Nacional Plebiscito Proceso Constituyente Disputa Bachelet-Matthei y acusaciones cruzadas de “desinformar”: Las cartas de los comandos a una semana del plebiscito constitucional Desde el A Favor, Karla Rubilar arremetió contra la expresidenta asegurando que lidera "una campaña plagada de mentiras". Mientras que en el Comando del En Contra, la alcaldesa Leitao replicó que las acusaciones son una muestra de "desesperación". Bárbara Paillal Sábado 9 de diciembre 2023 16:56 hrs.

Con un video reclutando a sus principales figuras -incluida la alcaldesa Evelyn Matthei-, el Comando ‘Mujeres por el A Favor‘ arremetió contra Michelle Bachelet luego de que la expresidenta redoblara su participación por el En Contra a una semana del plebiscito constitucional. La exmandataria aparecerá pronto en la franja televisiva con un spot que ya ha sido ampliamente difundido en redes sociales donde enumera los retrocesos del texto para las mujeres. Sumado a eso, este sábado emitió una columna de opinión en El País reiterando que la propuesta refleja el interés de un solo sector político y advirtiendo nuevamente del riesgo sobre los derechos reproductivos. “No queremos que nadie se joda en nuestro país, como se ha planteado en una de las franjas. Chile se merece que sigamos trabajando por una visión que nos una y no nos divida. Que no se joda nadie“, declaró Bachelet. Para realizar un contrapeso a su figura, el A Favor respondió a través de una pieza audiovisual liderada por la alcaldesa Matthei (UDI), la senadora Ximena Rincón (Demócratas), la exconsejera Gloria Hutt (Evópoli) y la exministra Paula Daza. Con convicción y verdad: la propuesta constitucional no solo mantiene derechos, sino que avanza, en garantizar más oportunidades y nuevos derechos para nosotras. ¡No permitas que te engañen, cada voto #AFavor es un paso en favor de nosotras! pic.twitter.com/ucDcUnRiyY — Gloria Hutt Hesse (@GloriaHutt) December 9, 2023 En el video, acusan “mentiras“, “engaños” y “desinformación” del En Contra y la exmandataria. Junto a ello, enumeran supuesto de avances en brechas de género como la igualdad salarial, la sala cuna universal y el acceso igualitario a cargos de elección popular. No obstante, el grueso del debate se ha concentrado en el riesgo que el texto suscita para la Ley de aborto en tres causales, puesto que Bachelet aseguró que los argumentos, anteriormente utilizados por la derecha para oponerse a su aprobación, son los mismos contenidos bajo la nueva Constitución como “el derecho de quién está por nacer“. Sin embargo, en el A Favor afirman que ya es un derecho establecido para las mujeres y acusan a Bachelet de confundir a la población, lo que ha propiciado duros comentarios contra la exmandataria. Este mismo sábado, la exministra Karla Rubilar reiteró que desde el Comando lamentan “enormemente que la presidenta Bachelet esté terminando sus días políticos con una campaña plagada de mentiras, somos muchos los que en su momento, incluso desde la oposición, respetamos acompañamos y empujamos muchos cambios desde una presidencia como la de Michelle Bachelet que era la primera mujer presidenta de este país, por eso nos duele tanto”. “Golpea a mujeres que fueron colaboradoras de ella. Es muy doloroso que la Presidenta Bachelet, por ejemplo, se le olvide que la hoy senadora Ximena Rincón era su ministra secretaria general de la Presidencia cuando redactó con ella el proyecto de aborto tres causales y fue ella quien lo fue a defender al Congreso Nacional”, sostuvo. En contraposición, Rubilar elevó la figura de Evelyn Matthei asegurando que “si hay alguien que ha estado comprometida a lo largo de su carrera política por avanzar en derechos de las mujeres, en derechos de la clase media y además en la principal preocupación de los ciudadanos que es el combate de delincuencia, es la alcaldesa Matthei y lamentablemente, dado el rol que está ocupando la Presidenta Bachelet,es indispensable que figuras del calibre, del tonelaje político, como es la alcaldesa Matthei tengan que salir a desmentir esta campaña llena de falsedades”. En el marco de un puerta a puerta para informar sobre la propuesta constitucional, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, replicó a las acusaciones de “desinformación” señalando que “aquí se ha hecho una campaña de las mentiras pero de la campaña del A Favor, donde se nos ha querido mostrar una realidad muy distinta, se ha querido imponer una campaña del terror donde se habla de cualquier cosa menos de este texto mal escrito, mal hecho”. “Cuando uno habla con la verdad y muestra realmente los efectos tremendos, nocivos, perjudiciales para la población, por supuesto que hay algunos que se desesperan porque empezamos a hablar del texto y no de otra cosa, y yo creo que eso es lo que los tiene desesperado en la práctica”, acusó. En referencia al video públicado por el Comando Mujeres por el A Favor donde acusan de mentir por el riesgo a las tres causales, Leitao afirmó que “aquí han habido una serie de juristas de todos los sectores que han dicho claramente que esto se pone en riesgo.”. “Yo no le creo a aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con aprobar esta legislación, aquellos que nunca han estado por proteger a las mujeres, aquellos que nunca han estado por establecer una agenda de género, aquellos que nunca han creído en el progreso y en el avance de los derechos de las mujeres”, zanjó. A una semana del plebiscito constitucional, ambos comandos se disponen a jugar sus últimas cartas. En el A Favor no descartan que la alcaldesa de Providencia tomé un rol más activo participando de la franja televisiva o de la campaña territorial. En tanto, desde el En Contra tampoco le cierran la puerta a que la expresidenta se despliegue a nivel nacional aún cuando solo quedan ocho días para inclinar la aguja. Imagen de Portada: Agencia ATON

