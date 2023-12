f755fc57f2

Deportes “Díganmelo de frente”: Maximiliano Falcón realizó dura crítica contra dirigencia de Colo Colo Un fallo de logística de la dirigencia alba dejó a Falcón y cuatro jugadores más abajo del viaje a Iquique para la final de Copa Chile. Además, el jugador también hizo ácidas críticas sobre el estado de la infraestructura del Estadio Monumental. Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 18:00 hrs.

El cierre de año en Colo Colo no ha sido para nada tranquilo. Tras perder el título del torneo nacional, los albos enfrentarán su último desafío: La final de la Copa Chile ante Magallanes. Las horas previas a la definición contó con inesperadas y duras críticas de Maximiliano Falcón hacia la dirigencia del “Cacique”. El plantel de Colo Colo se embarcó rumbo a Iquique este martes, pero cinco jugadores quedaron fuera del viaje por un fallo de los dirigentes. Entre ellos destacó el defensor uruguayo, quién se refirió a este problema de logística. “Hace una semana preguntamos por los vuelos, si los suspendidos y lesionados podíamos acompañar al equipo. Nos dijeron que estaba todo bien, los pasajes comprados y las habitaciones del hotel”, explicó en declaraciones en el aeropuerto a Radio Cooperativa. La molestia de Maximiliano Falcón hacia la dirigencia de Colo Colo no quedó ahí. “Hoy fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo. Hablamos con un coordinador y nos dijo que no había espacio. El otro vuelo salía a las 4 de la mañana”, estalló el charrúa. Fue entonces cuando Falcón dirigió su crítica directamente a los dirigentes albos. “Es una falta de respeto (…) no puede ser que pase esto. Porque no solo quedamos jugadores, sino que también algunos del staff. Somos el club más grande de Chile y esto no puede pasar. Le dije a mis compañeros que yo no viajo y ellos estaban en la misma línea”, comentó. “Uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo, díganmelo de frente. Uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado. Que me digan: ‘Peluca no queremos contar más contigo porque no estamos conformes con lo que haces’. Finiquitamos y me voy, pero que lo digan de frente”, arremetió Falcón. Dardos por estado del Estadio Monumental Con todo ello, Maximiliano Falcón repasó otro de los grandes problemas que ha tenido Colo Colo en el último tiempo. Jugadores como Alexis Sánchez han cuestionado recientemente el estado del Estadio Monumental. La infraestructura no tiene conformes a varios, siendo “Peluca” uno de ellos. “Cuando hay que decir las cosas se hace, porque cuando uno queda fuera de la Copa Libertadores, de la Sudamericana o no logra el título, como nosotros este año, la culpa es siempre de los jugadores”, partió indicando el jugador, para luego volver a criticar a la dirigencia del “Cacique”. “Nadie dice que hicieron mil conciertos y dejaron la cancha hecha un desastre. Que a veces tenemos una ducha para bañarnos o que la puerta del sauna se rompió hace dos meses y la estamos cerrando con más fuerza. Si tú exiges en un equipo grande también tienes que dar”, cerró con molestía Falcón. Foto: Aton

