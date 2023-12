2d439a900e

Deportes A un año de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino: Protagonistas reconocen avances, pese a las trabas de algunos clubes Dirigentas, entrenadoras y jugadoras resaltaron aspectos positivos a más de un año de la entrada en vigencia de la ley 21.436. Además, criticaron el poco compromiso de muchos clubes, muchos de ellos multados en la primera fiscalización. Camilo Vega Martinez Sábado 9 de diciembre 2023 9:18 hrs.

35 de 36. Ese fue el alarmante número de clubes del fútbol chileno multados por la Dirección del Trabajo respecto de la Ley 21.436, que profesionaliza el fútbol femenino. En el primer año en vigencia de la ley, si bien las protagonistas de este deporte destacaron avances, también se mostraron preocupadas por la reciente cifra arrojada por la autoridad fiscalizadora. En particular, durante el primer año, en el cuál se les obligaba a llegar a una cifra del 50% de jugadoras con contrato laboral, fueron 5 clubes los que no lo cumplieron. Cobreloa, Deportes Valdivia, Deportes Melipilla, Lautaro de Buin y Audax Italiano fueron las instituciones multadas por este apartado. En otras disposiciones que contempla la ley promulgada en 2022, se multó a la gran mayoría de los clubes por: no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales, no disponer de duchas con agua caliente o fría, no tener servicios higiénicos suficientes, entre otros. El fútbol femenino reconoce y aplaude los avances que se han logrado, aunque apunta también a los problemas que han surgido en el camino con los clubes. “Tenemos por un lado por primera vez a jugadoras, que han representado a sus clubes por más de 10 años, que tienen un contrato. Por primera vez el club les reconoce el vínculo laboral que ya existía. Eso sin duda es algo que soñábamos”, comentó Iona Rothfeld, directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF) a Radio Diario Universidad de Chile. “Por otro lado, la resistencia que hemos visto de algunos clubes que datan en la fiscalización que se hizo a través de la dirección del trabajo. Eso evidencia la falta de seriedad, la falta de respeto que nos tienen a nosotras como futbolistas y trabajadoras del fútbol”, agregó sobre las barreras que han enfrentado en este período. Una visión que comparten Paula Navarro, directora técnica de Santiago Morning, y Fernanda Pinilla, futbolista de Universidad de Chile y de la selección nacional. “Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el fútbol femenino, pero siento que se han hecho grandes cambios. La ley ha sido muy importante, pero hay veces que los clubes necesitamos más tiempo. Todo implica recursos. El Estado se tiene que hacer presente con recursos importantes en el fútbol femenino”, señaló Navarro al ser consultada por nuestro medio. “Fue muy positivo que se comenzara a impulsar y a empujar a los clubes de una manera más política, mediante una ley. La promulgación es una parte, pero también pudimos ver durante todo este año la manera en que los clubes, que no estaban comprometidos con el fútbol femenino, trataron de darle la vuelta a la ley. Tratando de hacer los contratos más cortos, poner ellos mismos las bases de la ley”, reconoció la lateral, que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con la selección chilena, a nuestro medio. Las multas a los clubes del fútbol chileno alcanzó una cifra total de $225.332.204. Iona Rothfeld lamentó que el compromiso de los equipos aún no sea absoluto. “Estamos en Estado de Derecho, las leyes son las leyes. Tenemos que tomar más acciones en la fiscalización. Principalmente necesitamos mayor voluntad de los clubes para estar en cumplimiento y realzar la actividad y darle condiciones dignas”, señaló al respecto. Por su parte, Paula Navarro hizo énfasis en que sí hay clubes que han trabajado en mejorar las condiciones del fútbol femenino. “Necesitamos que las autoridades nos colaboren, por lo menos a los clubes que queremos hacer las cosas bien”, apuntó. Los datos que alarman Esta realidad toma más peso tras el lanzamiento del Estudio Sudamericano de Fútbol Femenino 2023 realizado por FIFPro y el Observatorio Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entre algunas de sus conclusiones, dicho estudio reveló que sólo un 24% se dedica solamente a jugar, mientras el resto tiene una o más ocupaciones extra. También se dio a conocer que un 46% tiene contrato laboral y que más de un 75% de las jugadoras ha experimentado acoso sexual. Este estudio también entregó las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres para ser futbolistas profesionales. Entre las tres razones más repetidas se encuentran: La falta de recursos, el acoso sexual y la discriminación de género. “Son lamentables, pero tristemente no sorprendentes para nosotras. Sabemos la realidad del fútbol femenino, no solo en Chile. Es super importante que podamos revelar estos números, ya que son más que preocupantes, son ilegales. Tenemos que hacernos cargo desde las autoridades, dirigencias, pero clubes especialmente, de cumplir la ley y los protocolos”, expresó Iona Rothfeld sobre esta realidad. “Es muy necesario el estudio. Esclarece muchas cosas que uno ve, percibe, en las conversaciones con las compañeras. Que se obtengan datos duros, con cifras, es muy significativo. Es muy importante plantearnos lo que viene en el futuro”, mencionó Pinilla por su parte. El rol del Estado en el avance del fútbol femenino Las protagonistas de este deporte hacen hincapié en la relevancia que juega el Estado en lo que respecta a la profesionalización del fútbol femenino. Reconocen que, debido a las formas en las que se maneja el fútbol masculino, el Estado ha estado ausente por muchos años en el desarrollo de la actividad. Por ello, valoran que las autoridades actuales tomen un rol más resuelto en la materia. “Desde la parte de la formación de jugadores y jugadoras, es muy importante el rol del Estado. Tenemos que empezar a concientizar a la gente a partir del deporte y del deporte femenino. Tener el compromiso de este gobierno actual, de los ministerios, con este crecimiento es muy importante para meter en agenda proyectos que puedan impulsar más el desarrollo del fútbol femenino. Es muy valorable que estén abiertos a esto”, aseguró Fernanda Pinilla al respecto. “Falta más que nada que el Estado se haga parte de esto. Que los estadios municipales sean entregados de forma gratuita para que las mujeres puedan jugar. Eso debe estar en la ley”, señaló también Paula Navarro. Seguir avanzando En esta ardua lucha que ha dado el fútbol femenino, el SIFUP no ha querido quedar ajeno. El presidente del sindicato de futbolistas profesionales, Gamadiel García, mencionó la importancia del estudio para poder negociar mejoras para el fútbol femenino. “Lo fundamental es que nosotros como gremio, como sindicato, tengamos datos, estadísticas, para ir a negociar y decirle efectivamente a la asociación o a la federación: ‘Esta es la realidad’”, comentó a nuestro medio al ser consultado. A pesar de esto, algunas de sus protagonistas ven el ‘vaso medio lleno’. Una de ellas es Daniela Zamora, quién resaltó los avances que han logrado tras años de lucha, sobre todo para aquellas niñas que hoy sueñan con ser futbolistas profesionales en el futuro. “Es totalmente injusto, da rabia. Pero saber que muchas compañeras también lo están viviendo, nos da la fuerza y unión para llegar a las metas que hemos logrado. Protocolos, tener canales de difusión más seguros y conocidos, llegar al tema de los contratos e ir mejorando las condiciones laborales de las jugadoras. Son una base muy importante de lo que se viene, quizás no para la generación que está jugando ahora, pero para las que vienen. Es importante dejar eso para que no tengan que pasar las injusticias y discriminaciones que nosotras hemos vivido”, reflexionó la jugadora de Universidad de Chile en el conversatorio tras la presentación del Estudio Sudamericano de Fútbol Femenino. Para el próximo año, la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino exige a los clubes, entre otros aspectos, tener al 75% de sus jugadoras con contrato profesional. “Espero que este segundo año sea mejor en ese sentido”, cerró Fernanda Pinilla ya con la vista en el 2024. Foto: Aton Chile

