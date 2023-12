9f6e7e8866

Incendios Forestales Incendio forestal en Melipilla se mantiene contenido y autoridades llaman a tomar medidas de precaución El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres entregó un nuevo balance de los incendios en la Región Metropolitana. Ante el anuncio de una nueva ola de calor, la CONAF emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes. Camilo Vega Martinez Lunes 11 de diciembre 2023 18:14 hrs.

La delegada presidencial de Región Metropolitana (s), Stephanie Duarte, encabezó el reciente Comité de Gestión del Riesgo de Desastres ante los incendios forestales que afectan a Melipilla y Paine. En la instancia participaron autoridades de la Dirección Regional de Senapred, la Conaf y los seremis de Medio Ambiente y Salud. En primera instancia, el director regional de CONAF, Rodrigo Illesca, se refirió a los incendios que aún están en combate. “Tenemos cuatro incendios activos. Uno está ubicado en la comuna de María Pinto y está el 80% contenido. Sobre el incendio en Pintué, en la comuna de Paine, hay posibilidades de control durante el día. Ha bajado la intensidad por la baja de temperatura durante la noche. El incendio en San Pedro está en combate, pero puede ser controlado durante el día. Y un incendio menor en la comuna de Melipilla donde tenemos un par de brigadas actuando ahí”, detalló la autoridad. Miguel Muñoz, director regional de Senapred, se refirió a los avances que se ha tenido en el control de los incendios forestales, y a pesar de que destacó que el trabajo de las diversas instituciones ha permitido disminuir el riesgo de los incendios, llamó a la precaución para los próximos días por el anuncio de una nueva ola de calor. “Hasta el momento uno podría decir que el balance, dentro de lo nefasto que es tener un incendio, es positivo. Los pronósticos meteorológicos indican que vamos a tener menor temperatura que ayer, pero tenemos todavía una alta carga combustible y todavía los incendios están en combate. Vamos a tener 30 grados de temperatura en promedio de aquí al próximo fin de semana, por lo tanto el llamado a la comunidad es a tener conductas preventivas frente al uso del fuego”, indicó. Aparte del balance de los incendios, las autoridades presentes en el comité hicieron un llamado a la población para prevenir estas catástrofes y también valoraron que hasta el momento no se han registrado fallecidos. “El balance hasta ahora es que afortunadamente no tenemos vidas que lamentar, tampoco lesionados graves en los distintos focos. También destacar que no ha habido tampoco una alza de enfermedades respiratorias, dado el humo que fue visible no solamente en los sectores aledaños de los de los cuatro focos, sino también en el Gran Santiago”, aseguró el Seremi de Salud, Gonzalo Soto. El llamado de las instituciones a la prevención vino con determinados consejos de parte de CONAF. “En las horas de mayor temperatura no utilizar herramientas que provoquen chispas. Muchos incendios se provocan con utilizar galletero, esmeril, la soldadora. Una pequeña chispa que caiga en el pastizal va a generar un incendio al igual que hacer asado al aire. En este periodo de altas temperaturas, por favor, hacemos el llamado y el refuerzo a no hacer estas actividades porque generan incendios”, apuntó Illesca al respecto. En tanto, la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, se sumó a estas voces y pidió a la población a tener en consideración ayudar y apoyar a niños, personas mayores, personas con enfermedades respiratorias y, también, a no olvidarse de las mascotas. “Llamamos al cuidado personal, de los niños pequeños, de personas mayores. También de personas que tengan enfermedades que requieren mayor atención al estar expuestas al humo y les pedimos no olvidar a sus mascotas. En el caso, por ejemplo, de incendios que afectan áreas silvestres hemos visto especies silvestres que arrancan del incendio. Si ustedes ven animales heridos, por favor, reportar al SAC inmediatamente para que puedan ser enviados a un centro de atención”, señaló.

