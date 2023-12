f755fc57f2

7c18bbd55a

Nacional Política Proceso Constituyente Salud Isapres: Comisión de Hacienda iniciará discusión de reajuste al sector público con modificaciones del Gobierno En la iniciativa el Ejecutivo incorporó el nuevo cálculo del Índice de Costos de la Salud (ICSA), el cual pretende de manera transitoria mitigar los efectos del fallo GES. Dicha medida fue criticada por parlamentarios oficialistas. Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 9:54 hrs.

Compartir en

Hoy a las 10:30 horas la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará a discutir el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público. Instancia en la que se espera la asistencia de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. En medio de la crisis del sistema privado de salud, la jornada de ayer lunes el Gobierno ingresó el proyecto de reajuste con la incorporación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que busca mitigar los efectos del fallo GES a las isapres. Dicha resolución de la Corte Suprema dejó sin efecto el último incremento de las primas que cobras las aseguradoras por las coberturas de Garantías Explícitas de Salud. En concreto, el Ejecutivo propone adelantar el procedimiento para fijar el ICSA, índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precios que pueden hacer las isapres. Si bien todos los años las isapres pueden ejecutar esa alza en junio, ahora el gobierno propuso adelantar el incremento de precios base 2024 para que se haga efectivo a partir de abril. Todo este mecanismo fue explicado por el titular de las finanzas públicas, Mario Marcel, en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, esta medida generó críticas desde el propio oficialismo. De hecho, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, propuso separar la discusión del reajuste del sector público del adelanto del ICSA. Además, los diputados de la comisión acordaron pedirle al Gobierno presentar una indicación que elimine ese artículo, de lo contrario, los parlamentarios estiman que rechazarían esa propuesta. Por su parte, la diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, coincidió en que es necesario separar este debate, porque el Ejecutivo se arriesga a que se rechace el mecanismo propuesto. Rechazo de las isapres También la Asociación de Isapres rechazaron la propuesta, ya que el reajuste que podrán hacer en 2024 sería cercano a 2,8% promedio, mientras que sus ingresos caerían en 12% mensual por el fallo GES que se debe implementar desde enero. El presidente de la asociación, Gonzalo Arriagada, dijo que “el ICSA es un mecanismo que permite ajustar parcialmente el aumento anual de los costos de salud y licencias médicas. Y por ley, corresponde que rija desde junio. “Debemos ser claros: adelantarlo, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis, y por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es incomprensible que el gobierno, consciente de esto, no proponga una verdadera solución”, concluyó. Foto en portada: Agencia Aton

Hoy a las 10:30 horas la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará a discutir el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público. Instancia en la que se espera la asistencia de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. En medio de la crisis del sistema privado de salud, la jornada de ayer lunes el Gobierno ingresó el proyecto de reajuste con la incorporación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que busca mitigar los efectos del fallo GES a las isapres. Dicha resolución de la Corte Suprema dejó sin efecto el último incremento de las primas que cobras las aseguradoras por las coberturas de Garantías Explícitas de Salud. En concreto, el Ejecutivo propone adelantar el procedimiento para fijar el ICSA, índice que es calculado todos los años por la Superintendencia de Salud para definir cuáles son los reajustes de precios que pueden hacer las isapres. Si bien todos los años las isapres pueden ejecutar esa alza en junio, ahora el gobierno propuso adelantar el incremento de precios base 2024 para que se haga efectivo a partir de abril. Todo este mecanismo fue explicado por el titular de las finanzas públicas, Mario Marcel, en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, esta medida generó críticas desde el propio oficialismo. De hecho, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, propuso separar la discusión del reajuste del sector público del adelanto del ICSA. Además, los diputados de la comisión acordaron pedirle al Gobierno presentar una indicación que elimine ese artículo, de lo contrario, los parlamentarios estiman que rechazarían esa propuesta. Por su parte, la diputada de Acción Humanista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, coincidió en que es necesario separar este debate, porque el Ejecutivo se arriesga a que se rechace el mecanismo propuesto. Rechazo de las isapres También la Asociación de Isapres rechazaron la propuesta, ya que el reajuste que podrán hacer en 2024 sería cercano a 2,8% promedio, mientras que sus ingresos caerían en 12% mensual por el fallo GES que se debe implementar desde enero. El presidente de la asociación, Gonzalo Arriagada, dijo que “el ICSA es un mecanismo que permite ajustar parcialmente el aumento anual de los costos de salud y licencias médicas. Y por ley, corresponde que rija desde junio. “Debemos ser claros: adelantarlo, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis, y por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es incomprensible que el gobierno, consciente de esto, no proponga una verdadera solución”, concluyó. Foto en portada: Agencia Aton