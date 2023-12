f755fc57f2

Paula Daza, aborto en tres causales y nueva Constitución: "Como derecho a la salud no existe la posibilidad que se retrotraiga" Sobre las interpelaciones cruzadas entre los comandos del "A favor" y el "En contra" sobre esta materia, la exsubsecretaria de Salud dijo que "nadie tiene derecho a descalificar". "Lo más relevante es que cada uno de argumentos informados", destacó Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 11:20 hrs.

La ex subsecretaria de Salud Pública de Chile y actual directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, abordó la recta final para el plebiscito constitucional y, respecto a los contenidos, aseguró que no hay posibilidad de que el aborto en tres causales se retrotraiga. Consultada entonces porqué se hizo el cambio respecto a la protección de la vida de “quién está por nacer“, Daza sostuvo que “yo no participé en esta Constitución, por lo tanto no puedo decir porqué se produjeron esos cambios”. “Pero hoy día no hay ninguna posibilidad jurídicamente que esto se retrotraiga“, aseguró. En ese sentido, explicó que “la ley de aborto en tres causales tiene un principio, tiene una base, que son los derechos de salud de la mujer, y eso es lo que dice el texto en las páginas cinco, seis y siete de la ley que presentó la expresidenta Bachelet a quién yo le tengo mucho respeto y, por eso, me llama la atención porque ella presentó este proyecto”. “El derecho a la salud es el derecho más básico de todos los derechos humanos que tienen las personas y, por lo tanto, como derecho a la salud no existe la posibilidad que se retrotraiga y además existe el principio de progresividad en particularmente los derechos de la salud, que cuando los derechos han sido adquiridos a través del tiempo no se pueden retrotaer”, argumentó. En esa línea, concluyó que “no hay derechos a la salud adquiridos a través de la historia que hayan sido retrotraídos porque ya son parte de una sociedad. Por tanto, creo que este texto tiene tantas cosas positivas en el tema de salud, en el tema de las mujeres, que la verdad en relación a lo que tenemos hoy día -que prácticamente no dice nada de las mujeres- este texto sí le da mucha más igualdad y posibilidades de salir adelante a las mujeres”. Consultada por la posibilidad de que la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea modificada por el Tribunal Constitucional, a raíz de la redacción de la propuesta de Carta Magna, Daza respondió que “eso puede pasar hoy día con la Constitución actual y no ha pasado”. “La Constitución podría interpretar, porque uno podría decir cómo lo interpreta el TC, y por lo tanto, el ‘que’ por el ‘quién’, que no tiene sentido el cambio pero bueno ya ocurrió. Y acá pasó una cosa curiosa porque hicieron el cambio, después hicieron la propuesta para volver a retrotraer el ‘que’ y todo el sector de izquierda no quiso volver al ‘que’, yo creo que ahí un tema político que no entiendo”, declaró. En referencia a las interpelaciones cruzadas entre ambos comandos, la exsubsecretaria señaló que “en cualquier situación nadie tiene derecho a estar descalificando, acá lo más relevante es que cada uno ponga sus opiniones, sus ideas, con argumentos serios, sólidos y sobre todo informados porque acá muchas veces la descalificación no permite que las personas puedan tomar sus decisiones informadas”. “Creo que es lo más importante para mantener una discusión cívica con altura. Ha pasado durante muchos años (…) y yo lo viví en la pandemia, las descalificaciones, los insultos, la verdad que no llevan a nada, todo lo contrario llevan finalmente a dividirnos”, declaró. Para Daza, en términos generales, el texto “es una buena propuesta, que avanza principalmente en aquellos temas en que tenemos tremendos desafíos por delante que son los derechos sociales en salud, en educación, los derechos de la mujer, y, por lo tanto, me parece que esta propuesta obviamente no es perfecta pero sí avanza y es mejor que la que tenemos actualmente”. Escucha la entrevista completa en el siguiente enlace: Imagen de Portada: Agencia ATON

