatir las incivilidades”. En esa línea, apuntó a “poder tener los espacios públicos como las plazas, las canchas, que estén destinados para la familia, para los jóvenes, los niños, niñas, las personas mayores y que no estén ocupadas por gente que se dedican a otras cosas, al consumo de alcohol y drogas y también hemos visto que en algunas plazas ha habido micro tráfico y es lo que nosotros en coordinación con carabineros estamos combatiendo”. “Hay que fortalecer ese trabajo, pero yo creo que una de las medidas que es más importante es poder dotar a Carabineros de más fuerza de trabajo y ahí el Gobierno ha iniciado algunos caminos a través de poder implementar leyes que permita al personal que se haya retirado volver a la institución”, añadió. Para el alcalde de Pedro Aguirre Cerda todavía se puede avanzar en medidas como, por ejemplo, sumar personal administrativo a las comisarías para que Carabineros pueda tener permanencia absoluta en las calles dado que son la policía que cuenta con atribuciones para enfrentar el delito. No obstante, Astudillo concluye como raíz de problema y de las medidas adoptadas por sus pares es que “hay una responsabilidad de Estado acá, lo que ha fracasado es el Estado. No se han tomado las medidas de manera tan enérgica y acorde a la intensidad del problema. Yo creo que se ha actuado de manera blanda“.

